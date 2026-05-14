650 साल पुराने गिद्ध के घोंसले से मिला बेशकीमती खजाना, वैज्ञानिकों ने कहा- घोंसला नहीं है टाइम कैप्सूल

स्पेन में वैज्ञानिकों ने 12 गिद्ध के घोंसलों की खोज की है. इस जगह पर गिपेटस बार्बेटस यानी गिद्ध रहते थे. ये गिद्ध हड्डी खाने वाले शिकारी पक्षी थे. 100 साल पहले ही ये गिद्ध गायब हो गए थे. इन पक्षियों ने अनजाने में इंसानों द्वारा छोड़ी गई ऐतिहासिक चीजों को लंबे तक सेफ करके रखा है. वैज्ञानिकों ने साल 2008 से 2014 के बीच इन घोंसलों की जांच की है.

घोंसलों में मिली सदियों पुरानी चीज

वैज्ञानिकों की टीम ने 18वीं सदी के पुराने लेखों और बुजुर्ग स्थानीय लोगों की मदद से घोंसलों की जगह की पहचान की है. वैज्ञानिकों ने खुदाई करके एक दर्जन घोंसलों का विश्लेषण किया. रिसर्च से पता चला कि ये गिद्ध अंजाने में पुरानी चीजों को उठा कर ले आए थे. आज वो चीजे संरक्षक बन गए.

घोंसलों के अंदर क्या मिला

घास की रस्सी से बुई हुई एक चप्प मिली है. जांच से पता चला है कि यह चप्पल लगभग 674 साल पुरानी थी. इसके अलावा मोटे जूते भी मिले जिसे अगोबिया कहते थे. मध्यकाल में यह जूते कारीगरी की खास पहचान थे. घोंसले में 18वीं शताब्दी के अंतर की टोकरी का टुकड़ा मिला है.

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कैसे बनते थे ये घोंसले

गिद्धों ने घोंसला बनाने के लिए जो जगह चुनीं उसी जगह की वजह से पुरानी चीजें आज भी सुरक्षित है. इन पक्षियों ने चट्टानों के किराने पर बनी गुफाओं में घोसला बनाया. यहां पर मौसम में कम बदलाव होता था. यहां पर चमड़ा, हड्डियां जैसी चीजें सदियों तक बिना गले-सड़े सुरक्षित थी. वहां नमी कम थी और तापमान स्थिर था.

गिद्ध है खतरे में

यूरोप में गिद्ध गंभीर रूप से खतरे में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार केवल 309 प्रजनन जोड़े ही बचे हैं. ऐसे में इस अध्ययन से पर्यावरण वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को मिलकर काम करने का मौका मिला है.