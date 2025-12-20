40 करोड़ साल पुराने पत्थर में कैद ‘खजाना’! पुराने पौधे ने खोल दिया राज, वैज्ञानिक बोले ऐसा कैसे संभव

400 Million Year Old Plant Fossil: New Phytologist नाम की साइंस पत्रिका में इस नई रिसर्च को छापा गया है. इसमें वैज्ञानिकों ने एक बहुत पुराने पौधे Horneophyton lignieri के जीवाश्म का गहराई से रिसर्च की है. यह जीवाश्म करीब 40 करोड़ साल पुराना है और स्कॉटलैंड के Rhynie Chert इलाके में मिला था. हालांकि कई सालों तक यह माना जाता रहा कि पौधों का विकास एक सीधी लाइन में हुआ. पहले शैवाल आए फिर काई जैसे छोटे पौधे बने और बाद में पेड़-पौधों का विकास हुआ. हाल के जेनेटिक अध्ययनों ने इस सोच पर सवाल खड़े कर दिए. अब यह नया जीवाश्म इस उलझन को कुछ हद तक सुलझाता नजर आ रहा है.

क्यों खास है Horneophyton

इस पौधे की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसका अंदरूनी ढांचा है. आज के पौधों में पानी और भोजन ले जाने के लिए अलग-अलग रास्ते होते हैं. Horneophyton में ऐसा नहीं था. इसमें पानी और भोजन दोनों एक ही रास्ते से पूरे पौधे में घूमते थे. इस रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक Paul Kenrick बताते हैं कि ऐसा सिस्टम आज किसी भी जिंदा पौधे में नहीं देखा जाता है. इससे पता चलता है कि पुराने पौधे हमारी सोच से ज्यादा जटिल थे.

पौधों के अंदर क्या मिला

आज के पौधों में दो मुख्य सिस्टम होते हैं. एक पानी के लिए और दूसरा भोजन के लिए होता है. इन्हें अलग-अलग रास्तों से पूरे पौधे में भेजा जाता है. इससे पौधे ऊंचे और मजबूत बन पाते हैं. इस पुराने पौधे में वैज्ञानिकों ने ऐसे सेल देखे जो पानी और भोजन दोनों एक साथ ले जाते थे. इससे पता चलता है कि शुरू में पौधों के अंदर सिर्फ एक ही साधारण सिस्टम था. हालांकि ये बाद में दो हिस्सों में बंट गया होगा.

बता दें कि इस खोज में आधुनिक मशीनों का बड़ा रोल रहा है. वैज्ञानिकों ने खास स्कैनिंग तकनीक से जीवाश्म का 3D मॉडल बनाया. इससे पौधे की अंदरूनी बनावट साफ दिख पाई. इन तस्वीरों से यह साफ हुआ कि यह पौधा पूरी तरह आधुनिक नहीं था. बिल्कुल साधारण भी नहीं था. यह एक बीच का रूप था, जो पुराने और नए पौधों को जोड़ता है.

इस खोज से वैज्ञानिकों को लगता है कि पौधों के विकास का रास्ता उतना आसान नहीं था. जितना पहले माना जाता था. Horneophyton शायद बताती है कि पौधे पानी से निकलकर जमीन पर कैसे टिके और धीरे-धीरे बड़े हो पाए.

