बंजर जमीन से निकला 1000 साल पुराना कंकाल... 5 साल बाद मिला नया घर, ‘समाधि’ की मुद्रा देख सभी थे हैरान

A 1000 year old skeleton was found: इतिहास में कई रहस्य और राज दफन हैं. कई बार ऐसे खुलासे होते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही खुलासा 2019 में हुआ था, जब करीब 1000 साल बाद बंजर जमीन के भीतर से एक कंकाल निकला. जिस मुद्रा में वह मिला था, उसने सभी को हैरान कर दिया था. इस कंकाल को पूरे 5 साल बाद नया घर मिला. यह पूरा मामला गुजरात के वडनगर का है, जो 2025 में सुर्खियों में रहा था. जिसने भी इस मामले को देखा, समझा और सुना, वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर कैसे 1000 साल बाद भी कोई कंकाल सुरक्षित मिला? यहां आपके इसी सवाल के साथ हम हाजिर हुए हैं.

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 1000 साल पुराना कंकाल किस जगह मिला था? यह कंकाल जिस जगह मिला था, वह गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर है. बात 2019 की है, जब वडनगर रेलवे लाइन के पास एक अनाज का गोदाम था. उसी गोदाम के पास बंजर जमीन थी, जहां खुदाई के दौरान यह कंकाल मिला था, जिसे 900 से ज्यादा पुरावशेषों यानी पुराने समय के अवशेषों के साथ राज्य सरकार को सौंप दिया गया था.

लोग क्यों थे हैरान?

लोग इसलिए हैरान थे कि योग मुद्रा में बैठा हुआ कंकाल आखिर 1000 साल के बाद सुरक्षित कैसे है? जब उसकी DNA जांच की गई तो खुलासा हुआ कि कंकाल संभवतः किसी साधु-संन्यासी का है, जिसने जीते-जी समाधि ली होगी. इसलिए वह योग मुद्रा में था. जिस जगह कंकाल मिला था, पहले तो उसे वहीं एक टेंट लगाकर रखा गया. फिर 2025 के अप्रैल में उसे नया घर मिला. उसका नया घर है वडनगर में करोड़ों की लागत से बना अत्याधुनिक म्यूजियम. इतना वक्त इसलिए लग गया क्योंकि जिस अवस्था में कंकाल मिला था, उसे तुरंत म्यूजियम में रखना तकनीकी रूप से संभव नहीं था.

2025 में मिला नया घर

अप्रैल 2025 में इस कंकाल को विशेषज्ञों ने बेहद सावधानीपूर्वक संग्रहालय में शिफ्ट किया. कंकाल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह कंकाल वडनगर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस तरह के दफन कंकाल इससे पहले राजस्थान के बालाथल, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी और महाराष्ट्र के आदम में मिले हैं.

कैसे बैठा मिला था कंकाल?

इस कंकाल को लेकर 'Heritage: Journal of Multidisciplinary Studies in Archaeology' में एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी, जिसमें कंकाल के बारे में बताया गया है. शोध में बताया गया कि यह कंकाल बैठे हुए, पद्मासन जैसी स्थिति में ‘समाधि’ मुद्रा में दफनाया गया था. सिर उत्तर दिशा की ओर था, दायां हाथ गोद में और बायां हाथ छाती की ऊंचाई तक उठा हुआ था, संभवतः यह एक लकड़ी की छड़ी पर टिका हुआ था, जो अब नष्ट हो चुकी है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह 9वीं से 10वीं सदी ईस्वी के बीच की संरचना हो सकती है, जब वर्गाकार स्मारक स्तूपों का चलन कम हो गया था.

