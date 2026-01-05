Advertisement
trendingNow13064169
Hindi Newsविज्ञान70 मिलियन साल पुराना डायनासोर अंडा! अंदर मिला चमकता… वैज्ञानिक बोले-मिल गई नई प्रजाति

70 मिलियन साल पुराना डायनासोर अंडा! अंदर मिला चमकता… वैज्ञानिक बोले-मिल गई नई प्रजाति

Dinosaur egg calcite crystal: चीन में मिले 70 मिलियन साल पुराने डायनासोर के अंडे में चमकदार कैल्साइट क्रिस्टल पाए गए, जिससे एक नई प्रजाति की पहचान हुई है. यह खोज डायनासोर की संरचना, जीवाश्मण प्रक्रिया और उस समय के पर्यावरण के अध्ययन में जरूरी जानकारी प्रदान करने का काम करती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

70 मिलियन साल पुराना डायनासोर अंडा! अंदर मिला चमकता… वैज्ञानिक बोले-मिल गई नई प्रजाति

Dinosaur egg calcite crystal: चीन के चिशान फॉर्मेशन में वैज्ञानिकों को 70 मिलियन साल पुराना एक डायनासोर का अंडा मिला, जिसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया है. अंडे के अंदर भ्रूण या मिट्टी की बजाय चमकदार कैल्साइट क्रिस्टल पाए गए, जिससे वैज्ञानिकों ने एक नए प्रजाति का पता लगाया और अंडे की संरचना, जीवाश्मण प्रक्रिया और उस क्षेत्र के पर्यावरण के बारे में अनोखी जानकारी हासिल की है.

प्राकृतिक डायनासोर जियोड की खोज
इस अंडे का आकार लगभग अंगूर जितना था. अंडे के भीतर की परत में जमी चमकदार क्रिस्टल अंडे को प्राकृतिक डायनासोर जियोड बना रहे थे. यह स्थिति जीवाश्म विज्ञान में बेहद दुर्लभ मानी जाती है. क्रिस्टल ने अंडे की खोल को पूरी तरह सुरक्षित रखने का काम किया और वैज्ञानिकों को अंडे के बाद हुई खनिज प्रक्रिया के बारे में जानने का मौका दिने का काम किया है.

नई ओओस्पीशीज की पहचान
अंडे की माइक्रोस्ट्रक्चर की जांच से पता चला कि यह एक पहले अज्ञात ओओस्पीशीज है, जिसे शिक्सिंगूलिथस कियानशानेन्सिस नाम दिया गया है. यह शोध 2022 में एन्हुई यूनिवर्सिटी के पैलियॉनटोलॉजिस्ट किंग हे के नेतृत्व में प्रकाशित हुआ है. अंडे का माइक्रोस्ट्रक्चर अन्य डायनासोर के अंडों के समान था, जो इसे नई प्रजाति के रूप में पहचानने में निर्णायक साबित हुआ है. हालांकि अंडे में भ्रूण संरक्षित नहीं था, जिससे अंडा किस डायनासोर ने दिया यह पता नहीं चल सका है.

Add Zee News as a Preferred Source

चिशान फॉर्मेशन का भूगोल और महत्व
ये अंडे चिशान फॉर्मेशन के सबसे पुराने डायनासोर साक्ष्यों में शामिल हैं, जो क्रीटेशियस काल के अंत का हिस्सा माना जाता है. यह क्षेत्र कछुए, स्तनधारी और पक्षियों के जीवाश्मों के लिए जाना जाता है. डायनासोर अंडों की उपस्थिति से यह साबित होता है कि डायनासोर इस क्षेत्र में रहते या घोंसले बनाते थे. यह खोज फॉर्मेशन की पैलियॉनटोलॉजिकल महत्व को नए सिरे से देखने का मौका देती है.

क्रिस्टल निर्माण की प्रक्रिया 
कैल्साइट क्रिस्टल बनने के लिए सबसे पहले भ्रूण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है. इसके बाद भूजल अंडे की परत में धीरे-धीरे प्रवेश करता है और उसके भीतर खनिज जमा होते हुए क्रिस्टल बनाते हैं. इस प्रक्रिया से अंडे के दफन होने के बाद के पर्यावरण और खनिज स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है. वैज्ञानिक इन क्रिस्टल्स का उपयोग अंडे की उम्र निकालने और उस समय के पर्यावरण का अध्ययन करने में कर सकते हैं. इस खोज से यह सिद्ध होता है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं जीवन का इतिहास संरक्षित करती हैं और प्राचीन जीवों और उनके पर्यावरण का जरूरी साक्ष्य देने का काम करती है.
ये भी पढ़ें: पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur egg

Trending news

सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
Somnath temple
सोमनाथ पर नेहरू की आपत्ति, PM ने याद दिलाया वह दौर जब राजनीति पर भारी पड़ी आस्था
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
Punjab
शादी समारोह में घुसा, बंदूक निलाकर सरपंच के सिर पर रखी और कर दिया ठांए, देखिए वीडियो
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
Zee News
कट्टरपंथियों की ZEE NEWS को उड़ाने की धमकी, मुस्तफिजुर विवाद पर आया धमकी भरा फोन
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
Pune News
केंद्र-राज्य में साथ तो अब क्या गलत हो गया... अजीत पवार बोले, इस बार वोटर कन्फ्यूज
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
BMC polls
शिंदे Vs उद्धव-राज की जंग में मुंबई की सियासी सल्तनत पर कौन जमाएगा कब्जा? देखें डेटा
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
Umar Khalid
Live: क्या उमर और शरजील को मिलेगी राहत? थोड़ी देर में SC सुनाएगा सुप्रीम फैसला
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
Nicolas Maduro captured
अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, नेहरू ने तब नेपाल में क्या किया था?
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ