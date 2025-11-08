Vikings: एक यात्री को मिला 10वीं सदी का बेशकीमती खजाना, अंदर था चांदी के सिक्कों से भरा...

Science News: उत्तरी जर्मनी में एक शौकीन मेटल डिटेक्टर चलाने वाले एक यात्री को गलती से 10वीं सदी का एक शानदार वाइकिंग खजाना मिल गया है. यह खजाना हैथाबू नाम के पुराने वाइकिंग व्यापारिक बंदरगाह के पास मिला है. इस खजाने में चांदी के टुकड़े, सिक्के और ईसाई क्रॉस जैसा एक पेंडेंट शामिल है. पुरातत्वविदों ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है जिससे हमें वाइकिंग व्यापार और उनके धर्म परिवर्तन की झलक मिलती है. यह खोज यह भी बताती है कि आम नागरिकों का पुरातत्व में कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है.

खजाने में क्या-क्या मिला?

खजाने में हैकसिल्वर नाम के चांदी के कई टुकड़े मिले हैं. वाइकिंग समाज में चांदी का इस्तेमाल वजन के हिसाब से मुद्रा के रूप में होता था ना कि अंकित मूल्य के आधार पर. इसमें अरबी दिरहम नाम के चांदी के सिक्के भी मिले हैं जिन्हें इस्लामी शासकों ने ढाला था. इन सिक्कों से पता चलता है कि वाइकिंग्स का व्यापारिक नेटवर्क स्कैंडिनेविया से इस्लामी दुनिया तक फैला हुआ था.

क्या है इस खोज का महत्व?

इस खोज को और खास बनाता है पेशेवर पुरातत्वविदों और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का सहयोग. ALSH ने श्लेस्विग मॉडल नाम का एक कार्यक्रम चलाया है जिसके तहत स्वयंसेवकों को खुदाई और दस्तावेजीकरण की ट्रेनिंग दी जाती है. यह साझेदारी पकका करती है कि खजाने के मिलने के संदर्भ को सुरक्षित रखा जाए जिससे वाइकिंग जीवन की कहानियों को सही ढंग से समझा जा सके.

खजाने को क्यों छिपाया गया था?

वैज्ञानिक अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि खजाना क्यों दफनाया गया था. शायद हो सकता है कि यह हमलों या मुश्किल समय के दौरान अपनी संपत्ति को बचाने की सुरक्षा योजना रही हो. यह किसी धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए दिया गया दान भी हो सकता है लेकिन इसका असली मकसद अभी भी एक रहस्य है.