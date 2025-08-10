प्राचीन मिस्र की हाई-टेक तकनीक...वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया पिरामिड बनने का रहस्य, दिमाग घूमा देगी सच्चाई
प्राचीन मिस्र की हाई-टेक तकनीक...वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया पिरामिड बनने का रहस्य, दिमाग घूमा देगी सच्चाई

Ancient Egypt: मिस्र की प्राचीन दुनिया हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रहती है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे मिस्र की इंजीनियरिंग के बार में हमारी समझ को बदल सकती है. वैज्ञानिकों ने जोसर के पिरामिड के पास बहुत ही हाई-टेक जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:02 AM IST
प्राचीन मिस्र की हाई-टेक तकनीक...वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया पिरामिड बनने का रहस्य, दिमाग घूमा देगी सच्चाई

Water Management System: जोसर के पिरामिड के चारों ओर मिले इस बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली में बांध, घाटियां और नाले शामिल हैं. इस खोज से ये पता चलता है कि पुराने मिस्र के लोगों को हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की बहुत ही अच्छी समझ थी. इस खोज से इतिहासकार और वैज्ञानिक ये फिर से सोच रहे हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता इतनी बड़ी और शानदार चीजें कैसे बना पाती थी. पुरातत्वविदों को साककारा में रहस्यमय इमारत मिली है जिसका नाम गिसर-अल मुदीर है और यह 1180 फीट तक लंबी है और मिस्र की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है. 

क्या है गिसर-अल मुदीर?
यह प्राचीन मिस्र की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है जिसका आकार 1,180 फीट है. वैज्ञानिकों लंबे समझने से ये समझने की कोशिश में जुट थे कि इसे क्यों बनाया गया था. इसे लेकर जेवियर लैंड्रेउ और उनकी टीम ने नया अध्ययन किया है. अध्ययन के मुताबिक ये इमारत शायद कभी एक बांध थी जो बारिश के मौसम में आने वाले पानी को रोकती थी. पहले ऐसा माना जाता था कि ये इमारत पूजा या सुरक्षा के काम में आती थी. 

कितना पानी रोक सकता था?
वैज्ञानिकों ने ढलानों और कटाव के तरीकों का अध्ययन का इस्तेमाल करके इस बात का पता लगाया गया है कि इस जगह को पानी इकट्ठा करने के लिए कैसे बनाया गया था. इस पत्थर के बांध की मदद से 14 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को रोका जा सकता था. बारिश में मौसम में आने वाली बाढ़ से घाटियों में मिट्टी जमा हो जाती थी जिससे इसका इस्तेमाल और बढ़ जाता था. 

कैसे होता था हाइड्रोलिक का निर्माण?
जरूरी होने के बाद भी सिर्फ पानी की मदद से पिरामिड बनाने के लिए बड़े-बड़े चूना पत्थर के ब्लॉक नहीं उठाए जा सकते थे. इसका असली राज छिपा था जोसर पिरामिड के नीचे. इस जगह पर एक बड़ी खाई मिली है जिसे पहले सिर्फ एक ढांचा माना जाता था. लेकिन अब पता चला है कि ये खाई आपस में जुड़े हुए बेसिन और डिब्बों का सिस्टम में जिसे Deep Trench कहा जाता है. ये Water Purification Plant की तरह काम करती थी.

कैसे इस्तेमाल करते थे हाइड्रोलिक लिफ्ट?
पिरामिड के नीचे 2 सुरंगें थीं जो एक लंबी गैलरी से जुड़ी थी. माना जाता है कि पानी के दबाव में एक तैरने वाला मंच ऊपर आता था. इस पर पत्थरों को रखकर उन्हें ऊपर लाया जाता था और जैसे ही पत्थर ऊपर आते थे तो उन्हें पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर पहुंचा दिया जाता था. इस खोज से पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिससे कम मेहनत में भारी पत्थर उठा सकें.

