समुद्र का 'अमर राक्षस'! 400 सालों से कर रहा है दरिया पर राज; मौत से है कोसों... बन गया है वैज्ञानिकों के जी का जंजाल

400 years old Greenland Shark: हाल में ही वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे अधिक जीने वाले रीढ़धारी जीव की खोज कर ली है, जो ग्रीनलैंड शार्क प्रजाती की एक मादा शार्क है, बताया जा रहा है कि इसकी उम्र लगभग 400 साल है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:31 AM IST


400 years old Greenland Shark: हाल में ही वैज्ञानिकों के एक दल ने एक चौकानें वाली खोज की है, शार्क की एक प्रजाति है जिसका नाम ग्रीनलैंड शार्क है, रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो पृथ्वी पर अब तक का सबसे अधिक जिंदा रहने वाला जीव है. शोधकर्ताओं ने 28 शार्क की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग नामक एक खास तरीका इस्तेमाल किया है. इस रिपोर्ट में सामने आया कि उन शार्क में से एक मादा शार्क की उम्र लगभग 400 साल हो सकती है.

150 साल बाद होते हैं प्रजनन को तैयार
साथ ही ये जानकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि यह शार्क हर साल सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बढ़ती है, और यह लगभग 150 साल की उम्र में जाकर ही प्रजनन के लिए तैयार होती है. इस रिसर्च को साइंस नामक पत्रिका में छापा गया है.

507 साल का मिंग
इससे पहले, सबसे लंबी उम्र वाले Vertebrates यानी रीढ़धारी जीव का रिकॉर्ड एक बोहेड व्हेल के नाम था, जिसकी अनुमानित उम्र 211 साल थी. हालांकि, अगर बिना रीढ़ वाले जीवों को भी शामिल किया जाए, तो 507 साल पुराना मिंग नाम का एक क्लैम जो घोंघा जैसा जीव है जो सबसे उम्रदराज जानवर माना जाता है.

उम्र पता लगाने का अनोखा तरीका
ग्रीनलैंड शार्क बहुत बड़ी होती हैं, इनकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है, और ये उत्तरी अटलांटिक के ठंडे, गहरे पानी में धीरे-धीरे तैरती हैं. इनकी धीमी गति और धीमी विकास दर के कारण, वैज्ञानिक मानते थे कि ये लंबी उम्र तक जीते हैं, लेकिन उनकी सही उम्र पता करना मुश्किल था. बाकी मछलियों के उम्र की जानकारी निकालने के लिए वैज्ञानिक उनके कान की हड्डियों को देखकर उम्र पता लगा लेते हैं, जैसे पेड़ के तने में रिंग्स को गिनते हैं. लेकिन ग्रीनलैंड शार्क का शरीर बहुत नरम होता है और इसमें ऐसी कठोर हड्डियां नहीं होतीं हैं, इसलिए इसके मामले में यह तरीका काम नहीं आया था.

कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल
तब वैज्ञानिकों ने एक चतुर तरीका खोजा निकाला, उन्होंने शार्क की आंख के लेंस का इस्तेमाल किया, इस लेंस में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जन्म के बाद फिर से नहीं बनते हैं. वैज्ञानिकों ने इन प्रोटीनों को अलग करके उनकी उम्र पता करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग किया गया था. इस खोज से यह भी पता चला कि उनकी लंबी उम्र के कारण, ये शार्क 150 साल की उम्र में ही बच्चे पैदा करना शुरू करती हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि उनकी बहुत लंबी उम्र के कारण, ये शार्क शायद अब भी दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुए अत्यधिक शिकार से उबर रही हैं. उस समय मशीनी तेल के लिए इन शार्क के लिवर का शिकार किया जाता था, और अब भी मादा शार्क और छोटे शावकों की संख्या काफी कम है.

ये भी पढ़े: 2,000 साल पुराना 'रहस्यमयी पाण्डुलिपि'! ममी के साथ दफन था परलोक का राज; अंदर छुपे राज हिला देंगे दुनिया

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

