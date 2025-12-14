Advertisement
अनजाने में हुई गलती ने किया बड़ा खुलासा, 5000 साल पुराना 'प्रोमेथियस' बना वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी भूल?

Prometheus: 1964 में एक वैज्ञानिक ने गलती से प्रोमेथियस नाम का एक 5,000 साल पुराना पेड़ काट दिया. इस घटना से एक बड़ा खुलासा हुआ जिससे पुराने और अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया. 

 

Dec 14, 2025
5000 Year Old Tree: 1964 में एक साधारण काम की वजह से लगभग 5,000 साल पुराना पेड़ कट गया. इस पेड़ को अब प्रोमेथियस के नाम से जाना जाता है. यह पेड़ नेवादा के व्हीलर पीक पर था और यह ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन की प्रजाति का था. यह स्टूडेंट जिसका नाम डोनाल्ड रस्क क्यूरी था, उसने अपने रिसर्च के लिए इस पेड़ को काटने की इजाजत मांगी. उस समय किसी को भी इस पेड़ की अत्यधिक उम्र का पता नहीं था, जब तक कि इसे काटा नहीं गाया. 

क्यों काटा गया था पेड़?
पहली संभावना यह है कि जब क्यूरी पेड़ का कोर सैंपल ले रहा था तो उसकी ड्रिल अटक गई थी जिसे बाहर निकालने की जरूरत थी. दूसरी संभावना यह है कि उसे लगा कि पेड़ के छल्लों का गहराई से अध्ययन करने के लिए उसे पेड़ के पूरे कटे हुए हिस्से की जरूरत होगी. लेकिन यह बात साफ है कि क्यूरी ने पेड़ काटने के लिए वन विभाग से इजाजत ले ली थी. 

पेड़ काटने के बाद क्यूरी ने क्या किया?
जब क्यूरी पेड़ को काटकर होटल वापस आए तो उन्होंने एक आवर्धक लेंस (Magnifying Glass) इस्तेमाल करके पेड़ के कटे हुए हिस्से में मौजूद छल्लों को बहुत ध्यान से गिना. सालों बाद एक अखबार को दिए इंटरव्यू में क्यूरी ने कहा, मुझे पता था यह काफी पुराना पेड़ है. लेकिन जब उन्हें असलियत पता लगी तो वह यकीन नहीं कर पाए क्योंकि प्रोमेथियस (Prometheus) लगभग 5,000 साल पुराना था. 

इस घटना के बाद क्या हुआ?
क्यूरी ने ये काम रिसर्च के लिए किया था पर इस घटना के प्रकृति और खासर प्राचीन जीवों को देखने और उनकी सुरक्षा करने के हमारे तरीके पर गहराई से सोचने पर मजबूर किया. जब पेड़ की उम्र का लोगों को पता चला तो लोगों में ब्रिसलकोन पाइन पेड़ों की लंबी उम्र के बारे में ज्यादा जागरूकता फैली. इससे दूसरे जंगलों में भी ऐसे पेड़ खोजे गए जो Prometheus से भी पुराने हो सकते हैं. 

कहां है दुनिया का सबसे पुराना पेड़?
दुनिया का सबसे पुराना अकेला पड़े मेथुसेला है जो ग्रेट बेसिन में पाया जाना वाला ब्रिसलकोन पाइन पेड़ है. यह पेड़ कैलिफोर्निया के व्हाइट पर्वत में है और 4800 साल से भी ज्यादा पुराना है. इसकी सटीक जगह को सुरक्षा कारणों से गुप्त ही रखा गया है. हालांकि, उसी इलाके में एक और बिना नाम वाला ब्रिसलकोन पाइन पेड़ भी जो मेथुसेला से भी ज्यादा पुराना बताया गया है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

