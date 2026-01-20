Advertisement
trendingNow13080490
Hindi Newsविज्ञान97 करोड़ साल पुराना ‘मैग्नेटिक मॉन्स्टर’! खोज से हिल गई साइंस की दुनिया, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

97 करोड़ साल पुराना ‘मैग्नेटिक मॉन्स्टर’! खोज से हिल गई साइंस की दुनिया, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Magnetic Fossil Discovery: वैज्ञानिकों को 97 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है. यह चुंबक की तरह काम करता था. इस खोज से संकेत मिलते हैं कि बहुत पुराने समय में समुद्र में रहने वाला जीव धरती के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकता था. वह दिशा पहचानने के लिए प्राकृतिक कम्पास का इस्तेमाल करता होगा. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

97 करोड़ साल पुराना ‘मैग्नेटिक मॉन्स्टर’! खोज से हिल गई साइंस की दुनिया, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Magnetic Fossil Discovery: वैज्ञानिकों ने हाल ही में 97 मिलियन साल पुराने कुछ चुंबकीय जीवाश्म खोजे हैं. ये जीवाश्म इतने अनोखे हैं कि इन्होंने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है. इस रिसर्च को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और जर्मनी के हेल्महोल्ट्ज सेंटर बर्लिन के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है. इन जीवाश्मों को मैग्नेटोफॉसिल कहा जा रहा है.

क्या खास है इस खोज में
इन जीवाश्मों के अंदर चुंबकीय क्रिस्टल पाए गए हैं. एक खास तरीके से सजे हुए हैं. वैज्ञानिकों बता रहे है कि ये क्रिस्टल किसी समुद्री जीव के शरीर का हिस्सा रहे होंगे जो धरती के चुंबकीय क्षेत्र के सहारे अपनी दिशा तय करता था. आज के समय में पक्षी, कछुए और कुछ मछलियां ऐसा करती हैं. इतनी पुरानी उम्र में ऐसा जीव मिलना बहुत बड़ी बात है.

बता दें कि रिसर्च में यह साफ हो गया है ये चुंबकीय ढांचे बैक्टीरिया से नहीं बने हैं. आमतौर पर बैक्टीरिया भी छोटे चुंबकीय कण बना सकते हैं लेकिन ये जीवाश्म उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं. इससे वैज्ञानिकों ने यह संभावना खारिज कर दी कि इनका संबंध किसी सूक्ष्म जीव से हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुई जांच
वैज्ञानिकों ने पहले एक्स-रे तकनीक से अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन उससे सही जानकारी नहीं मिल पाई. इसके बाद उन्होंने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया. जिसे मैग्नेटिक टोमोग्राफी कहा जाता है. यह स्कैन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में स्थित डायमंड लाइट सोर्स नाम की खास लैब में किया गया.

रहस्य बना है जीव
अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये जीवाश्म किस जानवर के हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई बहुकोशिकीय समुद्री जीव रहा होगा जो लंबी दूरी तक सफर करता था. रिसर्च टीम के प्रमुख डॉ. रिचर्ड हैरिसन का मानना है कि ईल जैसी मछलियां एक संभावना हो सकती हैं. वे भी समुद्र में लंबी यात्राएं करती हैं. हालांकि अभी इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है.

विकास को समझने में मदद
वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विशाल मैग्नेटोफॉसिल समझने में मदद करते हैं कि कैसे साधारण बैक्टीरिया की चुंबकीय क्षमता आगे चलकर बड़े जानवरों में दिशा पहचानने के जटिल सिस्टम में बदली. इसका मतलब है कि समुद्री जीवों की यह खास क्षमता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: आर्कटिक में डायनासोर की नर्सरी! वैज्ञानिकों ने खोद निकाला करोड़ों साल पुराना ‘खजाना’, बेबी फॉसिल्स ने चौंकाया

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

magnetic fossil discovery

Trending news

फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
BJP President Nitin Nabin
BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को कितना मिलेगा वेतन? क्या-क्या मिलेगी सुविधा
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
Kerala News
अश्लीलता की तस्वीर बोल रही, बस में 'टच' हुआ तो वीडियो की जगह विरोध क्यों नहीं किया?
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
PM Modi
‘नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...’ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या-क्या बोले PM मोदी
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
First Owl Census
भारत में पहली बार होगी ‘रात के शिकारी’ की गिनती, सरकार करेगी उल्‍लुओं की गिनती
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
Mumbai mayor
उद्धव गुट बोला- ‘ हम बहुमत से सिर्फ 6 सीट दूर...’ मुंबई मेयर चुनाव पर सस्पेंस बरकरार
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत
bus terminals
मान सरकार का बड़ा फैसला: लुधियाना-जालंधर समेत 5 शहरों के बस टर्मिनलों की बदलेगी सूरत