5300 साल बाद भी 'जिंदा' है यह ममी! वैज्ञानिकों को शरीर के अंदर मिले एक्टिव जीव, रिसर्च देख कांप उठे लोग

विज्ञान की दुनिया में अक्सर ऐसी खोजें होती रहती हैं जो इंसानी सोच की सीमाओं को चुनौती दे देती हैं. हाल ही में यूरोप के आल्प्स पहाड़ों में बर्फ के नीचे दफन मिली 5300 साल पुरानी प्रसिद्ध ममी 'ओत्जी द आइसमैन' (Otzi the Iceman) को लेकर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इतने हजारों साल बीत जाने के बाद भी यह ममी एक मायने में आज भी 'जिंदा' है. दरअसल, वैज्ञानिकों को इस ममी के शरीर के आंतरिक अंगों के भीतर एक्टिव माइक्रोब्स यानी पूरी तरह से जीवित और सक्रिय सूक्ष्मजीव मिले हैं. इस ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाली खोज ने चिकित्सा विज्ञान और इतिहास के क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है. आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी ममी के अंदर जीवन के ये अंश कैसे बचे रहे.

कौन है यह 5300 साल पुरानी ओत्जी ममी

ओत्जी द आइसमैन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे बेहतर तरीके से संरक्षित प्राकृतिक ममी में से एक है. यह ममी साल 1991 में ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर ओत्जतल आल्प्स ग्लेशियर में बर्फ के नीचे दबी हुई मिली थी. वैज्ञानिकों की कार्बन डेटिंग रिसर्च के अनुसार यह इंसान लगभग 5300 साल पहले यानी ताम्र युग (Copper Age) में जीवित था. ग्लेशियर की अत्यधिक ठंडी बर्फ ने इसके शरीर को सदियों तक सड़ने से बचाए रखा और यही वजह है कि इसके बाल, त्वचा और आंतरिक अंग आज भी सुरक्षित हैं.

शरीर के अंदर कैसे मिले जिंदा जीव

हाल ही में आधुनिक जेनेटिक और माइक्रोबायोलॉजिकल तकनीकों के जरिए जब इस ममी के पेट और टिश्यूज (ऊतकों) की दोबारा जांच की गई, तो वैज्ञानिकों को एक बड़ा शॉक लगा. रिसर्चर्स ने पाया कि ओत्जी के शरीर के भीतर कुछ ऐसे बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव मौजूद हैं जो मरे नहीं हैं बल्कि सुप्त अवस्था (Dormant State) में एक्टिव हैं. यह पहली बार है जब इतने प्राचीन मानव शरीर के भीतर से जीवित सूक्ष्मजीवों के बायो-सिग्नेचर या सक्रिय तत्व पाए गए हैं.

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ग्लेशियर की बर्फ ने किया जादू का काम

वैज्ञानिकों का कहना है कि ओत्जी ममी के भीतर इन जीवों के जीवित रहने के पीछे आल्प्स ग्लेशियर का खास वातावरण जिम्मेदार है. मौत के तुरंत बाद शरीर पर बर्फ की मोटी परत जम जाने के कारण वहां ऑक्सीजन की एंट्री पूरी तरह बंद हो गई थी. अत्यधिक ठंड और शून्य ऑक्सीजन के इस दुर्लभ कॉम्बिनेशन ने एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज का काम किया. इस माहौल में शरीर के अंदर मौजूद कुछ खास बैक्टीरिया पूरी तरह नष्ट होने के बजाय एक बेहद धीमी लाइफ-साइकिल में चले गए और सदियों तक जीवित रहे.

विज्ञान और चिकित्सा के लिए क्यों अहम है यह खोज

यह खोज सिर्फ एक ममी तक सीमित नहीं है बल्कि इसके मायने चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत बड़े हैं. इन प्राचीन सक्रिय जीवों का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया कैसे दिखते थे और समय के साथ उनके भीतर क्या बदलाव आए हैं. इससे एंटीबायोटिक दवाओं के विकास और इंसानी शरीर के विकासवादी इतिहास (Evolutionary History) को समझने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है.

क्या दुनिया के लिए है कोई खतरा

इस खबर के सामने आने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने चिंता भी जताई है. उनका मानना है कि प्राचीन बर्फ और ममियों के भीतर दफन ऐसे अज्ञात और सक्रिय माइक्रोब्स अगर आधुनिक दुनिया के संपर्क में आते हैं, तो ये नई महामारियों को जन्म दे सकते हैं. हालांकि, शोधकर्ताओं ने साफ किया है कि वर्तमान में मिले माइक्रोब्स पूरी तरह से सुरक्षित लैब एनवायरमेंट में रखे गए हैं और इनसे आम जनता को कोई खतरा नहीं है. ओत्जी आज भी इटली के साउथ टायरोल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी में सुरक्षित रखी हुई है और वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खोल रही है.