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Hindi Newsविज्ञानस्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला दुर्लभ खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे बताया टाइम कैप्सूल घोंसला

स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला दुर्लभ खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे बताया 'टाइम कैप्सूल घोंसला'

Science News: स्पेन के पहाड़ों में खोज कर रहे वैज्ञानिकों को जो मिला उसने वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है. दाढ़ी वाले गिद्धों के प्राचीन घोंसलों की खुदाई में 650 साल पुराना एक ऐसा 'टाइम कैप्सूल' मिला है, जिसने मध्यकाल के कई राज खोल दिए हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 03, 2026, 12:24 PM IST
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स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला दुर्लभ खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे बताया 'टाइम कैप्सूल घोंसला'

650 year old Sandal Found: जरा सोचिए आप एक ऊंची चंट्टान पर बने पक्षी के पुराने घोंसले की खोज कर रहे हैं और अचानक आपके हाथ 650 साल पुराना'खजाना' लग जाए! ऐसा ही कुछ हुआ है स्पेन के पहाड़ों में, जिसे जानकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं. रिसर्चर्स को गिद्धों के प्राचीन घोंसलों से 650 साल पुराना कुछ ऐसा मिला है जो सदियों पुराने बड़े राज खोलेगा. 
इकोलॉजी पत्रिका में छपे एक रिसर्च के अनुसार दाढ़ी वाले गिद्ध जिन्हें गिपेटस बार्बेटस भी कहते हैं, सदियों से इंसानी चीजों को अपने घोंसलों में जमा कर रहे थे. इन घोंसलों से मध्यकाल की ऐसी चीजें वैज्ञानिकों को मिली हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंटोनी मार्गलिडा के नेतृत्व में हुई इस खोज में 650 साल पुरानी चप्पल, कपड़े और शिकार के औजार मिले हैं.

हड्डियां खाने वाले गिद्धों ने बचाकर रखा इतिहास

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गिद्ध अपनी अनोखी आदतों के लिए जाने जाते हैं. ये करीब पूरी तरह से हड्डियों को खाते थे और एक ही जगह पर पीढ़ियों तक घोंसला बनाते थे. स्पेन के अंडालूसिया में चट्टानों के बीच बनी गुफाओं में इन पक्षियों ने ऊन, टहनियों और हड्डियों की मोटी परतें बना दी थीं. इन परतों के बीच इंसानी चीजें दबकर अब तक पूरी तरह से सुरक्षित बच गईं.

खजाने में क्या-क्या मिला?

वैज्ञानिकों ने साल 2008 से 2014 के बीच लगभग 12 घोंसलों की खुदाई की. इस दौरान वैज्ञानिकों को मिला-

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650 साल पुरानी चप्पल
एस्पार्टो घास से बनी एक पूरी चप्पल मिली है, जो मध्यकाल के समय की है.

शिकार के औजार
घोंसलों से क्रॉसबो का बोल्ट और गोफन जैसे प्राचीन हथियार भी मिले.

कपड़े
चमड़े के 72 टुकड़े और कपड़े के 129 अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ रंगे हुए थे.

जानवरों के अवशेष
2,100 से ज्यादा हड्डियां और 86 खुर भी बरामद हुए.

गुफाओं ने कैसे किया 'टाइम मशीन' का काम?

पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित इन घोंसलों में नमी बहुत कम थी और तापमान भी लगभग स्थिर ही रहता था. यही कारण से घास, चमड़ा और कपड़े जैसी नाजुक चीजें सदियों बाद भी सड़ी-गली नहीं और अब तक सेफ रहीं. वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्ध ये चीजें पास की इंसानी बस्तियों से उठाकर लाए होंगे.

(ये भी पढे़ंः 9 करोड़ साल बाद कब्र से बाहर आया चुकारोसॉरस, हड्डियां इतनी भारी कि ले जा रहा ट्रक...)

कैसे बने थे ये घोंसले?

गिद्धों ने घोंसले बनाने के लिए उस समय जो जगहें खोजी, उसने भी इन पुरानी चीजों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. ये पक्षी चट्टानों के किनारों पर बनी गुफाओं और चट्टानी में घोंसला बनाना ज्यादा पसंद करते थे, जहां मौसम में कम से कम बदलाव होता था. इससे घास चमड़ा और हड्डियां जैसी नाजुक चीजें सदियों तक बिना सड़े-गले रहीं. स्पेन में ये पक्षी 100 साल पहले लुप्त हो गए थे, लेकिन अब फिर से संरक्षण कार्यक्रमों के जरिए इन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है. अभी तक यूरोप में इनकी संख्या बहुत ही कम बची है.

(ये भी पढ़ेंः खत्म होगी इंसान की नल्स, फ्यूचर में पैदा नहीं होंगे बच्चे, वैज्ञानिकों की चेतावनी)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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