अप्रैल में दिखेगा ब्रह्मांड का रौद्र रूप! 4 ग्रह, 'शैतानी' धूमकेतु और पिंक मून मचाएंगे हलचल; नोट कर लें ये तारीखें

Space events April 2026: अगर आप तारों और सितारों की दुनिया के शौकीन हैं और आपको साइंस में खासी दिलचस्पी है, तो अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए. क्योंकि अप्रैल 2026 का महीना स्पेस प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होने वाला है. अंतरिक्ष में इस महीने ऐसी हलचल होने वाली है, जो दशकों में एक बार देखने को मिलती है. अप्रैल में एक चमकदार धूमकेतु (Comet) से लेकर 'उल्कापिंडों का तूफान' तक, कुल 8 ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, जो आपकी रातों को रोशन कर देंगी. इस महीने आसमान में 'पिंक मून' से लेकर 'प्लैनेट परेड' तक का नजारा दिखेगा. तो आइए, जानते हैं इन 8 घटनाओं के बारे में.

आर्टेमिस-2 का ऐतिहासिक लॉन्च

अप्रैल की शुरुआत में NASA एक बार फिर 50 साल बाद चार अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चांद के पास जाने वाला है. जब SLS रॉकेट चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चांद की ओर उड़ेगा, तो वह नजारा फ्लोरिडा के तट से देखने लायक होगा. यह 50 साल बाद चांद की ओर जाने वाला पहला मिशन है, जिसमें इंसान शामिल हो रहे हैं.

वसंत का पहला 'सुपर' चांद

अप्रैल महीने की शुरुआत एक खूबसूरत पूर्णिमा से होगी. इस दिन चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला नजर आएगा. शहरों में भी यह आसानी से दिख जाएगा, लेकिन अगर आप कम रोशनी वाली जगह पर हों, तो इसका नजारा और भी साफ दिखाई देगा. इसे लोग पिंक मून नाम से भी जानते हैं. लेकिन यह चांद गुलाबी नहीं दिखेगा. यह नाम उत्तरी अमेरिका के 'मॉस पिंक' फूलों के खिलने पर रखा गया है. इस बार यह चांद सामान्य से 15% ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखेगा.

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सुबह के आसमान में खास मौका

अप्रैल के शुरुआती दिनों में सुबह-सुबह आसमान देखने वालों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा. इस समय एक छोटा लेकिन तेज चमकने वाला ग्रह आसानी से नजर आएगा. आम दिनों में इसे देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार यह साफ दिखाई देगा.

धूमकेतु करेगा सबका ध्यान अपनी ओर

इस महीने का सबसे खास आकर्षण एक चमकदार धूमकेतु होगा. यह सूरज के काफी करीब से गुजरेगा, जिससे इसकी चमक बढ़ सकती है. अगर किस्मत साथ दे और आसमान साफ रहे, तो इसे बिना किसी उपकरण के भी देखा जा सकता है. हालांकि, इसे देखने के लिए सही समय और दिशा का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि यह ज्यादा देर तक नजर नहीं आएगा. यह अप्रैल के पहले हफ्ते में होगा.

लिरिड्स उल्का बौछार

यह महीने की सबसे बड़ी घटना होगी. जब पृथ्वी अंतरिक्ष के धूल भरे मलबे से गुजरती है, तो हर घंटे 15 से 20 टूटते तारे दिखाई देंगे. 22 अप्रैल की आधी रात को यह अपने चरम पर होगा. इसे देखने का सबसे अच्छा समय आधी रात के बाद और शहर की रोशनी से दूर अंधेरी जगह है.

आसमान में ग्रहों की लाइन

अप्रैल के बीच में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा, जब कई ग्रह एक ही दिशा में नजर आएंगे. ऐसा लगेगा जैसे आसमान में एक सीधी लाइन बन गई हो. यह दृश्य आमतौर पर बार-बार नहीं दिखता, इसलिए जो लोग आसमान को ध्यान से देखते हैं, उनके लिए यह खास मौका रहेगा. इसमें बुध, मंगल, शनि और नेपच्यून एक ही लाइन में नजर आएंगे. सुबह सूरज निकलने से करीब 2 घंटे पहले यह नजारा सबसे बेहतरीन दिखेगा. इसमें एक खास रात को चंद्रमा और छल्लों वाला ग्रह 'शनि' एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे. अगर आपके पास एक छोटी दूरबीन भी है, तो आप शनि के छल्ले और चांद के गड्ढे एक साथ देख पाएंगे.

पूर्ण सूर्य ग्रहण

8 अप्रैल को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है. हालांकि, यह भारत में सीधे तौर पर नहीं दिखेगा, लेकिन प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिन में अंधेरा छा जाएगा. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में देखी जाएगी. यह एक शानदार खगोलीय घटना होगी.

चांद, शुक्र और 'कृत्तिका' का मिलन

18 से 19 अप्रैल को शाम के समय पश्चिम की ओर देखेंगे, तो अर्धचंद्राकार चांद, चमकीला शुक्र और प्लीएड्स (Pleiades), यानी कृत्तिका नक्षत्र, एक साथ एक कतार में दिखेंगे. यह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए सबसे अच्छा पल होगा. जब यह सभी ग्रह एक साथ होंगे, तो आकाश का सबसे चमकदार और सुंदर हिस्सा बन जाएगा.

दूर का आसमान भी देगा झलक

इस महीने कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी साफ नजर आएंगे, जिन्हें आम दिनों में देख पाना आसान नहीं होता. अगर आपके पास दूरबीन है, तो अनुभव और बेहतर हो सकता है, लेकिन साफ और अंधेरी जगह पर रहने से बिना किसी उपकरण के भी आप काफी कुछ देख सकते हैं. शहरों के प्रदूषण और तेज रोशनी में ये धुंधले दिख सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी अंधेरी जगह या ऊंची छत पर जाएं, तो यह नजारा साफ दिख सकता है.

क्यों खास है यह महीना

अप्रैल 2026 इसलिए अलग है, क्योंकि इस बार अलग-अलग तरह की घटनाएं एक साथ हो रही हैं. आमतौर पर ये नजारे अलग-अलग समय पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार एक ही महीने में कई मौके मिलेंगे. इन नजारों का सही मजा लेने के लिए जरूरी है कि आप शहर की तेज रोशनी से थोड़ा दूर जाएं. छत, मैदान या किसी खुले इलाके में जाकर आसमान देखें. थोड़ा धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें. फिर देखिए, आसमान आपको ऐसे नजारे दिखाएगा, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही देखने को मिलते हैं.

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