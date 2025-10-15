Advertisement
समुद्र की गहराई से अचानक बाहर आया द्वीप, जानें इस आइलैंड को देख क्यों उड़े वैज्ञानिकों के होश?

New Island in Ocean: समुद्र में एक नया द्वीप बना है जिससे एक बेहद अद्भुत प्राकृतिक घटना हुई है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं. 

 

Oct 15, 2025
Science News: आइसलैंड के दक्षिणी तट पर बना ज्वालामुखी द्वीप सुरत्से धरती की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है. जब यह द्वीप 1963 में विस्फोट से बना को वैज्ञानिकों को खोज करने का नया मौका मिला. The Guardian के मुताबिक, यह नया आइलैंड पारिस्थितिक लचीलेप(Ecosystem Flexibility)का शानदार उदाहरण बन गया है. नवंबर 1963 में समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी फटा और सुरत्से का जन्म हुआ. यह जमीन का टुकड़ा जल्द ही जीवित प्रयोगशाला बन गया. Geology के हिसाब से यह एक असाधारण और दुर्लभ घटना है.

यह खोज खास क्यों है?
ज्यादातर ज्वालामुखी द्वीप जो समुद्र बनते हैं वो समुद्र की वजह से बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं या फिर इतने समय तक टिक नहीं पाते कि उन पर कोई इकोसिस्टम विकसित हो सके. सुरत्से इन मुश्किलों को पार करते हुए दशकों तक बना रहा और इसने वैज्ञानिकों को अध्ययन का एक असाधारण मौका दिया. हालांकि, विस्फोट के शुरुआती दिनों में क्या हुआ होगा कोई नहीं बता सकता.

यह भी पढ़ें: AI ने खोजी वो 'छिपी दुनिया' जिसे इंसान नहीं देख पाए, रेगिस्तान के नीचे दबी थी 5000 साल पुरानी सभ्यता

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
1964 में इसके खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने तुरंत वहां पौधों के टुकड़े देखे जो लहरों के साथ बहकर किनारे आ गए थे. विस्फोट रुकने से पहले ही पक्षी भी इन बदलावों को देखकर द्वीप पर आने लगे थे. विल्मुंडार्डोत्तिर के मुकाबिक, 1964 में सुरत्से पर जाने वाले पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि बीज और पौधों के अवशेष बहकर किनारे आ गए थे. 

यह भी पढ़ें: क्या होगा अगर 1 दिन के लिए गायब हो जाए सूरज? धरती पर छा जाएगा '24 घंटे का अंधकार', अंतरिक्ष से ऐसी दिखेगी पृथ्वी

इसके बाद द्वीप पर क्या हुआ होगा?
पहले तो पौधे बहुत कम थे लेकिन यह बदलाव की शुरुआत थी. इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था और द्वीप के प्राकृतिक विकास के लिए बहुत जरूरी भी था. जीवन के बसने का जो क्रम अपेक्षित था, मतलब शैवाल(Algae)फिर काई(Moss)और उसके बाद संवहनी पौधे(Vascular Plants)वह इस योजना के मुताबिक नहीं हुआ. इसके बजाय पौधे एक अलग तरीके से दिखाई दिए. ये समुद्र और पक्षियों जैसी प्राकृतिक ताकतों द्वारा लाए गए और इस तरह मिट्टी बनने के जरूरी चरणों को छोड़ दिया गया. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

surstey island

