डायनासोर से भी पुराने ये 5 जीव आज भी धरती पर हैं जिंदा! नंबर 5 को देखकर चौंक जाएंगे आप

Creatures Older Than Dinosaurs: डायनासोर को धरती का सबसे पुराना जीव माना जाता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि धरती पर कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जो डायनासोर से भी पहले धरती पर थे. आपको जानकर हैरानी होगी की कुछ जानवर तो उनमें से आज भी धरती पर ही हमारे आसपास मौजूद हैं. आज हम आपको उन जानवरों के बारे में बताएंगे जो डायनासोर से भी धरती पर आ गए थे और आज भी धरती पर मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करेगा ISRO, चीन और अमेरिका को देगा टक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

कछुआ

कछुआ अपनी धीमी चाल और लंबी उम्र के लिए ज्यादा जाना जाता है. आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि कछुआ डायनासोर के शुरुआती दिनों में आया और यह उनके साथ का जीव होते हुए आज भी जीवित है.

स्टार फिश

स्टार फिश समुद्र की गहराइयों में ही पाई जाती है और इसे समुद्र का तारा भी कहा जाता है और यह जीव डायनासोर से करीब 220 मिलियन साल पहले ही धरती पर आ गई थी, आपको बता दें कि ये समुद्र के सबसे पुराने जीवों में से एक है.

शार्क

शार्क को समुद्री शिकारी माना जाता है आपको बता दें कि यह जीव डायनासोर से 170 मिलियन पहले ही आ गई थी और तब डायनासोर का नामोनिशान भी नहीं था. शार्क की ऐसी कई प्रजातियां है जो आज भी मौजूद हैं.

मकड़ी

जाल बनाने के लिए मशहूर ये मकड़ियां डायनासोर के अस्तित्व में आने से पहले करीब 150 मिलियन साल पहले ही धरती पर आ गई थीं.

कॉकरोच

कॉकरोच को कई घरों में आज के समय में तो बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह डायनासोर के आने से 70 मिलियन साल पहले ही इस पृथ्वी पर आ गए थे. कॉकरोच अपने सहनशीलता की वजह से ही ज्यादा जानता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.