70 मिलियन साल पुराना डायनासोर अंडा! अंदर मिला चमकता… वैज्ञानिक बोले-मिल गई नई प्रजाति

Dinosaur egg calcite crystal: चीन में मिले 70 मिलियन साल पुराने डायनासोर के अंडे में चमकदार कैल्साइट क्रिस्टल पाए गए, जिससे एक नई प्रजाति की पहचान हुई है. यह खोज डायनासोर की संरचना, जीवाश्मण प्रक्रिया और उस समय के पर्यावरण के अध्ययन में जरूरी जानकारी प्रदान करने का काम करती है.
Trending Photos
Dinosaur egg calcite crystal: चीन के चिशान फॉर्मेशन में वैज्ञानिकों को 70 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर का अंडा मिला, जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया है. अंडे के अंदर भ्रूण या मिट्टी की बजाय चमकदार कैल्साइट क्रिस्टल पाए गए, जिससे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रजाति का पता लगाया और अंडे की संरचना, जीवाश्मण प्रक्रिया और उस क्षेत्र के पर्यावरण के बारे में अनोखी जानकारी हासिल की है.
प्राकृतिक डायनासोर जियोड की खोज
इस अंडे का आकार लगभग अंगूर जितना था. अंडे के भीतर की परत में जमी चमकदार क्रिस्टल अंडे को प्राकृतिक डायनासोर जियोड बना रहे थे. यह स्थिति जीवाश्म विज्ञान में बेहद दुर्लभ मानी जाती है. क्रिस्टल ने अंडे की खोल को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम किया और वैज्ञानिकों को अंडे के बाद हुई खनिज प्रक्रिया के बारे में जानने का मौका दिने का काम किया है.
नई ओओस्पीशीज की पहचान
अंडे की माइक्रोस्ट्रक्चर की जांच से पता चला कि यह एक पहले अज्ञात ओओस्पीशीज है, जिसे शिक्सिंगूलिथस कियानशानेन्सिस नाम दिया गया है. यह शोध 2022 में एन्हुई यूनिवर्सिटी के पैलियॉनटोलॉजिस्ट किंग हे के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ है. अंडे का माइक्रोस्ट्रक्चर अन्य डायनासोर के अंडों के समान था, जो इसे नई प्रजाति के रूप में पहचानने में निर्णायक साबित हुआ है. हालांकि अंडे में भ्रूण संरक्षित नहीं था, जिससे अंडा किस डायनासोर ने दिया यह पता नहीं चल सका है.
चिशान फॉर्मेशन का भूगोल और महत्व
ये अंडे चिशान फॉर्मेशन के सबसे पुराने डायनासोर साक्ष्यों में शामिल हैं, जो क्रीटेशियस काल के अंत का हिस्सा माना जाता है. यह क्षेत्र कछुए, स्तनधारी और पक्षियों के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है. डायनासोर अंडों की उपस्थिति से यह साबित होता है कि डायनासोर इस क्षेत्र में रहते या घोंसले बनाते थे. यह खोज फॉर्मेशन की पैलियॉनटोलॉजिकल महत्व को नए सिरे से देखने का मौका देती है.
क्रिस्टल निर्माण की प्रक्रिया
कैल्साइट क्रिस्टल बनने के लिए सबसे पहले भ्रूण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है. इसके बाद भूजल अंडे की परत में धीरे-धीरे प्रवेश करता है और उसके भीतर खनिज जमा होते हुए क्रिस्टल बनाते हैं. इस प्रक्रिया से अंडे के दफन होने के बाद के पर्यावरण और खनिज स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है. वैज्ञानिक इन क्रिस्टल्स का उपयोग अंडे की उम्र निकालने और उस समय के पर्यावरण का अध्ययन करने में कर सकते हैं. इस खोज से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जीवन का इतिहास संरक्षित करती हैं और प्राचीन जीवों और उनके पर्यावरण का जरूरी साक्ष्य देने का काम करती है.
ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार