मरने के बाद डरावनी रस्में करते थे प्राचीन मिस्र के लोग, 5000 साल पहले ऐसे होते थे अंतिम संस्कार
Egypt Rituals: मिस्र की खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी पुरानी कब्रें मिली हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग मरने के बाद काफी अजीबोगरीब तरीके अपनाते थे. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके धार्मिक विश्वास की शुरुआत कैसे हुई और किसी के मरने पर उनका परंपराएं कैसी थीं.

 

Aug 17, 2025
After Death Rituals of Egypt: एक नए शोध से पता चला है कि प्राचीन मिस्र में लोगों को दफनाने के तरीके कैसे विकसित हुए. इस पूरे शोध को टूलूज यूनिवर्सिटी की टीम ने किया है. वैज्ञानिकों ने मिस्र की नील घाटी में 500 से भी ज्यादा कब्रों की जांच की, इनमें से कुछ तो पिरामिड बनने के पहले के थे. इस जांच में कई तरह के रीति-रिवाजों के बार में जानकारी मिली. इन खोजों से पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु, उसके बाद की जिंदगी और तारों की चाल को आपस में जोड़कर देखते थे. लैडबाइबल के मुताबिक, इन शुरुआती तरीकों ने बाद में मिस्र के धार्मिक विश्वासों को प्रभावित किया है.

कैसे मिली इसकी जानकारी?
पुरातत्वविद एमेलिन अल्कोफे की टीम ने मकबरा S166 में बहुत ही चौंकाने वाली खोज की. उन्हें एक युवती के अवशेष मिले जिसका बायां हाथ कटा हुआ था और बहुत सावधानी से छाती पर रखा गया था. यह बहुत ही अजीब तरीका था जिससे लगता है कि यह सिर्फ कोई प्रतीक नहीं था.

कैसे रखा गया था शरीर?
वैज्ञानिकों ने जांच के दौरान देखा कि युवती के शरीर को सर्दियों की संक्रांति(Winter Solstice)पर डूबते सूरज की तरफ रखा गया था. दूसरी और उसका ताबूत सबसे चमकीले तारे सिरियस(Sirius)के सूर्योदय के साथ जोड़ा गया था जो नील नदी में आने वाली बाढ़ का प्रतीक था. इससे पता चलता है कि प्राचीन मिस्र के लोग तारों और ग्रहों की चाल को दफनाने के तरीके से जोड़ते थे.

कब्र रिवाजों के बारे में क्या बताती हैं?
इसके अलावा S837 कब्र में एक महिला को सुंदर गहनों और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया था. ये चीजें प्राचीन मिस्र के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ में बताई गई बातों से मेल खाती हैं. साथ ही मकबरा S874 में एक महिला को छड़ी और फाइबर की विग के साथ दफनाया गया था. ये सभी चीजें बताती हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग मरने के बाद की दुनिया को तारों और ग्रहों की चाल से जोड़ते थे.

;