चमचमाते क्रिस्टल के गुच्छों से भरा है 70 मिलियन साल पुराना यह अंडा, वैज्ञानिक भी हैरान; किस जीव ने किया पैदा?

Crystal Egg Discovered In China: चीन में एक ऐसे अंडे की खोज हुई है, जिसके अंदर कोई एंब्रयो नहीं बल्कि कुछ क्रिस्टल हैं. यह अंडा पूरी तरह से क्रिस्टल से ढका है.
Egg With Crystal Found In China: चीन में एक हैरान करने वाला मामला देखने को मिला है. आमतौर पर किसी भी जानवर के अंडे के अंदर एंब्रयो देखने को मिलता है, जो आगे जाकर किसी बच्चे का रूप लेता है, हालांकि यहां मिले एक अंडे में ऐसी चीज देखने को मिली है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है. बता दें कि रिसर्चर्स को अंडे के अंदर भ्रूण के बदले चमकदार क्रिस्टल मिले हैं. अंगूर के आकार का यह अंडा अपर क्रेटेशियस चिशान फॉर्मेशन से बरामद किया गया है. यह लगभग 70 मिलियन साल पुराना है.
यह अंडा कियानशान बेसिन में खोजा गया है. इसे अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल से ढका हुआ पाया गया. वैज्ञानिकों ने इसे एक नेचुरल डायनासोर जियोड के तौर पर कैटगराइज्ड किया है. इस अंडे को सेडिमेंट या एंब्रयो के बदले कुछ मिनरल से भरा पाया गया है. इसके अलावा इसके खोखले शेल में कुछ मिनरल भी जमा थे, जो अंडे के दफन होने के बाद इसमें चिपके होंगे. चीन के 'अनहुई यूनिवर्सिटी' के पेलियोन्टोलॉजिस्ट चिंग हे की टीम द्वारा इसकी खोज की गई.
चिंग हे ने इस अंडे की पहचान शिक्सिंगूलिथस कियानशानेंसिस नाम के एक पूर्व अज्ञात ऊस्पीशीज के तौर पर की थी. रसर्चर्स का कहना है कि यह अंडा चिशान फॉर्मेशन से मिले फर्स्ट डायनासोर से जुड़े किसी अवशेषों में से एक है. यह इलाका कछुओं समेत स्तनधारियों पशुओं और पक्षियों के लिए फेमस है. इसमें एक ही अंडजनन से जुड़े 2 अंडों की खोज की गई, हालांकि दोनों में ही कोई भ्रूण मौजूद नहीं था. इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने अंडे की शेल के माइक्रोस्ट्रक्चर को एनालाइज किया और इसका संबंध डायनोसोर से जोड़ा.
रिसर्चर्स के मुताबिक इस क्रिस्टल का निर्माण भ्रूण के खराब होने के बाद हुआ होगा, जिससे इसका शेल खाली हो गया. समय के साथ ग्रउंडवॉटर शेल के छोटे छेदों और दरारों के जरिए अंडे के अंदर घुस गया, जिससमें इसमें मिनरल जमा हो गए और धीरे-धीरे क्रिस्टल बन गए. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह प्रक्रिया डायनासोर के घोंसले के दफन होने के काफी समय बाद मौजूद पर्यावरणीय और रासायनिक स्थितियों के बारे में अहम जानकारी देती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कैल्साइट क्रिस्टल ग्राउंडवॉटर केमिकल और फॉसिल बेड कंडीशन के बारे में जानकारी संरक्षित रख सकते हैं, जिससे प्राचीन लैंडस्केप को रीकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है. हाल ही के सालों में इसी तरह के क्रिस्टल से भरे अंडों का इस्तेमाल फॉसिल की उम्र का पता लगाने के लिए भी किया गया है, जो पेलियोन्टोलॉजी के रिसर्च में अहम कदम है.