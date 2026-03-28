कभी आसमान में राज करते थे 70cm वाले 'दानव', फिर एक झटके में बदल गई उनकी दुनिया; हैरान कर देगी वजह!

Giant Prehistoric Insects: आज के समय में अगर आपके बेडरूम की खिड़की से एक ऐसा कीड़ा आ जाए जिसके पंख अगर आज आपके बेडरूम की खिड़की से एक ऐसा 'राक्षस' अंदर आ जाए जिसके पंख 2 फीट से भी ज्यादा चौड़े हों तो आपका क्या हाल होगा? सुनने में यह तो किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लग सकती है लेकिन ये धरती की करोड़ों साल पहले की हकीकत है. डायनासोरों के जन्म से भी पहले इंसानों के सिर से भी बड़े कीड़े का राज धरती पर था.

आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल में धरती पर ऐसे ही विशालकाय कीड़ों का राज था. ड्रैगनफ्लाई जैसे कीड़ों के पंखों का फैलाव 70 सेंटीमीटर तक होता था. इन कीड़ों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी इस वजह से इन कीड़ों को 'दानवाकार' बनाने में मदद की. लेकिन अब नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है.

ऑक्सीजन की थ्योरी पड़ी कमजोर

दशकों तक वैज्ञानिक यह मानते आ रहे थे कि कीड़े अपने शरीर में मौजूद ट्रेकियोल्स यानी सांस की नलियों के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं. वैज्ञानिकों का यह कहना था कि बड़ा शरीर होने पर इन नलियों के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन वाले माहौल में ही कीड़े बड़े हो पाते थे.

लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया के डॉ. एडवर्ड स्नेलिंग के नेतृत्व में हुई नई रिसर्च में 44 प्रजातियों के कीड़ों पर रिसर्च की गई. इस रिसर्च में खुलासा हुआ कि कीड़ों की मांसपेशियों में सांस की नलियों का घनत्व उनके आकार पर तय नहीं करता था. 100 ग्राम वजन वाले बड़े ग्रिफिनफ्लाई में भी ये नलियां कुल मांसपेशियों के हिस्से का 1% से भी कम थीं. यानी ऑक्सीजन की कमी बड़े शरीर के पीछे का कारण नहीं थी.

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क्यों खत्म हुए ये विशालकाय जीव?

अगर ऑक्सीजन कारण नहीं थी तो ये कीड़े अब छोटे क्यों होने लगे? वैज्ञानिकों ने इसके पीछे कुछ नई जानकारी दी है-

समय के साथ जैसे-जैसे धरती पर नए पक्षियों और जीवों का विकास हुआ ये बड़े और भारी कीड़े उनके लिए आसान शिकार बनते गए. खुद को बचाने के लिए छोटा और फुर्तीला होना जरूरी हो गया.

इन कीड़ों का बाहरी कंकाल एक खास सीमा के बाद उनके वजन को कंट्रोल नहीं कर पाता था. ज्यादा बड़ा होने का मतलब था उड़ने की क्षमता और लचीलापन को पूरी तरह से खो देना.

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रिसर्च के अनुसार कीड़ों ने समय के साथ खुद को छोटे और ज्यादा फुर्तीले शरीर में ढाल लिया. यह बदलाव पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया था.

प्रोफेसर सीमोर के अनुसार कीड़ों का आकार केवल वातावरण की ऑक्सीजन पर नहीं करता था, बल्कि उनके जीवन की जरूरतों और विकासवादी दबाव पर भी तय करता है. इस नए रिसर्च ने साइंस की दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि करोड़ों सालों का विकास सिर्फ हवा के बदलाव पर नहीं बल्कि जीवित रहने की जद्दोजहद पर टिका हुआ है.

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