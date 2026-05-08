चीन के 'पाताल लोक' में मिला 4500 साल पुराना अभेद्य किला, 6-लेयर 'डिफेंस सिस्टम' देख आज के एक्सपर्ट्स भी हैरान!

Mystery of China 4500 Year old City: क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिसे मौत का भूलभुलैया कहा जाता हो और जहां 4,500 साल पहले ही ऐसा डिफेंस सिस्टम लगाया गया हो, जिसे देख कर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हो जाएं? भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के पाताल लोक यानी जमीन की गहराइयों में एक ऐसा खजाना ही जैसा कुछ मिला है, जिसकी सुरक्षा के लिए 6 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम लगाया गया था.

चीन में मिला 4500 साल पुराना शहर

चीन में वैज्ञानिकों को एक ऐसा प्राचीन शहर मिला है, जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा यह शहर अपनी अनोखी बनावट और मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर चर्चा में है. चीन की हुन नदी के किनारे हजारों साल पहले बसा यह शहर करीब 13.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ बताया जा रहा है.

इस शहर की ऊपरी संरचना में बड़ी दीवारें और मजबूत गेट मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह किसी अभेद्य किले की तरह बनाया गया था. लेकिन सबसे बड़ा रहस्य जमीन के नीचे छिपा मिला. खुदाई के दौरान ऐसी सुरंगों का नेटवर्क मिला है, जिसे विशेषज्ञ उस समय का एडवांस डिफेंस सिस्टम मान रहे हैं. अब तक 6 बड़ी सुरंगों की पहचान की जा चुकी है. इनकी बनावट कुछ ऐसी है कि वे शहर के सेंटर से अलग-अलग दिशाओं में फैलती दिखाई देती हैं, ठीक किसी पहिए की तीलियों या मकड़ी के जाले की तरह. माना जा रहा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल सिर्फ आवाजाही के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों से सुरक्षा और किसी प्रकार के इमरजेंसी के लिए किया जाता होगा.

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चीन में मिली ये सुरंगें जमीन से करीब 1.5 से 6 मीटर नीचे मिली हैं. जिनकी ऊंचाई 1-2 मीटर है, जिससे युद्ध के समय सैनिक या नागरिक आसानी से आ जा सकें.

इस सुरंग की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने हजारों साल का भी पूरी तरह से सेफ हैं. इकनी दीवारों पर आज भी उन औजारों के निशान दिखाई देते हैं, जिनसे इन्हें हजारों साल पहले बनाया गया था.

4500 साल पहले इंजीनियरिंग का कमाल

चीन में मिले इन सुरंगों ने इतिहासकारों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है. आज से करीब 4500 साल पहले भी जब इंसान के पास आज के जैसे एडवांस मशीनें नहीं थीं, तब भी इतना योजनाबद्ध शहर और सुरंगें बनाई जाती थीं, जो किसी अजूबे से कम नहीं है.

नदी के किनारे बसे इस शहर में सुरक्षा की कई परतें थीं. बाहरी दीवारें, भीतरी दीवारें, खाइयां और फिर ये छुपी हुई सुरंगें. ऐसा लगता है कि यहां के लोग हर समय किसी बड़े हमले के लिए तैयार में रहा करते थे. सुरंगों की छतें मेहराबदार बनाई गई थीं, जो लॉन्गशान संस्कृति की ओर इशारा करती हैं. इन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसी अनाड़ी ने नहीं, बल्कि उस समय के स्पेशल इंजीनियर्स ने तैयार किया था.

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अभी छुपे हैं कई बड़े राज?

जानकारों का मानना है कि चीन की होउचेंगजुई स्टोन सिटी अपने समय में किसी बड़े सैन्य ठिकाने या फिर किसी सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा. पुरातत्वविद अभी भी इस प्राचीन शहर के अन्दर दबे बड़े-बड़े भवनों, समाधियों और दूसरे ऐतिहासिक संरचनाओं की खोज में जुटे हैं.

रिसर्चर्स को आशंका है कि जमीन के नीचे अब भी कई रहस्यमयी सुरंगें और छिपे हुए कमरे मौजूद हो सकते हैं, जिनका खुलासा आने वाले समय में हो सकता है. खास बात यह है कि पत्थरों और साधारण औजारों की मदद से तैयार की गई यह मजबूत संरचना उस दौर की इंजीनियरिंग स्किल को दिखाती है.

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