97 करोड़ साल पुराना ‘मैग्नेटिक मॉन्स्टर’! खोज से हिल गई साइंस की दुनिया, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Magnetic Fossil Discovery: वैज्ञानिकों ने हाल ही में 97 मिलियन साल पुराने कुछ चुंबकीय जीवाश्म खोजे हैं. ये जीवाश्म इतने अनोखे हैं कि इन्होंने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है. इस रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर बर्लिन के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है. इन जीवाश्मों को मैग्नेटोफॉसिल कहा जा रहा है.

क्या खास है इस खोज में

इन जीवाश्मों के अंदर चुंबकीय क्रिस्टल पाए गए हैं. एक खास तरीके से सजे हुए हैं. वैज्ञानिकों बता रहे है कि ये क्रिस्टल किसी समुद्री जीव के शरीर का हिस्सा रहे होंगे जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र के सहारे अपनी दिशा तय करता था. आज के समय में पक्षी, कछुए और कुछ मछलियां ऐसा करती हैं. इतनी पुरानी उम्र में ऐसा जीव मिलना बहुत बड़ी बात है.

बता दें कि रिसर्च में यह साफ हो गया है ये चुंबकीय ढांचे बैक्टीरिया से नहीं बने हैं. आमतौर पर बैक्टीरिया भी छोटे चुंबकीय कण बना सकते हैं लेकिन ये जीवाश्म उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं. इससे वैज्ञानिकों ने यह संभावना खारिज कर दी कि इनका संबंध किसी सूक्ष्म जीव से हो सकता है.

कैसे हुई जांच

वैज्ञानिकों ने पहले एक्स-रे तकनीक से अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन उससे सही जानकारी नहीं मिल पाई. इसके बाद उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया. जिसे मैग्नेटिक टोमोग्राफी कहा जाता है. यह स्कैन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में स्थित डायमंड लाइट सोर्स नाम की खास लैब में किया गया.

रहस्य बना है जीव

अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये जीवाश्म किस जानवर के हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई बहुकोशिकीय समुद्री जीव रहा होगा जो लंबी दूरी तक सफर करता था. रिसर्च टीम के प्रमुख डॉ. रिचर्ड हैरिसन का मानना है कि ईल जैसी मछलियां एक संभावना हो सकती हैं. वे भी समुद्र में लंबी यात्राएं करती हैं. हालांकि अभी इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है.

विकास को समझने में मदद

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशाल मैग्नेटोफॉसिल समझने में मदद करते हैं कि कैसे साधारण बैक्टीरिया की चुंबकीय क्षमता आगे चलकर बड़े जानवरों में दिशा पहचानने के जटिल सिस्टम में बदली. इसका मतलब है कि समुद्री जीवों की यह खास क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है.

