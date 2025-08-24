NASA: मंगल ग्रह को छोड़िए! कभी इस ग्रह पर हुआ करता था जीवन, आज से 50 करोड़ साल पहले...
NASA: मंगल ग्रह को छोड़िए! कभी इस ग्रह पर हुआ करता था जीवन, आज से 50 करोड़ साल पहले...

Science News in Hindi: कई सालों से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटे हैं, लेकिन इस खोज में नया मोड़ सामने आया है. एक ऐसे नए ग्रह का पता चला है जहां मंगल से पहले जीवन संभव हो सकता था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:42 AM IST
Life on Mars: NASA के वैज्ञानिकों का मानना है कि, हमारे सौरमंडल में शायद धरती के अलावा किसी और जगह भी जीवन मौजूद था. उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं कि बौना ग्रह सेरेस पर कभी छोटे-छोटे कीटाणुओं का जीवन रहा होगा. पिछले कई शोधों से पता चला है कि इस बर्फीले ग्रह की सतह के नीचे नमकीन पानी की झीलें और कार्बन के अणु(Molecules)हो सकते हैं. वैसे तो आज इस ग्रह पर ऐसे पोषक तत्व नहीं है जिसे सूक्ष्मजीव भोजन के तौर पर इस्तेमाल कर सकें. लेकिन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि इस पर कभी जीवन रहा होगा.

कितने साल पहले था जीवन?
NASA के वैज्ञानिकों की मानें तो, आज से लगभग 2.5 से 4 अरब साल पहले रेडियोधर्मिता(Radioactivity)की वजह से सेरेस पर गर्म पानी था जो सूक्ष्मजीवों के लिए एक 'बुफे' जैसा माहौल बनाता था. इसका मतलब है कि वहां हाइड्रोजन, ऑक्सीडेंट और कार्बनिक पदार्थ थे जो सूरज की रोशनी के बिना भी उन जीवों की जिंदा रहने में मदद करते थे. धरती पर भी कभी ऐसा ही माहौल था.

यह भी पढें: धरती पर नया खतरा...अंतरिक्ष में फैल रहा है कचरा, धरती पर बढ़ सकता है 500 गुना प्रदूषण

Add Zee News as a Preferred Source

कहां मौजूद है ये ग्रह?
ये ग्रह जिसका नाम सेरेस(Ceres)है, मंगल और बृहस्पति के बीच है और यह पूरी तरह से बंजर है. 2018 में NASA के डॉन मिशन ने पाया कि इसकी सतह से कुछ चमक रहा था जो बाद में पता चला कि नमक था. यह नमक सतह से निकलने वाले तरल पदार्थ के सूख जाने के बाद पीछे छूट गया था. यह बहुत ही खास खोज थी क्योंकि नमक मिलने का मतलब है कि इस बौने ग्रह पर कहीं न कहीं नमकीन पानी वाला सोर्स है.

कितना है इसका तापमान?
सेरेस के अंदर बहुत सारा नमकीन पानी जमा है. लेकिन इसका तापमान 0 से 63 डिग्री सेल्सियस नीचे है जो किसी भी जीवन के लिए बहुत ही ठंडा है. हालांकि NASA के सिमुलेशन बताते हैं कि सेरेस के बनने के 50 करोड़ से 2 अरब साल बाद है इसके अंदर की चट्टानों में मौजूद रेडियोधर्मी खनिज टूटना शुरू हो गए थे जिस वजह से लगातार गर्म पानी मिलता रहा होगा. 

क्या है गर्म पानी के वेंट?
NASA के मुताबिक, सेरेस के अंदरूनी हिस्से के पास पानी का तापमान 270°C से भी ज्यादा रहा होगा. यह गर्म पानी ऊपर आया और ठंडे पानी से मिलकर एक धारा बन गई जिसमें कई खनिज और गैसें घुली हुई थीं. इसे गर्म पानी के वेंट कहते हैं. धरती पर ऐसे वेंट हैं जो गहरे महासागरों में रहने वाले छोटे जीवों को जिंदा रहने में मदद करते हैं. अगर सेरेस पर भी ऐसा ही हुआ, जैसा कि सिमुलेशन में दिखाया गया है, तो वहां कीमोट्रोफ नाम के सूक्ष्मजीव पैदा हुए होंगेअगर सेरेस खुद से जीवन पैदा कर सकता था तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में और भी कई ऐसे ग्रह हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दिखा 'भगवान के हाथ' जैसा नजारा, NASA ने शेयर की चौंकाने वाली तस्वीर

 

