ब्रह्मांड का 'महाबवंडर' मिला! 49 मिलियन लाइट ईयर के ‘कॉस्मिक टॉरनेडो’ की खोज, वैज्ञानिकों ने 283 गैलेक्सीज एक ही दिशा में घूमते देखे

Cosmic Tornado Galaxies: इस नई खोज को दक्षिण अफ्रीका के MEERKat रेडियो टेलीस्कोप और कई अंतरराष्ट्रीय सर्वे के डेटा की मदद से किया गया है. वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि डार्क मैटर के ये फिलामेंट सिर्फ गैलेक्सीज को जोड़ते नहीं बल्कि उन्हें घुमा भी सकते हैं. यह खोज Tidal Torque Theory को भी सही साबित करती है, जो कहती है कि ब्रह्मांड के शुरुआती असंतुलन ने इन विशाल स्ट्रक्चर्स को घुमने पर मजबूर किया था.

ब्रह्मांड में ‘घूमता हुआ महादैत्य’

वैज्ञानिकों ने 49 मिलियन लाइट ईयर कि लंबाई वाला स्ट्रक्चर खोजा है. इसे एक लंबे और Cosmic Filament की तरह समझा जा सकता है. इस धागे के साथ सैकड़ों गैलेक्सीज लटक रही हैं और पूरा स्ट्रक्चर किसी विशाल बवंडर की तरह भी लगातार घूम रहा है. बता दें कि इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति सेकंड है. यह अब तक का सबसे बड़ा घूमता हुआ कॉस्मिक फिलामेंट है.

ब्रह्मांड में ‘टी-कप राइड’ जैसा झूला

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक लाइला जंग का कहना है कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझें जैसे मेले का टी-कप झूला है. जैसे हर कप अपनी जगह पर घूमता है, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म भी गोल-गोल घूमता है. ब्रह्मांड के इस बवंडर में भी यही हो रहा है. हर गैलेक्सी अपनी धुरी पर घूमती है. हालांकि जिस अदृश्य धागे में वे फंसी हैं, वह पूरा धागा भी घूम रहा है. यह डबल रोटेशन वैज्ञानिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ‘कॉस्मिक वेब’?

ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सीज एक साथ हैं. वे ना दिखने वाले डार्क मैटर से बने धागों में फंसी होती हैं, जिन्हें कॉस्मिक वेब कहा जाता है. यह पूरा वेब ब्रह्मांड का कंकाल है जो गैलेक्सीज को सहारा देता है. उन्हें रास्ता दिखाता है और एक विशाल नेटवर्क की तरह उन्हें जोड़ता है. यह नया घूमता हुआ स्ट्रक्चर दिखाता है कि यह वेब लगातार चलता रहता है और स्थिर नहीं रहता है.

खोज कैसे हुई?

यह खोज तब शुरू हुई जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 140 मिलियन लाइट ईयर दूर एक जगह पर 14 गैलेक्सियों को एक सीधी लाइन में देखा था. वे सभी एक ही दिशा में थीं और 5.5 मिलियन लाइट ईयर लंबी एक पतली लाइन जैसी नजर आ रही थीं. इस ये तो साफ हो गया था कि इनमें कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है. जब SDSS और DESI के डेटा चेक किए गए तो उसी लाइन में 283 और गैलेक्सीज पाई गईं. सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रही थीं.

कैसे पता चला कि यह घूम रहा है?

घूमना साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडशिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया. फिलामेंट के एक तरफ की लाइट नीली दिख रही थी, यानी वह हिस्सा हमारी तरफ आ रहा था. दूसरी तरफ लाइट लाल दिखी यानी वह हिस्सा दूर जा रहा था. इससे यह साबित हुआ कि पूरा फिलामेंट गोल-गोल घूम रहा है.

टाइडल टॉर्क थ्योरी

पुरानी थ्योरी कहती थी कि बिग बैंग के बाद टाइडल फोर्स ने ब्रह्मांड के बड़े फिलामेंट्स को घूमने पर मजबूर किया रहा होगा. अब यह पहली सॉलिड खोज है जो दिखाती है कि ब्रह्मांडीय धागे सच में घूम रहे हैं और गैलेक्सीज के घूमने की वजह भी यही हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 500-800 KM की ऊंचाई पर 'मौत का मलबा', Netra और IS4OM के बावजूद ISRO को 14 साल में 122 बार बचानी पड़ी सैटेलाइट्स!