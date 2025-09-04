वैज्ञानिकों ने 85 साल पहले क्यों दफनाया था 'टाइम कैप्सूल', 6,000 साल बाद जब खुलेगा तो...
वैज्ञानिकों ने 85 साल पहले क्यों दफनाया था 'टाइम कैप्सूल', 6,000 साल बाद जब खुलेगा तो...

Archaeological Findings: जॉर्जिया के ओग्लेथोर्प यूनिवर्सिटी में एक 6,000 साल पुराना टाइम कैप्सूल कई सारी जानकारियों को समेटे हुए है. हालांकि इसके अंदर मिली चीजों को आने वाले भविष्य में जरूर खोला जाएगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:47 AM IST
Science News in Hindi: जॉर्जिया के अटलांटा में ओगलथोर्प विश्वविद्यालय में 85 साल से भी ज्यादा पहले एक Time Capsule को बंद किया गया था, इसे 'सभ्यता का क्रिप्ट' कहते हैं. इसका मक्सद 20वीं सदी की चीजों और ज्ञान को भविष्य के लिए बचाकर रखना है. ये कैप्सूल 8113 ईस्वी तक बंद रहेगा और इसमें किताबें, रिकॉर्डिंग और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं. यूनिवर्सिटी के मुताबिक, ये कैप्सूल दूर के भविष्य के लिए एक संदेश है जो समय के साथ आगे बढ़ रहा है. यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थॉर्नवेल जैकब्स ने इस तरह के बड़े टाइम कैप्सूल को बनाने का सोचा. जैकब्स मिस्र की पिरामिडों और पुरानी ऐतिहासिक जगहों से बहुत प्रभावित थे.

क्या है इसके पीछे का मक्सद?
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जैकब्स ने ऐसी जगह बनाने की कल्पना की जो हजारों सालों तक सुरक्षित रह सके. इसके पीछे उनकी मंशा चीजों को बचाना नहीं था बल्कि 20वीं सदी की संस्कृति, विज्ञान और तकनीक को भविष्य के लिए दिखाना भी था. इस कैप्सूल को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है और इसे बनाने में स्टेनलेस स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल कर के सील किया गया है. इसकी सामग्री को किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए जमीन के नीचे रखा गया है.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग! 44,000 साल से गुफा में दफन था राज, वैज्ञानिक बोले ये...

कैप्सूल के अंदर क्या-क्या है?
आपको बता दें कि तहखाने के अंदर रखीं 800 से ज्यादा चीजें खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं. इसमें किताबें, फिल्में, रिकॉर्डिंग, रोजाना के औजार, वैज्ञानिक उपकरण या डिवाइस और डेंटल फ्लॉस जैसी चीजें भी रखी हुई हैं. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इसे साल 8113 में खोला जाएगा तो यह एक खजाने की तरह होगा. साथ ही जरा सोचिए कि डेंटल फ्लॉस जैसी चीजें भी भविष्य के लिए बहुत ही दिलचस्प होंगी. 

इसे रखने में क्या आएंगी चुनौतियां?
इसे हजारों सालों तक सुरक्षित बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है. इस तहखाने या Time Capsule में तापमान में बदलाव, नमी और भूकंप से बचाना था. साथ ही ये भी सुनिश्चित करना था कि अंदर रखी चीजें खराब ना हों. इस हजारों सालों तक सेफ रखने के लिए बहुत ही सावधानी से साफ करके, सील करके सही जगह पर रखा गया है.

यह भी पढ़ें: ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...

