56000 ग्लेशियरों का Real-Time टूटना हुआ रिकॉर्ड, 10KM की ऑप्टिक केबल से हुआ संभव; बज रही खतरे की घंटी?

56000 Icebergs Breaking in Real Time: यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है, क्योंकि इससे ग्लेशियर टूटने के हर छोटे-बड़े संकेतों को समझने में मदद मिलती है. बता दें, यह डेटा आने वाले समय में सी-लेवल बढ़ने की आशंका और security warning systems को भी बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है.

आइसबर्ग टूटने का लाइव रिकॉर्ड

South Greenland के एक ग्लेशियर के पास वैज्ञानिकों ने समुद्र के सतह पर लगभग 10 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई थी. यह केबल Eqalorutsit Kangilliit Sermiat ग्लेशियर के नजदीक लगाई गई थी. इस हाई-टेक सिस्टम ने रियल टाइम में 56,000 Icebergs के टूटने और उनके असर को रिकॉर्ड कर लिया है. बता दें कि यह रिसर्च University of Washington के वैज्ञानिक Dominik Graff की अगुवाई में हुई, जो ग्लेशियरों के टूटने और फाइबर ऑप्टिक तकनीक के विशेषज्ञ हैं.

कैसे रिकॉर्ड हुआ Iceberg टूटने का पूरा सीन

Add Zee News as a Preferred Source

Distributed Acoustic Sensing (DAS): यह एक प्रकार की लेजर तकनीक होती है जिसमें केबल हजारों वाइब्रेशन सेंसर की तरह काम करती है. सबसे पहले बर्फ में आने वाली हल्की दरारें रिकॉर्ड होने लगती हैं. फिर धीरे-धीरे बड़ी दरारें और गूंज जैसी आवाजें पता चलती हैं. फिर आखिरी में Iceberg के टूटने से बनने वाली बड़ी लहरें पकड़ में आती हैं.

Distributed Temperature Sensing (DTS): यह लगातार केबल के आसपास के पानी का तापमान मापती रहती है. इससे पता चलता है कि Iceberg टूटकर बहने के दौरान समुद्र के नीचे तापमान कैसे बदलता रहता है.

ग्लेशियर के पास काम करना खतरनाक

Tidewater Glacier या कहें तो समुद्र में खत्म होने वाले ग्लेशियर बहुत तेजी से Icebergs को गिराते हैं. यहां ऊंची बर्फ की चट्टानें होती हैं. नीचे पानी में क्या हो रहा है यह दिखता नहीं है. बता दें कि समुद्र में फैला Ice melange अचानक से हिलकर आपको टूल्स को कुचल सकता है. यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने केबल को सुरक्षित दूरी से समुद्र के तल पर रखा था, जिससे वो ऊपर और नीचे दोनों तरह की एक्टिवीटीज का डेटा ले सकें.

केबल ने क्या रिकॉर्ड किया

Iceberg टूटने से पहले बहुत तेज आवाज जैसी झटके वाली तरंगे रिकॉर्ड हुई थीं. ये सतह पर दिखाई देने से पहले ही पकड़ ली गईं थी.

Scholte Waves: ये तरंगें बताती हैं कि Iceberg किस जगह से अलग होना शुरू हुआ था, इससे छोटे इवेंट भी पकड़ में आए जो सैटेलाइट नहीं देख सकता है. बता दें कि बड़े Icebergs के टूटने पर ऐसी लहरें बनती हैं जो फ्योर्ड में तेजी से फैल सकती हैं.

Gravity Waves: ये लहरें पानी की गहराई में अलग-अलग परतों के बीच बनती हैं और लंबे समय तक बनी रहती हैं. आपको बता दें कि Iceberg के टूटने से लेकर आगे जाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरने तक हर कदम रिकॉर्ड हुआ है.

Iceberg की पिघलने की रफ्तार कैसे बढ़ती है

जब Iceberg टूटकर गिरता है तो वह नीचे की परतों में तेज बहाव पैदा करता है. यह ठंडे मीठे पानी को नीचे की गर्म खारे पानी की परतों से मिलाता है. फिर गर्मी तेजी से ग्लेशियर की दीवार तक पहुंचती है, इससे ग्लेशियर पानी के नीचे ज्यादा तेजी से पिघलता है. इस तरह के डेटा ने साबित किया कि अंडरवाटर पिघलना मॉडल की तुलना में काफी तेज हो सकता है.

चेतावनी सिस्टम को मिलेगा फायदा

फाइबर केबल्स से मिलने वाला डेटा भविष्य में छोटे Tsunami, गहरे समुद्र की लहरें और ग्लेशियर के तेज पिघलने के संकेत को जल्दी पहचानने में मदद कर सकता है. दुनिया भर की समुद्री तटों पर पहले से लगी केबल्स को भी ऐसे सिस्टम में बदला जा सकता है.

यह भी पढ़ें: England में मिला करोड़ों साल पुराना जीवाश्म, कहलाता था समुद्र का खौफनाक शिकारी; दहशत का पर्दाफाश!