40 साल बाद भी रोंगटे खड़े कर देती है ये NASA की तस्वीर! एस्ट्रोनॉट ने किया ऐसा स्पेसवॉक जिसे देख...

Hindi Newsविज्ञान

NASA Viral Photo: हाल में ही एक फोटो वायरल हो रही है जो 40 साल बाद भी लोगों को डराने का काम कर रही है ये वो आखिरी मौका था जब किसी अंतरिक्ष यात्री को बिना केबल से बाधें बाहर जाने की अनुमती दिया गया था.

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:13 AM IST
Science News in hindi: आज हम Nasa के उस खतरनाक फोटो के बारे में जानेंगे जिसे देख आज भी लोग खौफ खाते हैं ये तस्वीर आज भी लोगों को हैरान करने का काम करती है, इस फोटो में अंतरिक्ष यात्री डेल गार्डनर बिना किसी रस्सी या बंधन के सिर्फ एक जेटपैक पहनकर अंतरिक्ष में तैरते नजर आते हैं, उनके पीछे सिर्फ काली खाली अंतरिक्ष और नीचे नीली पृथ्वी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है.

 

fallback

 

STS-51A मिशन
साल 1984 के नवंबर महीनें में अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी से 5 अंतरिक्ष यात्री को एक ऐतिहासिक मिशन के लिए भेजा गया था, इस मिशन का नाम  STS-51A था, जिसके कमांडर फ्रेडरिक रिक हॉक थे, और  वहीं पायलट  का बात करें तो उनका नाम पायलट डेविड वॉकर था, और मिशन स्पेशलिस्ट का डेल गार्डनर, अन्ना फिशर और जोसेफ  एलन था, जिसमें अन्ना फिशर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मां थी.

इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का दो खराब हो चुके सैटेलाइट्स Westar 6 और Palapa B2 को कक्षा से वापस लाना और दो नए सैटेलाइट्स को स्थापित करना.जो सैटेलाइट्स खराब हो चुके थे वो सैटेलाइट्स उसी साल लॉन्च किए गए थे, लेकिन ये अपने सही कक्षा में पहुंच नहीं पाए जिस कारण से वो बेकार हो चुके थे, ठिक इसी के बाद नासा ने इसे वापस धरती पर लाने का प्लान बनाया, ताकी इसे दोबारा ठिक किया जा सके.

जेटपैक का इस्तेमाल
अंतरिक्ष यात्रियों के पास MMU नाम का एक खास जेटपैक था, जिससे वे बिना किसी रस्सी के आजादी से अंतरिक्ष में घूम सकते थे, सेटेलाइट्स को पकड़ने के लिए उन्होंने Stinger नाम का एक टूल भी इस्तेमाल किया करते थें.

पहले दिन मिशन पर जोसेफ एलन जेटपैक पहनकर सैटेलाइट्स के पास गए और उसके घूमने के स्पीड को रोका फिर अन्ना फिशर ने शटल के रोबोटिक आर्म से उसे पेलोड बे तक लाया गया जहां डेल गार्डनर ने उसे सुरक्षित कर अटैच कर दिया, दूसरे दिन मिशन पर गार्डनर खुद जेटपैक पहनकर दूसरे उपग्रह को लेने गए, उन्होंने भी वही प्रक्रिया अपनाई और मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था

 

हीरे से बना ग्रह...NASA ने खोजा अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमयी ग्रह, तापमान इतना कि शरीर बन जाएगा भाप

 

 

मिशन की सफलता

8 दिन के बड़े मिशन के बाद दोनों उपग्रह को सुरक्षित लाकर धरती पर भेज दिए गया था जिसके बाद यह साबित हुआ कि खराब सेटेलाइट्स को अंतरिक्ष से वापस लाना संभव हो सकता है

बिना रस्सी वाले स्पेसवॉक का आखिरी मिशन
STS-51A आखिरी बार था जब नासा ने बिना सुरक्षा रस्सी के स्पेसवॉक की इजाजत दी थी, 1994 में STS-64 मिशन में SAFER नाम का नया सेफ्टी जेटपैक आया, जिसे आज भी सिर्फ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अब हर अंतरिक्ष यात्री रस्सी से बंधा होता है, ये फोटो आज भी लोगों को डराती है क्योंकि, इस समय अंतरिक्ष यात्री बिना किसी रस्सी के सहारे बाहर जाते थें.

डेल गार्डनर की विरासत
डेल गार्डनर का 2014 में 65 साल की उम्र में निधन हो गया था, वे इतिहास में उन कुछ लोगों में से एक हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में पूरी तरह आजाद होकर बिना किसी रस्सी के सहारे के खराब सैटेलाइट्स को पकड़कर वापस लाने का कारनामा किया था.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

nasa viral photo

;