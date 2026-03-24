कब्र में दफन मिला 6500 साल पुराना शुद्ध सोने का खजाना, पिटारा खुलते ही फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें!

Varna Necropolis Discovery: बुल्गारिया के Varna शहर के पास खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. एक प्राचीन कब्र से लगभग 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है. कार्बन डेटिंग और जांच के बाद यह साफ हो गया है कि यह सोना करीब 6,500 साल पुराना है. इसका मतलब है कि जब दुनिया की बड़ी सभ्यताएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं, तब वारना के लोग सोने के गहने पहन रहे थे. जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान पत्थर के औजार बना रहा था, तब बुल्गारिया के इस इलाके में एक बेहद अमीर और विकसित सभ्यता फल-फूल रही थी. आइए, आसान भाषा में इस खबर को समझते हैं.

किसका था ये खजाना?

जिस कब्र (Grave 43) से यह सोना मिला है, वह किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति की रही होगी. कंकाल के पास से सोने के कंगन, हार, मोतियों की माला और यहां तक कि सोने से जड़ा हुआ एक राजदंड (Scepter) भी मिला है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उस दौर के किसी राजा या कबीले के मुखिया की कब्र है. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 6,500 साल पहले भी इंसान के पास सोने को गलाने और उसे कलात्मक रूप देने की इतनी शानदार तकनीक थी.

खजाने में क्या-क्या मिला?

आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज के दौरान एक कब्र में 1.5 किलो सोना और पूरे एरिया में 3000 से ज्यादा वस्तुएं मिली हैं. एक ही कब्र में इतना सोना मिलना उस समय की अमीरी को दर्शाता है. इस पूरी साइट पर अब तक सोने की 3,000 से ज्यादा कलाकृतियां मिल चुकी हैं. यह सोना लगभग 23-24 कैरेट जितना शुद्ध है, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है.

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इंसानी सभ्यता का बदला हुआ चेहरा

वारना की इस खोज ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इससे यह साबित होता है कि यूरोप के इस हिस्से में एक ऐसी 'खोई हुई सभ्यता' थी, जो सामाजिक और तकनीकी रूप से बहुत आगे थी. वहां अमीरी और गरीबी का अंतर साफ था, क्योंकि कुछ कब्रों में भारी सोना मिला है, जबकि कुछ बिल्कुल साधारण हैं.

हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता से भी पुराना!

आमतौर पर हम मानते हैं कि सोने का इस्तेमाल प्राचीन Egypt या Indus Valley Civilization के दौरान शुरू हुआ था. लेकिन यह खोज बताती है कि बुल्गारिया के 'वारना नेक्रोपोलिस' के लोग इनसे भी हजारों साल पहले सोने की अहमियत जानते थे. यह दुनिया में अब तक पाया गया सबसे पुराना 'प्रोसेस्ड गोल्ड' है.

वैज्ञानिकों के लिए बड़ी पहेली

बुल्गारिया के नेशनल म्यूजियम के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज सिर्फ गहने नहीं, बल्कि उस दौर की पूरी लाइफस्टाइल का आईना है. वे अब कार्बन डेटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रहस्यमयी सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई. फिलहाल, यह 1.5 किलो सोना बुल्गारिया के म्यूजियम में रखा गया है. यह हमें याद दिलाता है कि जमीन के नीचे अभी भी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं, जो हमारे इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं.

वैज्ञानिकों की उलझन

वैज्ञानिक अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये लोग सोना लाते कहां से थे? क्या उस दौर में सोने की खदानें थीं या वे नदियों की रेत से सोना इकट्ठा करते थे? इसके साथ ही इतनी बारीक कारीगरी के लिए वे किन औजारों का इस्तेमाल करते थे, यह जानना भी एक बड़ी चुनौती है.

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