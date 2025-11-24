Advertisement
40,000 साल पुराने मैमथ का खौफनाक सच! मौत से पहले हुआ था इसके साथ ये बवाल; वैज्ञानिकों ने खोला गहरा राज

40000 year old RNA: 40000 साल पुराने ऊनी मैमथ युका के जमे हुए शरीर से पहली बार RNA मिलने पर वैज्ञानिक हैरान हैं, इस पर हुए रिसर्च से उसके जीवन और आदतों के गहरे रहस्य खुल रहे हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:57 PM IST
40000 year old RNA: 40,000 साल पहले बर्फीली धरती पर घूमने वाला ऊनी मैमथ युका के जिवाश्म मिले हैं. जो अपनी आखिरी सांसें लेते समय शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था. उसके शरीर पर मिले निशान और मांसपेशियों में मिले खास संकेत बताते हैं कि उसकी मौत से पहले उसके शरीर पर बेहद ज्यादा तनाव था. जैसे वह किसी शिकारी से भाग रहा हो.

  1. इतनी बड़ी खोज क्यों महत्वपूर्ण है?

    क्या मिला युका के RNA में?
     

वैज्ञानिकों को उसके पीछे के पैरों पर खरोंचें मिलीं, जो इस बात का संकेत देती हैं कि उसने गुफाओं में रहने वाले शेर से बचने की कोशिश की होगी. हाल में ही खोज हुई है जिसमें अब पहली बार उसके शरीर से ऐसी चीज मिली है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. कहा जा रहा है कि इस मैमथ में 40,000 साल पुराना RNA मिला है, जो अपने आप में एक चमत्कार है.

RNA क्या बताता है?
आमतौर पर वैज्ञानिक डीएनए का अध्ययन करते हैं, लेकिन RNA को बहुत नाजुक माना जाता है और माना जाता था कि यह मौत के बाद तुरंत खत्म हो जाता है. लेकिन युका की बर्फ में जमी हुई बॉडी के कारण इसका RNA सुरक्षित था. RNA को ऐसे समझा जा सकता है किजैसे शरीर का मैसेज सिस्टम, जो यह बताता है कि शरीर के कौन-से हिस्से उस समय क्या काम कर रहे थे. मतलब, RNA देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि मौत के समय युका की मांसपेशियां कैसी स्थिति में थीं.

क्या मिला युका के RNA में?
वैज्ञानिकों ने युका और साइबेरिया में मिले 10 अन्य मैमथ के नमूनों की जांच की थी. उनमें से युका का RNA सबसे अच्छी हालत में मिला था. युका में तनाव और थकान के संकेत दिख रहे थे, साथ ही माइक्रो RNA जैसे छोटे-छोटे अणु जैसे ऐसे संकेत जो बताते हैं कि मैमथ और हाथी में क्या खास फर्क होता है. ये माइक्रोRNA शायद मैमथ के शरीर की खास विशेषताओं जैसे घने बाल, ठंड सहने की क्षमता को कंट्रोल करने का काम करते थे.

इतनी बड़ी खोज क्यों महत्वपूर्ण है?
अब तक वैज्ञानिक RNA को लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला नहीं मानते थे. लेकिन 40,000 साल पुराना RNA मिलना एक बड़ा सबूत है कि बर्फीले इलाकों में प्राचीन जीवों के सूक्ष्म रहस्य अब खुल सकते हैं साथ ही हम भविष्य में मैमथ जैसे जीवों के स्वास्थ्य, आदतों और आखिरी क्षणों को समझ सकेंगे यह खोज लाइफ साइंस की दुनिया में एक नई दिशा दिखाने का काम करेगी. इससे पहले केवल 14,000 साल पुराना RNA मिला था. लेकिन युका ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.

मैमथ की दुनिया का खुला नया दरवाजा 
यह अध्ययन वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवों की असली जीवनशैली समझने का मौका देता है. यह पता लगाने में मदद करेगा कि वे कैसे जीते थे, कैसे मरते थे और उनके शरीर के अंदर क्या बदलाव होते थे. आगे चलकर यह खोज यह भी बता सकती है कि मैमथ और आधुनिक हाथी में बारीक जैविक अंतर क्या है.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं

Mammoth

