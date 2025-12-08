Advertisement
trendingNow13033769
Hindi Newsविज्ञान

Science News: अरबों साल से जमीन में सोया था 'जिन्न', सही-सलामत निकले सारे अंग; वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए यकीन

Latest Fossil Discovery: स्टडी को लीड करने वाले डरहम यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्टिन स्मिथ ने जीवाश्म की खोज को लेकर कहा कि इसका उन्होंने लंबे वक्त से ख्वाब देखा था. यह जीवाश्म फिलहाल चीन की युन्नान यूनिवर्सिटी में है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Science News: अरबों साल से जमीन में सोया था 'जिन्न', सही-सलामत निकले सारे अंग; वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए यकीन

Science News: दुनिया में हर दिन ऐसी खोज होती हैं, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं. अब वैज्ञानिकों ने 520 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला है और उसके अंदरुनी अंग एक दम ठीक हैं. अब वैज्ञानिक 'आर्थ्रोपोड' के पूर्वजों के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर पाएंगे. 

आर्थ्रोपोड यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ. इसमें  केकड़े, झींगे, कीड़े, मकड़ियां और बिच्छू जैसे जीव शामिल हैं. जोड़ों वाले पैरों और काइटिन के बने बाह्यकंकाल से इनकी पहचान की जाती है. 

यूटी युआनशी है नए जीवाश्म का नाम

Add Zee News as a Preferred Source

डरहम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने चीन में यह खोज की और अपनी खोजों को नेचर जर्नल में पब्लिश किया. इस जीवाश्म का नाम यूटी युआनशी रखा गया है. 

वैज्ञानिकों ने कहा कि यह जीवाश्म एक लार्वा से जुड़ा है और यह बेहद छोटा है. इसकी स्कैनिंग के लिए एक जटिल टेक्नोलॉजी की जरूरत है.  टीम ने यूटी युआनशी को स्कैन करने के लिए एडवांस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक प्रेस रिलीज में बताया कि दिमाग के छोटे हिस्सों, पाचन ग्रंथियों, एक पुराने सर्कुलेटरी सिस्टम और यहां तक ​​कि लार्वा के साधारण पैरों और आंखों को सप्लाई करने वाली नसों के निशान की 3D इमेजिंग की गई.

इस स्टडी को लीड करने वाले डरहम यूनिवर्सिटी के डॉ. मार्टिन स्मिथ ने जीवाश्म की खोज को लेकर कहा कि इसका उन्होंने लंबे वक्त से ख्वाब देखा था. यह जीवाश्म फिलहाल चीन की युन्नान यूनिवर्सिटी में है. 

वैज्ञानिक बोले- इस दिन के सपने देखते थे

स्मिथ ने कहा, 'जब मैं उस फॉसिल के बारे में दिन में सपने देखता था जिसे मैं सबसे ज्यादा खोजना चाहता था, तो मैं हमेशा एक आर्थ्रोपॉड लार्वा के बारे में सोचता था, क्योंकि डेवलपमेंटल डेटा उनके एवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है.'

उन्होंने आगे कहा कि लार्वा बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए माना जाता था कि इसका फॉसिल मिलना लगभग नामुमकिन है. लेकिन, जब टीम को यह सैंपल मिला, तो वे हैरान रह गए क्योंकि उन्हें न सिर्फ एक फॉसिल लार्वा मिला था, बल्कि उसके अंग भी पूरी तरह से सही-सलामत थे. 

स्मिथ ने कहा कि जब उन्होंने इसकी स्किन के नीचे सुरक्षित स्ट्रक्चर देखे तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया.ये मुश्किल चीजें सड़ने से कैसे बचीं और आधे अरब साल बाद भी देखने को कैसे मिलीं?

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

fossil discovery

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन