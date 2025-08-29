Soul House: 4000 साल पुरानी कब्र में मिला 'रहस्यमय हाथ का निशान', वैज्ञानिक देखते ही बोले ये तो कोई...

Ancient Egypt Tombs: ये हाथ का निशान एक आत्मा घर(Soul House)के नीचे मिला था. यह एक छोटा मॉडल होता था जिसका इस्तेमाल शायद मरे हुए लोगों की आत्मा के आराम करने की जगह के तौर पर होता था. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक, इस तरह के छोटे घर अक्सर कब्रों में पाए जाते थे और इनमें रोटी, सलाद के पत्ते और बैल के सिर जैसी खाने की चीजें रखी होती थीं. द आर्ट न्यूजपेपर के मुताबिक, यह आत्मा घर 2055 से 1650 ईसा पूर्व के बीच का है. इसकी खोज दक्षिणी मिस्र के लक्सर शहर से लगभग 280 किमी उत्तर में मौजूद डेर रिफा में हुई है.

कैसे हुई इसकी खोज?

लगभग 4000 साल से भी ज्यादा पुराने इस निशान को Cambridge University के फिट्जविलियम म्यूजियम के शोधकर्ता ने खोजा है. इसकी खोज तब हुई जब वो म्यूजियम में होने वाली Made in Ancient Egypt नाम की प्रदर्शनी की तैयारी कर रहे थे. बतां दे कि यह हाथ का निशान एक कब्र की आत्मा घर(Soul House)से मिला है.

यह भी पढें: Denmark Lost City: द्वारका की तरह समुद्र के नीचे मिली अलग दुनिया, गहराई में मिला 8,500 साल पुराना 'टाइम कैप्सूल'

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बने हाथ के निशान?

शोधकर्ताओं का मानना है कि, जिसने भी इस Soul House को बनाया होगा उसने गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया होगा और सूखने से पहले ही इसे छूकर हाथ का निशान छोड़ दिया. फिट्जविलियम म्यूजियम की विशेषज्ञ लेन स्ट्रडविक ने एक बयान में कहा, हमें अक्सर गीले वर्निश या ताबूत पर उंगलियों के निशान मिलते हैं. लेकिन यहां पूरे हाथ का निशान मिलना बहुत ही दुर्लभ है.

क्यों बनाए जाते थे आत्मा घर?

एक अंग्रेज मिस्र विशेषज्ञ विलियम मैथ्यू फ्लिंडर्स पेट्री के मुताबिक, इन घरों का इस्तेमाल मरे हुए लोगों के लिए खाने-पीने की चीजों को रखने के लिए होता था जिससे वह अगले जन्म में उसका इस्तेमाल कर सकें. हालांकि यह पबरी तरह से पक्का नहीं है कि इनका मक्सद सिर्फ आत्मा के लिए घर बनाना था या सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर रखे जाते थे.

तो आखिरकार ये है क्या?

अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये Soul House मरने वाले का घर था या सिर्फ कब्र. हेलेन स्ट्रडविक ने द आर्ट न्यूजपेपर को बताया कि, इन आत्मा-घरों को सीधे कब्र के ठीक ऊपर ही रखा जाता था. हालांकि हेलेन स्ट्रडविक का मानना है कि, इन आत्मा घरों का संबंध इस विचार से भी हो सकता है कि मरने के बाद आत्माएं अपने घरों में वापस लौटती हैं.

यह भी पढें: Ancient Humans: चीन की गुफा में मिले 3 लाख साल पुराने दांत, वैज्ञानिकों बोले 'ऐसा पहले कभी नहीं देखा'