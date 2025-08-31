इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग! 44,000 साल से गुफा में दफन था राज, वैज्ञानिक बोले ये...

Worlds Oldest Painting: इंडोनेशिया की एक गुफा में नई पेंटिंग मिली है. यह तस्वीर किसी जानवर की सबसे पुरानी ज्ञात तस्वीर मानी जा रही है जिससे वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिली की शुरुआती इंसानों ने कला कैसे सीखी. यह पेंटिंग 44,000 साल से बी ज्यादा पुरानी मानी जा रही है जिसमें जंगली सूउरों के झुंड को दिखाया गया है. इससे ये पता चलता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में लोग पहले भी सोच-समझकर कला बनाते थे. इस खोज की पूरी जानकारी नेचर पत्रिका में छापी गई है. इसमें पेंटिंग के रंग उसकी उम्र पता लगाने के तरीके और उस जमाने के कल्चर के बारे में बताया गया है.

कहां मिली ये तस्वीर?

यह चित्र या पेंटिंग सुलावेसी नाम के द्वीप पर एक गुफा में मिला, यह जगह अपनी पुरना पत्थरों की कला के लिए काफी मशहूर है. इस तस्वीर में मस्सेदार सूउरों का झुंड बनाया गया है. इसकी उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने यूरेनियम-श्रृंखला काल-निर्धारण नाम की तकनीक का इस्तेमाल किया है. इस खोज में ये भी सामने आया कि, इस चित्र को बनाने में हाथ के निशान और लाल रंग की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है. यह दिखाता है कि उस समय के लोगों को भी कला की जानकारी थी.

इस खोज से क्या पता चलता है?

इस कलाकृति से साबित होता है कि इंडोनेशिया के शुरुआती इंसान सोच-समझकर और अच्छी कल्पना से चित्र बना सकते थे. इस खोज के लेखक और आर्कियोलॉजिस्ट मैक्सिम ऑबर्ट ने बताया कि, जैसे किसी ने जानबूझकर उस चीज को बनाने का फैसला किया हो जो उन्होंने देखी थी चाहे वह इंसान हो या जानवर. इससे पता चलता है कि ये पेंटिंग सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी.

किस खास तकनीक की ली गई मदद?

वैज्ञानिकों ने खोज की पुष्टि करने के लिए उन्होंने पेंटिंग पर जमी कैल्साइट की परतों की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम-थोरियम डेटिंग तकनीक की मदद ली. इसके अलावा पेंटिंग के रंगों की जांच से ये पता चला कि ये आयरन ऑक्साइड से बने थे. साथ ही हाई-क्वालिटी फोटोग्राफी और डिजिटल तरीकों से पेंटिंग के बारीक हिस्से जैसे ब्रश के निशान और हाथ के निशानों का गहराई से अध्ययन किया गया.

