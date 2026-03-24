Advertisement
trendingNow13151575
Hindi Newsविज्ञानकब्र में दफन मिला 6500 साल पुराना शुद्ध सोने का खजाना, पिटारा खुलते ही फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें!

कब्र में दफन मिला 6500 साल पुराना शुद्ध सोने का खजाना, पिटारा खुलते ही फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें!

Varna Necropolis Discovery: बुल्गारिया (Bulgaria) में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों के हाथ एक ऐसा खजाना लगा है, जिसने इंसानी सभ्यता के इतिहास को ही फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है. करीब 6,500 साल पुरानी एक कब्र से 1.5 किलो शुद्ध सोना मिला है, जिसे दुनिया का सबसे पुराने सोने का अवशेष (World's Oldest Gold Relics) माना जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 24, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कब्र में दफन मिला 6500 साल पुराना शुद्ध सोने का खजाना, पिटारा खुलते ही फटी रह गईं वैज्ञानिकों की आंखें!

Varna Necropolis Discovery: बुल्गारिया के Varna शहर के पास खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. एक प्राचीन कब्र से लगभग 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है. कार्बन डेटिंग और जांच के बाद यह साफ हो गया है कि यह सोना करीब 6,500 साल पुराना है. इसका मतलब है कि जब दुनिया की बड़ी सभ्यताएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं, तब वारना के लोग सोने के गहने पहन रहे थे. जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान पत्थर के औजार बना रहा था, तब बुल्गारिया के इस इलाके में एक बेहद अमीर और विकसित सभ्यता फल-फूल रही थी. आइए, आसान भाषा में इस खबर को समझते हैं.

किसका था ये खजाना?

जिस कब्र (Grave 43) से यह सोना मिला है, वह किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति की रही होगी. कंकाल के पास से सोने के कंगन, हार, मोतियों की माला और यहां तक कि सोने से जड़ा हुआ एक राजदंड (Scepter) भी मिला है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उस दौर के किसी राजा या कबीले के मुखिया की कब्र है. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 6,500 साल पहले भी इंसान के पास सोने को गलाने और उसे कलात्मक रूप देने की इतनी शानदार तकनीक थी.

खजाने में क्या-क्या मिला?

आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज के दौरान एक कब्र में 1.5 किलो सोना और पूरे एरिया में 3000 से ज्यादा वस्तुएं मिली हैं. एक ही कब्र में इतना सोना मिलना उस समय की अमीरी को दर्शाता है. इस पूरी साइट पर अब तक सोने की 3,000 से ज्यादा कलाकृतियां मिल चुकी हैं. यह सोना लगभग 23-24 कैरेट जितना शुद्ध है, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- 2300 साल पुराने रहस्य से वैज्ञानिक हैरान! कब्रों में मिलीं मुड़ी हुई तलवारें और...

इंसानी सभ्यता का बदला हुआ चेहरा

वारना की इस खोज ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इससे यह साबित होता है कि यूरोप के इस हिस्से में एक ऐसी 'खोई हुई सभ्यता' थी, जो सामाजिक और तकनीकी रूप से बहुत आगे थी. वहां अमीरी और गरीबी का अंतर साफ था, क्योंकि कुछ कब्रों में भारी सोना मिला है, जबकि कुछ बिल्कुल साधारण हैं.

हड़प्पा और मिस्र की सभ्यता से भी पुराना!

आमतौर पर हम मानते हैं कि सोने का इस्तेमाल प्राचीन Egypt या Indus Valley Civilization के दौरान शुरू हुआ था. लेकिन यह खोज बताती है कि बुल्गारिया के 'वारना नेक्रोपोलिस' के लोग इनसे भी हजारों साल पहले सोने की अहमियत जानते थे. यह दुनिया में अब तक पाया गया सबसे पुराना 'प्रोसेस्ड गोल्ड' है.

वैज्ञानिकों के लिए बड़ी पहेली

बुल्गारिया के नेशनल म्यूजियम के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज सिर्फ गहने नहीं, बल्कि उस दौर की पूरी लाइफस्टाइल का आईना है. वे अब कार्बन डेटिंग और अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रहस्यमयी सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई. फिलहाल, यह 1.5 किलो सोना बुल्गारिया के म्यूजियम में रखा गया है. यह हमें याद दिलाता है कि जमीन के नीचे अभी भी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं, जो हमारे इतिहास को बदलने की ताकत रखते हैं.

वैज्ञानिकों की उलझन

वैज्ञानिक अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये लोग सोना लाते कहां से थे? क्या उस दौर में सोने की खदानें थीं या वे नदियों की रेत से सोना इकट्ठा करते थे? इसके साथ ही इतनी बारीक कारीगरी के लिए वे किन औजारों का इस्तेमाल करते थे, यह जानना भी एक बड़ी चुनौती है.

यह भी पढ़ें:- अंतरिक्ष में खत्म होगा अमेरिका का दबदबा? ISS के रिटायरमेंट से वैज्ञानिकों की उड़ी...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

World's oldest gold jewelryVarna Necropolis grave 436500 year old gold6500 year old grave Bulgaria

Trending news

रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
Dhurandhar
रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो PAK से लौट न सका
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
AIR INDIA
बीच आसमान खराब हुआ विमान, सीधा जेद्दा की ओर मुड़ी बेंगलुरु से लंदन की फ्लाइट
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
ajit pawar plane crash
'कैसे मान लें कि ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया'? अजित पवार की मौत मामले पर गरमाई सियासत
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग