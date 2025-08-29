Mars Secrets: मंगल ग्रह पर 'टाइम कैप्सूल' के सबूत! NASA की रिपोर्ट ने चौंकाया, 4 अरब साल से...
Mars Secrets: मंगल ग्रह पर 'टाइम कैप्सूल' के सबूत! NASA की रिपोर्ट ने चौंकाया, 4 अरब साल से...

Mars Planet: मंगल ग्रह पर एक बार एक बहुत बड़ा टकराव हुआ था जिसकी वजह से उसके कुछ हिस्से पिघल गए थे. वैज्ञानिकों को अब इसके सबूत मिले हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:37 PM IST
Mars Secrets: मंगल ग्रह पर 'टाइम कैप्सूल' के सबूत! NASA की रिपोर्ट ने चौंकाया, 4 अरब साल से...

Science News: मंगल ग्रह के शुरुआती समय में बहुत बड़े-बड़े टकराव हुए थे. इन टकरावों से बनी हुई चट्टानों के टुकड़े अब भी ग्रह की निचली परत, जिसे मेंटल कहते हैं, में फैले हुए हैं. ये बड़े टुकड़े मंगल के अंदरूनी हिस्से और उसके पुराने समय के बारे में नई जानकारी देते हैं जिसके सबूत अब वैज्ञानिकों को मिले हैं. ये चट्टानें, जिनमें से कुछ 4 किलोमीटर तक बड़ी हैं, लगभग 4.5 अरब साल पहले भयानक टकरावों से हुए थे. उस समय कई विशाल चट्टानी पिंडों ने कई बार मंगल ग्रह को टक्कर मारी थी. इस खोज की रिपोर्ट साइंस जर्नल में छपी है. यह खोज NASA के इनसाइट लैंडर ने की थी जिसने 2022 में अपना मिशन खत्म होने से पहले एक खास तरह की भूकंपीय जांच की थी.

क्या थे ये मेगा स्ट्राइक?
इन टकरावों के होने से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली कि ग्रह की ऊपरी और निचली परत के बड़े-बड़े हिस्से पिघल गए और पिघली हुई चट्टानों के बड़े महासागर में बदल गए. इन टकरावों के टुकड़े मंगल के मलबे के साथ ग्रह की मेंटल में गहराई तक चले गए. इस वजह से मंगल के शुरुआती समय से रिकॉर्ड बन गए जो आज भी मौजूद हैं.

कैसी हैं मंगल की टेक्टोनिक प्लेट्स?
मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि नहीं होती और इसी वजह से वहां के चट्टानी टुकड़े अरबों सालों से वैसे के वैसे बचे हुए हैं. धरती पर प्लेटें लगातार चलती रहती हैं जिससे कई भूगर्भीय निशान मिट जाते हैं. हालांकि मंगल का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही रहता है जिससे उसका पुराने सबूत सुरक्षित रह सकें.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
इंपीरियल कॉलेज लंदन के मुख्य वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिनोस चारालम्बस ने बताया, हमने पहले कभी किसी ग्रह के अंदरूनी हिस्से को इतनी साफ और बारीकी से नहीं देखा था. इन टुकड़ों का आज भी मौजूद होना बताता है कि मंगल की मेंटल अरबों सालों में बहुत धीरे-धीरे बदली है. हालांकि धरती पर ऐसी चीजें शायद अब पूरी तरह मिट चुकी हैं. इस खोज में NASA का इनसाइट लैंडर बहुत काम आया जिसे जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला चलाती है.

खोज से क्यी नतीजे निकले?
वैज्ञानिकों की टीम ने यह नतीजा निकाला है कि ये चट्टानें मंगल पर शुरुआती बड़े टकरावों के समय बनीं थीं. उन तेज टक्करों की वजह से मंगल की निचली परत में ये टुकड़े शीशे की तरह बिखर गए थे. चारालम्बस के अनुसार, इनका आज भी होने ये दिखाता है कि मंगल ग्रह उस अंदरूनी हलचल से बच गया जो धरती जैसे दूसरे ग्रहों पर ऐसे निशानों को मिटा देती हैं. इस वजह से मंगल ग्रह एक Time Capsule की तरह है जिससे ग्रह बनने के पुराने समय को सुरक्षित रखा है. 

