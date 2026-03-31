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Hindi Newsविज्ञान600 साल पहले भी था कंप्यूटर? वैज्ञानिकों को धागों में छिपा मिला डेटा और एनक्रिप्शन का राज, ऐसी कोडिंग कि चकरा जाए दिमाग

600 साल पहले भी था 'कंप्यूटर'? वैज्ञानिकों को धागों में छिपा मिला डेटा और एनक्रिप्शन का राज, ऐसी कोडिंग कि चकरा जाए 'दिमाग'

Ancient Inca Quipu Data System: 600 साल पहले, जब दुनिया कागज और कलम से हिसाब-किताब लिख रही थी, तब दक्षिण अमेरिका के इंका साम्राज्य (Inca Empire) के पास अपना एक 'प्राचीन कंप्यूटर' था. हालिया रिसर्च में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि इंका सभ्यता एक ऐसे रहस्यमयी कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती थी, जो न केवल डेटा स्टोर करता था, बल्कि आज के मॉर्डन कंप्यूटर की तरह एनक्रिप्शन (Encryption) भी कर सकता था.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:40 AM IST
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600 साल पहले भी था 'कंप्यूटर'? वैज्ञानिकों को धागों में छिपा मिला डेटा और एनक्रिप्शन का राज, ऐसी कोडिंग कि चकरा जाए 'दिमाग'

Ancient Inca Quipu Data System: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 600 साल पहले कोई 'कंप्यूटर' चला सकता था? क्योंकि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि दुनिया में पहला कंप्यूटर 1945 में बना था. लेकिन 600 साल पहले, जब दुनिया के पास न बिजली थी और न ही सिलिकॉन चिप, तब दक्षिण अमेरिका के इंका साम्राज्य (Inca Empire) के पास अपना एक 'डिजिटल' नेटवर्क था. हालिया रिसर्च से पता चला है कि इंका सभ्यता किपू (Quipu) नाम के एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करती थी, जो आज के कंप्यूटर की तरह डेटा स्टोर करने, रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और यहां तक कि एन्क्रिप्शन (कोड भाषा) का काम भी करता था. इसको देख वैज्ञानिकों ने कहा कि यह तो बिल्कुल आज के कंप्यूटर की तरह है. आइए, जानते हैं इंका सभ्यता के 'प्राचीन कंप्यूटर' की रोमांचक कहानी.

क्या है यह 'किपु' और कैसे करता था काम?

'किपु' असल में रंग-बिरंगे धागों और उनमें बांधी गई गांठों (Knots) का एक जटिल जाल था. इसमें धागे का रंग, उसका मुड़ाव और गांठ की स्थिति अलग-अलग जानकारी को दर्शाती थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, वैसे ही इंका लोग गांठों की संख्या और उनकी दूरी से करोड़ों का हिसाब-किताब रखते थे. यह दुनिया का इकलौता 'थ्री-डी' रिकॉर्डिंग सिस्टम था, जिसे छूकर भी पढ़ा जा सकता था.

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कैसे काम करता था यह 'स्मार्ट' सिस्टम?

इंका प्रोग्रामर्स (जिन्हें किपुकामायोक कहा जाता था) ने इसमें सब कुछ स्टोर कर रखा था. इसमें हर गांव में कितने लोग हैं, कितनी फसल हुई और कितना टैक्स जमा हुआ, ये सभी जानकारी आपको धागों में मिल सकती थी. इतना ही नहीं, सेना को कहां जाना है और रसद (Food supply) कितनी है, इसका सटीक डेटा 'किपू' के जरिए राजधानी तक पहुंचाया जाता था. धागों के रंगों का इस्तेमाल करके वे अपनी वंशावली और राजाओं के इतिहास को 'सहेज' कर रखते थे.

एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी

इस सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि 'किपू' को हर कोई नहीं पढ़ सकता था. धागों की बनावट और गांठों की गहराई में ऐसी गुप्त जानकारी छिपी होती थी, जिसे केवल प्रशिक्षित एक्सपर्ट्स ही समझ सकते थे. यह आज के 'पासवर्ड' या एनक्रिप्शन (Encryption) जैसा ही था. जब स्पेन ने हमला किया, तो वे इन धागों को समझ नहीं पाए और उन्हें 'जादू-टोना' समझकर नष्ट कर दिया. इसी वजह से इंका इतिहास का एक बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है.

क्या यह वाकई एक 'कंप्यूटर' था?

आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, किपु केवल याद रखने का जरिया नहीं था, बल्कि यह डेटा को ऑर्गनाइज (Organize) और प्रोसेस (Process) करने वाला एक फिजिकल इंजन था. इसके जरिए यहां के लोग जटिल गणितीय गणनाएं भी कर सकते थे. कुछ किपु में तो कहानियों और कविताओं को भी 'स्टोर' किया गया था, जिन्हें वैज्ञानिक अब भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं.

क्यों है यह अजूबा?

इसे ऐसे समझिए कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पत्थरों या पत्तों पर लिख रहे थे, तब इंका के लोग धागों और गांठों की एक 'डिजिटल लाइब्रेरी' बना चुके थे. उन्होंने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ लोहे और बिजली की मोहताज नहीं होती, बल्कि इंसानी दिमाग किसी भी चीज को 'स्मार्ट' बना सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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