Advertisement
trendingNow13097515
Hindi Newsविज्ञानबंजर जमीन से निकला 1000 साल पुराना कंकाल... 5 साल बाद मिला नया घर, ‘समाधि’ की मुद्रा देख सभी थे हैरान

बंजर जमीन से निकला 1000 साल पुराना कंकाल... 5 साल बाद मिला नया घर, ‘समाधि’ की मुद्रा देख सभी थे हैरान

A 1000 year old skeleton was found: 1000 साल बाद भी कोई कंकाल कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये सवाल हर उस शख्स के जेहन में आया था जिसने गुजरात के वडनगर में मिले कंकाल की खबर सुनी थी. इस कंकाल को 5 साल बाद नया घर मिला हैय

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

A 1000 year old skeleton was found
A 1000 year old skeleton was found

A 1000 year old skeleton was found: इतिहास में कई रहस्य और राज दफन हैं. कई बार ऐसे खुलासे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही खुलासा 2019 में हुआ था, जब करीब 1000 साल बाद बंजर जमीन के भीतर से एक कंकाल निकला. जिस मुद्रा में वह मिला था, उसने सभी को हैरान कर दिया था. इस कंकाल को पूरे 5 साल बाद नया घर मिला. यह पूरा मामला गुजरात के वडनगर का है, जो 2025 में सुर्खियों में रहा था. जिसने भी इस मामले को देखा, समझा और सुना, वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर कैसे 1000 साल बाद भी कोई कंकाल सुरक्षित मिला? यहां आपके इसी सवाल के साथ हम हाजिर हुए हैं.

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 1000 साल पुराना कंकाल किस जगह मिला था? यह कंकाल जिस जगह मिला था, वह गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर है. बात 2019 की है, जब वडनगर रेलवे लाइन के पास एक अनाज का गोदाम था. उसी गोदाम के पास बंजर जमीन थी, जहां खुदाई के दौरान यह कंकाल मिला था, जिसे 900 से ज्यादा पुरावशेषों यानी पुराने समय के अवशेषों के साथ राज्य सरकार को सौंप दिया गया था.

लोग क्यों थे हैरान?

लोग इसलिए हैरान थे कि योग मुद्रा में बैठा हुआ कंकाल आखिर 1000 साल के बाद सुरक्षित कैसे है? जब उसकी DNA जांच की गई तो खुलासा हुआ कि कंकाल संभवतः किसी साधु-संन्यासी का है, जिसने जीते-जी समाधि ली होगी. इसलिए वह योग मुद्रा में था. जिस जगह कंकाल मिला था, पहले तो उसे वहीं एक टेंट लगाकर रखा गया. फिर 2025 के अप्रैल में उसे नया घर मिला. उसका नया घर है वडनगर में करोड़ों की लागत से बना अत्याधुनिक म्यूजियम. इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि जिस अवस्था में कंकाल मिला था, उसे तुरंत म्यूजियम में रखना तकनीकी रूप से संभव नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 में मिला नया घर

अप्रैल 2025 में इस कंकाल को विशेषज्ञों ने बेहद सावधानीपूर्वक संग्रहालय में शिफ्ट किया. कंकाल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह कंकाल वडनगर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस तरह के दफन कंकाल इससे पहले राजस्थान के बालाथल, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी और महाराष्ट्र के आदम में मिले हैं.

कैसे बैठा मिला था कंकाल?

इस कंकाल को लेकर 'Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology' में एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी, जिसमें कंकाल के बारे में बताया गया है. शोध में बताया गया कि यह कंकाल बैठे हुए, पद्मासन जैसी स्थिति में ‘समाधि’ मुद्रा में दफनाया गया था. सिर उत्तर दिशा की ओर था, दायां हाथ गोद में और बायां हाथ छाती की ऊंचाई तक उठा हुआ था, संभवतः यह एक लकड़ी की छड़ी पर टिका हुआ था, जो अब नष्ट हो चुकी है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह 9वीं से 10वीं सदी ईस्वी के बीच की संरचना हो सकती है, जब वर्गाकार स्मारक स्तूपों का चलन कम हो गया था.

ये भी पढ़ें: ESA लॉन्च करेगा अंतरिक्ष में 'सुसाइ़ड मिशन', अपनी ही मौत को गले लगाएगा 27 करोड़ का यह सैटेलाइट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Skeleton

Trending news

₹10 लाख की कार में सेंसर, पर ₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई एयरपोर्ट हादसे
Mumbai Airport Plane Collision
₹10 लाख की कार में सेंसर, पर ₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई एयरपोर्ट हादसे
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
ncp news
पहले पीएम को माला पहनाई, फिर NCP के प्रफुल पटेल ने शरद पवार को दे दिया झटका
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
Parliament Budget Session live
West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, SIR मुद्दे पर थोड़ी देर में होगी सुनवाई
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
manipur news
कूकी राजी नहीं तो BJP ने ताइक्वांडो खिलाड़ी के हाथों में मणिपुर की कमान क्यों सौंपी?
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
Indian Army news
जंगल में आतंकियों को घेरा, उधर घुटनों तक बर्फ में... दहशतगर्दों पर सेना का 'वज्रपात'
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
India US Deal
भारत-US ट्रेड डील का पहला रुझान आया, पढ़िए एक ऐलान से अरबों के खेल की इनसाइड स्टोरी
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा
DNA
धड़ाधड़ प्राइवेसी चोरी करने में एक्सपर्ट है मेटा, सुप्रीम कोर्ट ने खोला पूरा चिट्ठा