ESA VIDEO: लोग कह रहे सूरज के अंदर विशालकाय 'सांप', आप भी देखिए वायरल वीडियो

Sun Viral Video: यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के सोलर ऑर्बिटर ने एक ऐसा वीडियो बनाया है. जिसमें सूरज (Sun) की सतह पर एक सांप दौड़ते हुए दिख रहा है. इस वीडियो को वैज्ञानिकों, खगोलविदों समेत जिसने भी देखा वो दंग रह गया. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस साइंस और स्पेस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों को लगता है कि सूरज के अंदर लगातार एक सांप घूम रहा है. यह इतनी तेजी से सूरज की सतह पर निकलता है कि उसे देखना मुश्किल हो जाता है.

सूरज के अंदर सांप!

इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली ESA की टीम ने इस घटनाक्रम को Serpent inside Sun नाम दिया है. इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज की आंतरिक और वाह्य सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां किसी भी जीव का रहना नामुमकिन है.

वैज्ञानिकों ने आगे ये भी कहा, कि वीडियो में जो चीज सांप की तरह घूमते दिख रही है, वो दरअसल एक बड़े सौर विस्फोट से निकलने वाली सौर लहर है, जो सांप की तरह चलती हुई दिख रही है. सूरज के अंदर इस तरह की लहरों का आना-जाना और लहराना एक दुर्लभ नजारा होने के साथ एक सामान्य प्रकिया है.

आप भी देखिए दुर्लभ नजारा!

सोलर ऑर्बिटर ने इस सौर सांप का वीडियो 5 सितंबर 2022 को बनाया था, जब वो सूरज के सबसे नजदीक मौजूद था. इस नजारे को पेरिहेलियोन (Perihelion) कहते हैं. अब आप भी इसे देखिए.

This Insane Video Will Make You Believe There's a Serpent Inside The Sun https://t.co/Guz9EjRsEg

— ScienceAlert (@ScienceAlert) November 17, 2022