Advertisement
trendingNow13217259
Hindi Newsविज्ञान650 साल पुराने गिद्ध के घोंसले से मिला बेशकीमती खजाना, वैज्ञानिकों ने कहा- घोंसला नहीं है टाइम कैप्सूल

650 साल पुराने गिद्ध के घोंसले से मिला बेशकीमती खजाना, वैज्ञानिकों ने कहा- घोंसला नहीं है टाइम कैप्सूल

साउथ स्पेन में गिद्धों के घोंसलों में इंसानों द्वारा बनाई गई पुरानी चीजें और हजारों जानवरों की हड्डियां मिली है. घोंसले में 13 वीं सदी की चप्पल भी मिली है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये चीजें किसी टाइम कैप्सूल की तरह लगती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 14, 2026, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

650 साल पुराने गिद्ध के घोंसले से मिला बेशकीमती खजाना, वैज्ञानिकों ने कहा- घोंसला नहीं है टाइम कैप्सूल

स्पेन में वैज्ञानिकों ने 12 गिद्ध के घोंसलों की खोज की है. इस जगह पर गिपेटस बार्बेटस यानी गिद्ध रहते थे. ये गिद्ध हड्डी खाने वाले शिकारी पक्षी थे. 100 साल पहले ही ये गिद्ध गायब हो गए थे. इन पक्षियों ने अनजाने में इंसानों द्वारा छोड़ी गई ऐतिहासिक चीजों को लंबे तक सेफ करके रखा है. वैज्ञानिकों ने साल 2008 से 2014 के बीच इन घोंसलों की जांच की है. 

घोंसलों में मिली सदियों पुरानी चीज 

वैज्ञानिकों की टीम ने 18वीं सदी के पुराने लेखों और बुजुर्ग स्थानीय लोगों की मदद से घोंसलों की जगह की पहचान की है. वैज्ञानिकों ने खुदाई करके एक दर्जन घोंसलों का विश्लेषण किया. रिसर्च से पता चला कि ये गिद्ध अंजाने में पुरानी चीजों को उठा कर ले आए थे. आज वो चीजे संरक्षक बन गए. 

घोंसलों के अंदर क्या मिला 

घास की रस्सी से बुई हुई एक चप्प मिली है. जांच से पता चला है कि यह चप्पल लगभग 674 साल पुरानी थी. इसके अलावा मोटे जूते भी मिले जिसे अगोबिया कहते थे. मध्यकाल में यह जूते कारीगरी की खास पहचान थे. घोंसले में 18वीं शताब्दी के अंतर की टोकरी का टुकड़ा मिला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बनते थे ये घोंसले 

गिद्धों ने घोंसला बनाने के लिए जो जगह चुनीं उसी जगह की वजह से पुरानी चीजें आज भी सुरक्षित है. इन पक्षियों ने चट्टानों के किराने पर बनी गुफाओं में घोसला बनाया. यहां पर मौसम में कम बदलाव होता था. यहां पर चमड़ा, हड्डियां जैसी चीजें सदियों तक बिना गले-सड़े सुरक्षित थी. वहां नमी कम थी और तापमान स्थिर था. 

गिद्ध है खतरे में 

यूरोप में गिद्ध गंभीर रूप से खतरे में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 309 प्रजनन जोड़े ही बचे हैं. ऐसे में इस अध्ययन से पर्यावरण वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को मिलकर काम करने का मौका मिला है. 

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

ScienceScience News

Trending news

100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
neet paper leak
नीट पेपर लीक: बड़े लोगों को बचाया... पेशी से लौटते समय एक आरोपी ने चीख-चीखकर बताया
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
Mamata Banerjee
उधर ममता काला कोट पहन कोर्ट पहुंचीं, इधर बार काउंसिल ने मंगा ली वकालत की 'कुंडली'!
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
suvendu adhikari
चुनाव से पहले ही टारगेट पर थे सुवेंदु के PA, चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में बड़ा खुलासा
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
DA hike
₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Indian Ship Attacked
होर्मुज में शिकार बना भारतीय जहाज, ड्रोन हमले के बाद समुद्र में डूबा
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज