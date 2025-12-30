पत्थरों में कैद 72 मिलियन साल पुरानी चीख! पहाड़ी से निकले रहस्यमयी अंडे, यहां पैदा होते थे 60 टन के ‘दानव’

Ancient Dinosaur Eggs: स्पेन के मध्य हिस्से में एक शांत पहाड़ी के नीचे वैज्ञानिकों को डायनासोर का ठिकाना मिला है. यह करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना है. यहां चट्टानों में दबे टाइटैनोसॉर डायनासोर के अंडे मिले हैं.
Ancient Dinosaur Eggs: स्पेन के ग्वाडलाहारा इलाके में बुएंदिया जलाशय के पास एक छोटी सी पहाड़ी है. यह जगह बिल्कुल साधारण लगती है लेकिन इसी पहाड़ी के अंदर करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पुराना राज था. वैज्ञानिकों को यहां टाइटैनोसॉर नाम के विशाल डायनासोर के अंडे मिले हैं. टाइटैनोसॉर लंबे गले वाले शाकाहारी डायनासोर थे. जिनकी लंबाई 80 फीट से ज्यादा और वजन 60 टन तक हो सकता था.
इस नई रिसर्च से पता चला है कि यह जगह कभी विशाल डायनासोरों की नर्सरी हुआ करती थी. यहां कई प्रजातियों के टाइटैनोसॉर साथ-साथ अंडे देते थे. यह खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास मानी जा रही है.
म्यूजियम में रखे गए अंडे
इनमें से चार लगभग पूरे अंडे अब स्पेन के कास्तिया-ला-मांचा पैलियॉन्टोलॉजी म्यूजियम में रखे गए हैं. ये अंडे पोयोस नाम की जगह से मिले हैं. यह कभी डायनासोरों की बड़ी नर्सरी रही होगी. रिसर्च के मुताबिक यहां कई टाइटैनोसॉर एक ही जगह अंडे दिया करते थे. हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है. यह इलाका विलाल्बा दे ला सिएरा फॉर्मेशन का हिस्सा है. यहां की चट्टानों में लेट क्रेटेशस काल के अवशेष सुरक्षित हैं.
बता दें कि उस समय इस इलाके में मगरमच्छ, कछुए और कई तरह के डायनासोर रहते थे. खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को अलग-अलग परतों में अंडों के कई समूह और टूटे हुए अंडों के छिलके मिले.
रिसर्च से पता चलता है कि यहां कम से कम दो अलग तरह के अंडे मौजूद हैं. एक किस्म पहले से जानी जाती थी वहीं दूसरी किस्म नई है, जिसे लिटोसूलिथस पोयोसी नाम दिया गया है. यह नई किस्म के अंडे बड़े हैं. इनके छिलके काफी पतले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यहां की मिट्टी नम रहती थी इसलिए अंडों को ज्यादा मोटे छिलके की जरूरत नहीं थी.
अंडों की खुदाई बहुत सावधानी से की गई थी. हर अंडे को उसकी जगह पर ही मैप किया गया, फिर धीरे-धीरे चट्टान हटाकर बाहर निकाला गया. लैब में इनके छिलकों को माइक्रोस्कोप से देखा गया. साथ ही इनकी दुनिया के दूसरे हिस्सों से मिले अंडों से तुलना की गई.
आपको बताते चलें कि अब ये अंडे म्यूजियम में आम लोगों के लिए रखे गए हैं. साइंस वीक 2025 के दौरान इस प्रदर्शनी को खोला गया है. इससे लोग समझ सकते हैं कि यूरोप में भी कभी विशाल डायनासोरों की भरपूर दुनिया थी.
