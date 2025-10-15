समुद्र की गहराई से अचानक बाहर आया द्वीप, जानें इस आइलैंड को देख क्यों उड़े वैज्ञानिकों के होश?

Science News: आइसलैंड के दक्षिणी तट पर बना ज्वालामुखी द्वीप सुरत्से धरती की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है. जब यह द्वीप 1963 में विस्फोट से बना को वैज्ञानिकों को खोज करने का नया मौका मिला. The Guardian के मुताबिक, यह नया आइलैंड पारिस्थितिक लचीलेप(Ecosystem Flexibility)का शानदार उदाहरण बन गया है. नवंबर 1963 में समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फटा और सुरत्से का जन्म हुआ. यह जमीन का टुकड़ा जल्द ही जीवित प्रयोगशाला बन गया. Geology के हिसाब से यह एक असाधारण और दुर्लभ घटना है.

यह खोज खास क्यों है?

ज्यादातर ज्वालामुखी द्वीप जो समुद्र बनते हैं वो समुद्र की वजह से बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं या फिर इतने समय तक टिक नहीं पाते कि उन पर कोई इकोसिस्टम विकसित हो सके. सुरत्से इन मुश्किलों को पार करते हुए दशकों तक बना रहा और इसने वैज्ञानिकों को अध्ययन का एक असाधारण मौका दिया. हालांकि, विस्फोट के शुरुआती दिनों में क्या हुआ होगा कोई नहीं बता सकता.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

1964 में इसके खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने तुरंत वहां पौधों के टुकड़े देखे जो लहरों के साथ बहकर किनारे आ गए थे. विस्फोट रुकने से पहले ही पक्षी भी इन बदलावों को देखकर द्वीप पर आने लगे थे. विल्मुंडार्डोत्तिर के मुकाबिक, 1964 में सुरत्से पर जाने वाले पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि बीज और पौधों के अवशेष बहकर किनारे आ गए थे.

इसके बाद द्वीप पर क्या हुआ होगा?

पहले तो पौधे बहुत कम थे लेकिन यह बदलाव की शुरुआत थी. इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था और द्वीप के प्राकृतिक विकास के लिए बहुत जरूरी भी था. जीवन के बसने का जो क्रम अपेक्षित था, मतलब शैवाल(Algae)फिर काई(Moss)और उसके बाद संवहनी पौधे(Vascular Plants)वह इस योजना के मुताबिक नहीं हुआ. इसके बजाय पौधे एक अलग तरीके से दिखाई दिए. ये समुद्र और पक्षियों जैसी प्राकृतिक ताकतों द्वारा लाए गए और इस तरह मिट्टी बनने के जरूरी चरणों को छोड़ दिया गया.