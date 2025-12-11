खोपड़ी के छोटे हिस्से ने कर दिया वैज्ञानिकों को हैरान, खोला 75 मिलियन साल पुराने ‘राक्षसी शरीर’ का राज

Old Giant Duck Billed Dinosaur: न्यू मैक्सिको में 1916 में मिले इस फॉसिल को पहली बार गलत तरीके से एक दूसरे प्रजाति में शामिल कर दिया गया था. नए शोध में पता चला कि इसकी हड्डियां एक बिल्कुल नए डक-बिल्ड पौधे खाने वाले डायनासोर की तरह हैं. इस फॉसिल की खोपड़ी के हिस्सों की दोबारा जांच के बाद वैज्ञानिकों ने साफ किया कि यह जीव Kritosaurus नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल अलग और बड़ी प्रजाति थी और जिसे अब Ahshiselsaurus wimani नाम दिया गया है.

100 साल तक पड़ा रहा फॉसिल

वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है कि एक 75 मिलियन साल पुराना डायनासोर लगभग एक सदी तक गलत नाम से पहचाना जाता रहा है. यह फॉसिल 1916 में न्यू मैक्सिको से मिला था और इसे उस समय एक पहले से जानी जाने वाली प्रजाति का हिस्सा मान लिया गया था. हालांकि इसकी सही पहचान इसकी हड्डियों की बारीकियों में छिपी थी जो अब जाकर सामने आई है.

नई प्रजाति का नाम क्या

अंतरराष्ट्रीय रिसर्चर्स की टीम ने न्यू मैक्सिको म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ मिलकर इस फॉसिल का दोबारा अध्धयन किया. जिसके बाद पता चला कि यह डायनासोर Kritosaurus परिवार का नहीं है. इस नई प्रजाति का नाम Ahshiselsaurus wimani रखा गया है जो उस इलाके के सम्मान में रखा गया, जहां से यह जीव 100 साल पहले मिला था.

बता दें कि यह डायनासोर हैड्रोसौरिड परिवार का हिस्सा था. ये बड़े, चौड़ी चोंच वाले पौधे खाने वाले जीव थे जो दो या चार पैरों पर चल सकते थे. अपनी बतख जैसी चपटी चोंच की मदद से यह घास-पौधों को काटकर खाते थे.

खोपड़ी के टुकड़ों से पहचान

रिसर्चर्सका कहना है कि डायनासोरों की पहचान में स्कल सबसे जरूरी हिस्सा होती है. न्यू मैक्सिको म्यूजियम के निदेशक एंथोनी फियोरिल्लो ने बताया कि जब स्कल में फर्क दिखता है, तो वह किसी भी अन्य हड्डी से ज्यादा मायने रखता है. यही वजह है कि इस फॉसिल को नए जीनस और नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई.

इस फॉसिल को 1935 से Kritosaurus की श्रेणी में रखा गया था. हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि इसकी कई संरचनाएं इससे मेल नहीं खातीं हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार Kritosaurus की प्रजाति अब भी वैध है, लेकिन यह सैम्पल उससे अलग था और अपनी एक नई पहचान का हकदार था.

अमेरिका में डायनासोरों की यात्रा का नया सुराग

इस खोज से वैज्ञानिकों को पता चला कि प्राचीन अमेरिका में हैड्रोसौरिड डायनासोर दक्षिण से उत्तर तक जाते थे. नई प्रजाति के पूर्वज न्यू मैक्सिको से कनाडा तक फैले और फिर मध्य व दक्षिण अमेरिका तक भी पहुंच गए. इसके प्रमाण दिखाते हैं कि पर्यावरण बदलने के साथ-साथ कुछ प्रजातियां पुराने समूहों की जगह लेती चली गईं थीं.

पर्यावरण के साथ बदलता रहा डायनासोर

नई प्रजाति की चट्टानों में स्थिति और उसकी संरचनाओं से वैज्ञानिकों को अंदाजा मिला कि दक्षिण-पश्चिमी अमेरिका कभी इन प्रजातियों के लिए बहुत सही वातावरण था. समय के साथ-साथ यहां पर नई प्रजातियां उभरती गईं और पुराने समूह बदलते माहौल में टिक नहीं पाए. रिसर्च में यह साफ दिखाता है कि पर्यावरण ही यह तय करता है कि कौन-सी प्रजाति आगे बढ़ेगी और कौन पीछे रह जाएगी.

