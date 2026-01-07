दिमाग से पहले चलना सीख गया इंसान! 70 लाख साल पुराने जीवाश्मों ने बता दी पूरी कहानी, रेगिस्तान ने छुपा था सच

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानदिमाग से पहले चलना सीख गया इंसान! 70 लाख साल पुराने जीवाश्मों ने बता दी पूरी कहानी, रेगिस्तान ने छुपा था सच

Human Evolution Discovery: इंसान के इतिहास से जुड़ी एक नई और चौंकाने वाली खोज सामने आई है. वैज्ञानिकों ने करीब 70 लाख साल पुराने जीवाश्मों की रिसर्च से पता लगाया है कि इंसान के शुरुआती पूर्वज दो पैरों पर चल सकते थे. रिसर्च बताती है कि दिमाग के बड़े होने से पहले ही इंसान के पूर्वज खड़े होकर चलने लगे थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 07, 2026, 04:10 PM IST
Human Evolution Discovery: इंसान कैसे चलना सीख गया ये सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ था. अब Science Advances नाम की वैज्ञानिक पत्रिका में छपी एक नई स्टडी ने इस रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है. रिसर्च के मुताबिक Sahelanthropus tchadensis नाम का जीव जो आज से करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था दो पैरों पर चलने की क्षमता रखता था. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

रेगिस्तान से मिली अहम कड़ी
बता दें कि प्रजाति के जीवाश्म सबसे पहले साल 2001 में अफ्रीकी देश चाड के रेगिस्तानी इलाके में खोजे गए थे. तभी से यह बहस चल रही थी कि यह जीव बंदरों की तरह चलता था या इंसानों की तरह सीधा खड़ा होकर. अब नई तकनीक से की गई जांच ने इस बहस को काफी हद तक खत्म कर दिया है.

हड्डियों ने खोला चलने का राज
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. स्कॉट विलियम्स की टीम ने इस जीव की जांघ और हाथ की हड्डियों का बारीकी से अध्ययन किया है. 3D मॉडल की मदद से हड्डियों के अंदरूनी ढांचे को देखा गया है. जांच में सामने आया कि जांघ की हड्डी में ऐसे निशान हैं, जो सीधे चलने वाले जीवों में ही पाए जाते हैं. कूल्हे और घुटनों की बनावट शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी.

पेड़ों और जमीन दोनों पर चलता था
यह जीव पूरी तरह जमीन पर रहने वाला नहीं था. इसके हाथों की हड्डियां बताती हैं कि यह पेड़ों पर चढ़ने, डालियों से लटकने और वहां चलने में भी सक्षम था. यह जीव पेड़ों और जमीन दोनों जगह आराम से रह सकता था.

धीरे-धीरे बना इंसान का रास्ता
वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का दो पैरों पर चलना कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था. यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी. सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव दिमाग के बड़े होने से पहले शुरू हो गया था. यह खोज इंसान के विकास की कहानी को नए नजरिए से देखने में मदद करती है. साथ ही यह बताती है कि हमारे सबसे पुराने पूर्वज आज के चिंपैंजी जैसे दिखते हुए भी इंसान बनने की राह पर चल पड़े थे.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

