मुर्दों के शहर में 'जिंदगी' का बसेरा! न्यूयॉर्क में जमीन फाड़कर निकलीं 55 लाख मधुमक्खियां; जानें क्या है राज

Giant Bee Colony in NY Cemetery: ब्रुकलिन के एक पुराने कब्रिस्तान में जमीन के नीचे 55 लाख मधुमक्खियों का एक विशाल बसेरा पाया गया है. अभी तक के इतिहास में यह शहरी इलाके में पाया गया मधुमक्खियों का सबसे बड़ा सुपर कॉलोनी (Super-colony) हो सकता है. आइए यहां इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
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Giant Bee Colony in NY Cemetery: न्यूयॉर्क, जिसे कभी न सोने वाला शहर कहा जाता है, वहां से एक ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप हैरान भी होंगे. एक तरफ जहां दुनिया भर में मधुमक्खियों की घटती आबादी चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं न्यूयॉर्क के एक पुराने कब्रिस्तान में मधुमक्खियों का एक ऐसा महानगर मिला है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि इस कब्रिस्तान की जमीन के नीचे और पुरानी कब्रों के आसपास 55 लाख (5.5 Million) मधुमक्खियां डेरा डाले हुए हैं. यह कोई साधारण छत्ता नहीं, बल्कि जमीन के नीचे फैली सुरंगों और गुफाओं का एक जटिल जाल है. आइए जानते हैं कि आखिर मधुमक्खियों ने इस जगह को अपना मुख्य केंद्र क्यों बनाया?
कब्रिस्तान के रखरखाव (Maintenance) के दौरान ग्राउंड स्टाफ ने जमीन के एक हिस्से से हजारों मधुमक्खियों को निकलते देखा. इसके बाद जब न्यूयॉर्क बीकीपर्स एसोसिएशन के विशेषज्ञों को बुलाया गया और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया गया, तो पता चला कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा इलाका शहद और मोम से भरा हुआ है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस कॉलोनी में कम से कम 55 लाख मधुमक्खियां हैं, जो कई रानियों (Queens) के नेतृत्व में एक साथ काम कर रही हैं.
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वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विशाल आबादी के लिए कब्रिस्तान एक स्वर्ग की तरह साबित हुआ. क्योंकि यहां इंसानी दखल बहुत कम है, जिससे उन्हें बिना किसी डर के बढ़ने का मौका मिला. इसके साथ ही ग्रीन वुड कब्रिस्तान में हजारों फूलों वाले पौधे और पुराने पेड़ हैं, जो इन मधुमक्खियों के लिए अमृत (Nectar) का अंतहीन स्रोत हैं. जमीन के नीचे रहने से उन्हें न्यूयॉर्क की कड़ाके की ठंड और भीषण गर्मी से बचने में मदद मिली.
इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों का होना सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन ये हनी बी (Honey Bees) प्रजाति की हैं. यह आमतौर पर तब तक हमला नहीं करतीं, जब तक उन्हें छेड़ा न जाए. प्रशासन ने इन्हें मारने के बजाय सुरक्षित रूप से स्थानांतरित (Relocate) करने का फैसला किया है. इसके लिए विशेष वैक्यूम मशीनों और बी सूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूयॉर्क जैसे कंक्रीट के जंगल में इतनी बड़ी संख्या में मधुमक्खियों का होना शहर के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी खबर है. ये 55 लाख मधुमक्खियां पूरे ब्रुकलिन और आसपास के इलाकों के बगीचों और पार्कों में हरियाली बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं. अनुमान है कि इस कॉलोनी से सैकड़ों किलो ऑर्गेनिक शहद निकल सकता है, जिसने सालों से जमीन के नीचे के पोषण को सोखा है.
न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने फैसला किया है कि इन्हें अलग-अलग फार्म्स और छतों पर बने अर्बन बी हाइव्स (Urban Beehives) में शिफ्ट किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक डॉक्यूमेंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहरी मधुमक्खी व्यवहार (Urban Bee Behavior) को समझा जा सके.
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