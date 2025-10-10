400 करोड़ साल पहले चांद से टकराया था 'किलर एस्टेरॉयड', इसने बना दिया सौरमंडस का सबसे बड़ा गड्ढा

Science News: लगभग 4.3 अरब साल पहले चांद पर एक बहुत बड़ी टक्कर हुई थी. एक विशाल क्षुद्रग्रह के टकराने से दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन(SPA)बेसिन नाम का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया. यह गड्ढा हमारे सौरमंडल में किसी भी ग्रह पर मिला सबसे बड़ा और सबसे पुराना गड्ढा है. यह गड्ढा उत्तर से दक्षिण तक 1,931 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 1,600 किलोमीटर तक फैला हुआ है. यह चांद की शुरुआत और उसके खास भूवैज्ञानिक विकास के बारे में जरूरी सुराग देता है.

किसने की ये खोज?

एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जेफरी एंड्रयूज-हन्ना के नेतृत्व में किए गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि यह विशाल क्षुद्रग्रह उत्तर दिशा से आया था. इस पूरे शोध को नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया था. करीब 4.3 अरब साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह चांद से टकराया जिससे सौरमंडल का सबसे बड़ा गड्ढा बना. नए शोध से पता चला है कि यह क्षुद्रग्रह उत्तर दिशा से आया था.

कैसे दिखते हैं ये चांद?

इस विशाल गड्ढे का आकार आंसू की बूंद जैसा है जो दक्षिण की ओर पतला होता जाता है. यह आकार दिखाता है कि वह बड़ा धमाका किस दिशा में हुआ था. यह दिशा की जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि NASA के आने वाले आर्टेमिस मिशन इसी गड्ढे के निचले किनारे पर उतरेंगे. यही वह जगह है जहां टकराव से निकला मलबा चांद के अंदरूनी हिस्से से आकर सबसे ज़्यादा जमा हुआ होगा.

आपदा ने चांक को कैसे बदला?

इस पुरानी आपदा ने चांद की पूरी बनावट बदल दी. अब चांद की पपड़ी, जो हिस्सा धरती से दूर है, वह सामने वाले हिस्से की तुलना में बहुत मोटी है. वैज्ञानिक एंड्रयूज-हन्ना बताते हैं कि, इस टक्कर ने चांद की पपड़ी में एक खिड़की तोड़ दी. इससे बेसिन के एक तरफ रेडियोधर्मी तत्वों से भरपूर पदार्थ दिखाई देने लगा जिसे KREEP कहा जाता है.

KREEP क्या होता है?

KREEP(क्रीप)का मतलब है पोटेशियम, दुर्लभ और फॉस्फोरस. ये वे गर्म पिघले पदार्थ थे जो चांद के ठंडा होने पर उसकी सतह पर असमान रूप से जम गए. सामने का हिस्सा इन रेडियोधर्मी तत्वों(KREEP)ने चांद के इस हिस्से पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी गतिविधियों को बढ़ावा दिया. इसी वजह से पृथ्वी से दिखने वाले गहरे और समतल मैदान बने.