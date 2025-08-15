लाल किले से PM Modi का ऐलान: ISS से लौटे शुभांशु शुक्ला को दी बधाई, बताया क्या है भारत की अगली स्पेस योजना
लाल किले से PM Modi का ऐलान: ISS से लौटे शुभांशु शुक्ला को दी बधाई, बताया क्या है भारत की अगली स्पेस योजना

PM Modi on Shubhanshu Shukla: 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के लाल किले से ध्वजारोहण करने के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 09:12 AM IST
लाल किले से PM Modi का ऐलान: ISS से लौटे शुभांशु शुक्ला को दी बधाई, बताया क्या है भारत की अगली स्पेस योजना

ISRO Gaganyaan Mission: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को उनके ऐतिहासिक ISS मिशन के लिए बधाई दी. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. उन्होंने ये बाद दिल्ली के लाल किले से अपने संबोधन के दौरान कही जो भारत की उभरती स्पेस शक्ति को दिखाता है. 2047 तक अपने विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष कार्यक्रम सहित कई क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में बताया. 

प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कहा, अंतरिक्ष के क्षेत्र की उपलब्धियों से पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है. हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन से वापस आ गए है और जल्द ही भारत लौटेंगे. आगे उन्होंने कहा, भारत लगातार गगनयान मिशन पर काम कर रहा है और अपना खुक का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना भी बना रहा है.

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में गूंजा 'भारत माता की जय', महासागर के 5000 मीटर नीचे 2 भारतीयों ने लहराया तिरंगा

शुभांशु शुक्ला का रिकॉर्ड
इस साल जून में शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक गए. वह अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने. अपने 18 दिनों के मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 7 महत्वपूर्ण प्रयोग किए जिससे भारत की अंतरिक्ष योजनाओं को मदद मिलेगी. 14 जुलाई को स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद अगले दिन Axiom-4 मिशन के तहत कैलिफोर्निया के तट पर वापस लौट गए.

गगनयान मिशन की योजना
भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को 2027 तक लॉन्च करने की योजना है. इसे 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है. इस मिशन का मक्सद 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है. साथ ही भारत के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को 2035 तक लॉन्च करने की योजना है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में दिखा बिजली का बड़ा खंभा...धरती की तरफ स्पेस से बन रहा था पुल, NASA ने शेयर की तस्वीर

FAQ-
1- प्रधानमंत्री ने लाल किले से किसे बधाई दी?
Ans: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई दी. 

2- भारत का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक का है?
Ans: भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है. 

3- इस साल भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है?
Ans: यह साल भारत का 79वां आजादी दिवस है. 

;