9,500 साल पुराना श्मशान! टुकड़े करके रखी गई थी महिला की 170 हड्डियां; अफ्रीका में वैज्ञानिकों को मिला...

9500-year-old cremation site: वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के मलेवी में 9,500 साल पुराने शवदाह स्थल की खोज की है, जो दुनिया का सबसे पुराना माना जा रहा है जिसमें वयस्क के अवशेष मिले हैं. यह स्थल प्राचीन शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय की जटिल सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की झलक देने का काम करता है.

चट्टान के नीचे मिले 170 हड्डियों टुकड़े

इस पायर को माउंट होरा के नीचे एक चट्टान के निचे में खोजा गया था. खुदाई में लगभग 170 हड्डियों के टुकड़े मिले, जो एक महिला के अवशेष हैं. महिला की कद लगभग 1.5 मीटर था. हड्डियों में कट के निशान मिले, जिससे लगता है कि शरीर के कुछ हिस्से जोड़ से अलग किए गए और मांस हटाकर फिर दहन किया गया था.

वैज्ञानिकों का कहना है कि इन अवशेषों पर किसी प्रकार का हिंसक कृत्य या नरभक्षण नहीं हुआ था. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हड्डियों को स्मृति या धार्मिक कारणों से अलग कर रखा गया था. शोधकर्ताओं ने बताया कि यह स्थल लगभग 16,000 से 8,000 साल तक कब्रों और स्मृति अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता रहा.

अंतिम संस्कार के दौरान पत्थर की नक्काशी का करते थे इस्तेमाल

इस स्थल पर पत्थर की नक्काशी के टुकड़े भी मिले, जो अंतिम संस्कार के दौरान उपयोग किए गए हैं. पायर का आकार क्वीन-साइज गद्दे के बराबर था और इसे बनाने और चलाने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता थी. हड्डियों के दो समूह बताते हैं कि शरीर को दहन के दौरान स्थानांतरित किया गया था.

शोध से पता चलता है कि प्राचीन शिकारी-संग्रहकर्ता समुदायों में मृत्यु के बाद भी सामाजिक भूमिका और विश्वास प्रणाली काफी जटिल थी. इससे पहले अफ्रीका में सबसे पुराना प्रमाणित क्रेमेशन लगभग 3,500 साल पुराना ही माना जाता था. इस खोज ने यह साबित कर दिया कि हजारों साल पहले भी समुदायों में सामाजिक जटिलता और धार्मिक विश्वास बहुत विकसित थे.

