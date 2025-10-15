AI ने खोजी वो 'छिपी दुनिया' जिसे इंसान नहीं देख पाए, रेगिस्तान के नीचे दबी थी 5000 साल पुरानी सभ्यता

AI Finds Another World: रुब अल खली रेगिस्तान की तपती हुई खाली जगह में जहां तापमान 120 F(48.89 डिग्री)से भी ऊपर पहुंच जाता है और हवाएं गगनचुंबी इमारतों जितने बड़े रेत के टीले बनाती हैं वहां एक शांत क्रांति हो रही है. Archaeologists जो लंबे समय से अरब के इस कठिन इलाके की परिस्थितियों से जूझ रहे थे, अब AI(Artificial Intelligence)की मदद से ऐसी जगहों को खोज रहे हैं जहां इंसान की आंखें और फावड़े नहीं पहुंच सकते. ना कोई टेंट है ना खुदाई करने वाली टीम, बस सैटेलाइट और कोड की कुछ लाइनें रेत में छिपे रहस्यों को खोज रही हैं.

किस तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल?

यह पूरा इलाका अक्सर शांत और स्थिर माना जाता है पर अब डिजिटल आवाजें प्राचीन जीवन की निशानियों को सामने ला रही हैं. यह खोज सिर्फ कल्पना नहीं हैं. UAE में सिंथेटिक अपर्चर रडार(SAR)और मशीन लर्निंग को मिलाकर किए गए हालिया सर्वेक्षणों से 5,000 साल पुरानी मानव बस्तियों के संकेत मिले हैं जिसे समय और रेत के तूफानों ने मिटा दिया था.

पहली बार इसे कब देखा गया था?

इस बदलाव का मुख्य केंद्र सरूक अल-हदीद है जो एक प्राचीन जगह है जिसकी पहली बार 2002 में दुबई के दक्षिणी किनारे के पास खुदाई की थी. यह जगह धातु के कचरे, मिट्टी के बर्तनों से भरी हुई थी जो लंबे समय से Bronze Age के केंद्र की निशानी देती रही है. लेकिन, इसका ज्यादातर हिस्सा और रेत के टीलों के नीचे छिपा रहा जब तक कि वैज्ञानिकों ने SAR इमेजिंग और डीप लर्निंग मॉडल की मदद से इसका नक्शा नहीं बना लिया.

किस सैटेलाइट से ली गई फोटो?

Khalifa University और सोरबोन यूनिवर्सिटी अबू धाबी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली टीम ने यह खोज जियोसाइंसेज जर्नल में छापी है. उन्होंने ALOS-2/PALSAR-2 सैटेलाइट से रडार डाटा लिया और अल्ट्रा-हाई-रिजॉल्यूशन वर्ल्डव्यू-3 तस्वीरों का इस्तेमाल किया. इससे उन्होंने AI सिस्टम को मानव बस्तियों की खास निशानियों जैसे सीधी लाइनें, समूह और सामग्री की सघनता को पहचानने के लिए ट्रेन किया.

वैज्ञानिक अब क्या खोज कर रहे हैं?

इस प्रोजेक्ट के मुख्य खोजकर्ता डॉ. डायना फ्रांसिस ने कहा, हम सिर्फ अलग-अलग इमारतें नहीं खोज रहे बल्कि, हम आने-जाने के रास्ते, व्यापार और पूरी सभ्यताएं देख रहे हैं जो आधुनिक चीजें आने से बहुत पहले ही रेगिस्तान में रहने के लिए ढल गई थीं. यह खोजें धूप मार्ग(Incense Route)से जुड़े पुराने सिद्धांतों का समर्थन करती है. यह एक व्यापार प्रणाली थी जिसके जरिए लोबान और गंधरस को ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में दक्षिणी अरब से भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था.