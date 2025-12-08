Science News: अरबों साल से जमीन में सोया था 'जिन्न', सही-सलामत निकले सारे अंग; वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए यकीन

Science News: दुनिया में हर दिन ऐसी खोज होती हैं, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं. अब वैज्ञानिकों ने 520 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला है और उसके अंदरुनी अंग एक दम ठीक हैं. अब वैज्ञानिक 'आर्थ्रोपोड' के पूर्वजों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे.

आर्थ्रोपोड यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ. इसमें केकड़े, झींगे, कीड़े, मकड़ियां और बिच्छू जैसे जीव शामिल हैं. जोड़ों वाले पैरों और काइटिन के बने बाह्यकंकाल से इनकी पहचान की जाती है.

यूटी युआनशी है नए जीवाश्म का नाम

डरहम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने चीन में यह खोज की और अपनी खोजों को नेचर जर्नल में पब्लिश किया. इस जीवाश्म का नाम यूटी युआनशी रखा गया है.

वैज्ञानिकों ने कहा कि यह जीवाश्म एक लार्वा से जुड़ा है और यह बेहद छोटा है. इसकी स्कैनिंग के लिए एक जटिल टेक्नोलॉजी की जरूरत है. टीम ने यूटी युआनशी को स्कैन करने के लिए एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक प्रेस रिलीज में बताया कि दिमाग के छोटे हिस्सों, पाचन ग्रंथियों, एक पुराने सर्कुलेटरी सिस्टम और यहां तक ​​कि लार्वा के साधारण पैरों और आंखों को सप्लाई करने वाली नसों के निशान की 3D इमेजिंग की गई.

इस स्टडी को लीड करने वाले डरहम यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्टिन स्मिथ ने जीवाश्म की खोज को लेकर कहा कि इसका उन्होंने लंबे वक्त से ख्वाब देखा था. यह जीवाश्म फिलहाल चीन की युन्नान यूनिवर्सिटी में है.

स्मिथ ने कहा, 'जब मैं उस फॉसिल के बारे में दिन में सपने देखता था जिसे मैं सबसे ज्यादा खोजना चाहता था, तो मैं हमेशा एक आर्थ्रोपॉड लार्वा के बारे में सोचता था, क्योंकि डेवलपमेंटल डेटा उनके एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है.'

उन्होंने आगे कहा कि लार्वा बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए माना जाता था कि इसका फॉसिल मिलना लगभग नामुमकिन है. लेकिन, जब टीम को यह सैंपल मिला, तो वे हैरान रह गए क्योंकि उन्हें न सिर्फ एक फॉसिल लार्वा मिला था, बल्कि उसके अंग भी पूरी तरह से सही-सलामत थे.

स्मिथ ने कहा कि जब उन्होंने इसकी स्किन के नीचे सुरक्षित स्ट्रक्चर देखे तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया.ये मुश्किल चीजें सड़ने से कैसे बचीं और आधे अरब साल बाद भी देखने को कैसे मिलीं?