Jupiter: कैसे बना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? वैज्ञानिकों ने बताई बृहस्पित ग्रह की उम्र
Jupiter: कैसे बना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? वैज्ञानिकों ने बताई बृहस्पित ग्रह की उम्र

When Jupiter was Formed: दशकों से चली आ रही बहस का कि, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कब असतित्व में आया, अब अंत होता दिख रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:35 PM IST
Jupiter: कैसे बना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? वैज्ञानिकों ने बताई बृहस्पित ग्रह की उम्र

Solar System Facts: पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति कब बना था. अब जापान और इटली के वैज्ञानिकों ने इसके बनने के सही समय का अंदाजा लगा लिया है. यह खोज धरती पर पिघले हुए पत्थरों की वजह से संभव नहीं हो पाई. इन पत्थरों में कुछ खास सबूत मिले थे. लगभग 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तब बृहस्पति बहुत तेजी से बढ़ रहा था. इसकी वजह से वहां Gravity में बहुत ही हलचल हुई. इसकी वजह से छोटे-छोटे चट्टानी और बर्फीले टुकड़ों को आपस में टकराने के लिए मजबूत होना पड़ा जिसे प्लेनेटेसिमल्स कहा जाता है.

इनके टकराव से क्या हुआ?
जब ये टुकड़े आपस में टकराए तो उनसे निकलने वाली गर्मी से चट्टान और धूल पिघल गई. इससे छोटी-छोटी पिघली हुई बूंदें बनीं जो बाद में सख्त होकर गोलों में बदल गई जिसे चोंड्रूल्स कहते हैं. आज ये चोंड्रूल्स उल्कापिंडों के अंदर सुरक्षित है और सौरमंडल के शुरुआती समय के बारे में जानकारी देता है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन चोंड्रूल्स का आकार और इनके ठंडा होने की रफ्तार इसपर निर्भर करती है कि टकराने वाले ग्रहों में कितना पानी थी. 

कितने साल पहले बने चोंड्रूल्स?
वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से बृहस्पति के विकास को दिखाया. इसमें ये साबित हुआ कि कैसे इस बड़े ग्रह के ग्रैविटी की वजह से जोरदार टक्कर हुई और उल्कापिंड में पाए जाने वाले चोंडूल्स बने. इस कंप्यूटर सिमुलेशन का समय उल्कापिंडों से मिली जानकारी से मिलता-जुलता है. सौरमंडल के शुरु होने के तकरीबन 18 लाख साल बाद सबसे ज्यादा चोंड्रूल्स बने. 

कब बना था बृहस्पति?
INAF के सह-लेखक डॉ. डिएगो टुरिनी ने बताया, इससे हमें पता चलता है कि बृहस्पति ठीक उसी समय बना था. उल्कापिंड इस रिकॉर्ड को अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं और ग्रह के बनने का सबसे साफ सबूत देते हैं. इस खोज से न केवल बृहस्पति के बनने की तारीख का पता चला है बल्कि शनि जैसे दूसरे ग्रहों के बनने का पता लगाने का नया तरीका भी है. हमारे सौरमंडल के अलावा ऐसी जोरदार टक्कर दूर के तारों के चारों ओर भी ग्रहों के बनने में मदद कर सकती हैं. इससे हमें आकाशगंगा में ग्रह सिस्टम के बारे में नई जानकारी मिलेगी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

