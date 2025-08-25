समुद्र से गायब और रेगिस्तान में मिला जहाज! 492 साल बाद...अरबों का खजाना, 2,000 सोने के सिक्के देखकर चौक गए एक्सपर्ट

old treasure: आज हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं वो अफ्रीका के रेगिस्तान में मिला था ये खोज रोमांचक पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है, यह एक पुर्तगाली जहाज था, जिसका नाम बोम जीसस (द गुड जीसस) था, इस जहाज को 7 मार्च 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से भारत के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में समुद्र में तुफान आने के कारण लापता हो गया था, करीब 475 साल तक इस बड़े जहाज का कोई सुराग नहीं मिला. आगे चलकर साल 2008 में नामीबिया के रेगिस्तान में हीरा खनन के दौरान एक मलबा दिखाई दिया जो इसी खोए हुए जहाज का था, इस जहाज में रखे खजाने की बात करें तो इसमें सोने और तांबे की सिल्लियां भरी हुई थीं, मलबे से करीब 2000 सोने के सिक्के और हजारों पाउंड तांबे की सिल्लियां बरामद किया गया था.

वैज्ञानिकों के मुताबिक

पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बोम जीसस नामीबिया के तट पर आए एक भयंकर तूफान में ये जहाज फंस गया था जहाज चट्टान से टकराया और थोड़ा झुकने के कारण डूब गया, कई सदियों बाद जब तट का पानी पीछे हटा, तो यह खजाने से भरा जहाज रेगिस्तान में दिखाई देने लगा. इस पुर्तगाली जहाज का मलबा जिस हालत में मिला, उससे विशेषज्ञों का मानना है कि मलबे के पास किसी मानव के अवशेष नहीं मिले, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाज के चालक दल के लोग या तो मलबे के डूबने से पहले बच निकलें होंगे या फिर समुद्र में ही डूबकर उनकी मौत हो गई होगी, उनके शरीर का कोई भी निशान जहाज के आस-पास नहीं दिखाई दिया.

दक्षिणी अफ्रीका समुद्री पुरातत्व अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर नोली का कहना है कि यह तटरेखा तूफानों के लिए कुख्यात है। ऐसे में यहां जहाज का मलबा मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आश्चर्य खुदाई के बाद सोने का बड़ा जखीरा मिलना है। सिक्कों की जांच से पता चला कि यह पुर्तगाली जहाज था, जो 1533 में भारत जाते हुए गायब हो गया था।

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर नोली जो एक दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री पुरातत्व अनुसंधान संस्थान के जाने माने वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि ये तटरेखा तूफानों के लिए जानी जाती है, जहां जहाज के खड़ा होना काफी आश्चर्य का बात था क्योंकि उस समय सभी जहाज के कप्तान इस तट पर जहाज खड़ा करने से डरते थे.