James Webb Telescope की नई खोज, अंतरिक्ष में मिली CO2 ग्रहों की 'अजीब जन्मस्थली'

New Planet Formation: स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में जेनी फ्रेडियानी की टीम ने एक ऐसी जगह खोजी है जहां लगातार नए ग्रह बन रहे हैं. उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बनडाइऑक्साइड(CO2)मिली है जो ग्रहों के बनने के अभी तक के सिद्धांतों को चुनौती देता है. इसकी खोज NASA के James Webb Telescope ने की है और इस खोज की पूरी जानकारी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पत्रिका में छपी है. खोज करने वाली टीम ने पाया कि ज्यादातर जगहों पर जहां ग्रह बनते हैं वहां पानी की भाप ज्यादा होती है. लेकिन यहां पर CO2 बहुत अधिक मात्रा में है और पानी की भाप ना के बराबर है जो वैज्ञानिकों को काफी अजीब लगा है.

कैसे बनते हैं ग्रह?

जिस मॉडल को अभी तक देखा गया है उसके मुताबिक, जब नया तारा बनता है तो उसके चारों ओर एक डिस्क बनती है जिससे बाद में ग्रह बनते हैं. इस डिस्क के बाहरी हिस्से से बर्फ से ढके पत्थर अंदर की तरफ आते हैं. जैसे-जैसे वो अंदर आते हैं उनकी गर्मी से बर्फ डायरेक्ट भाप बन जाती है. इसी वजह से डिस्क के अंदरूनी हिस्से में पानी की भाप के निशान बहुत ज्यादा मिले हैं.

वैज्ञानिकों का इसपर क्या कहना है?

फ्रडियानी ने बताया कि, यह नतीजे ग्रहों के बनने के पुराने तरीकों से मेल नहीं खाता. स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के एक और रिसर्चर अर्जन बिक का कहना है कि, शायद तारे या उसके आसपास के दूसरे बड़े तारों से निकलने वाली बहुत तेज पराबैंगनी किरणें(UV Rays)इस जगह के केमिकल माहौल को बदल रही है, इसी वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में CO2 मिल रही है.

जेम्स टेलीस्कोप की आंखों ने क्या देखा?

इसके अलावा, टीम ने कार्बन और ऑक्सीजन के अलग-अलग रूप भी देखे. इनमें कार्बन-13 और ऑक्सीजन-17 और 18 शामिल हैं. ये आइसोटोप James Webb Space Telescope के डाटा में साफ दिखाई दिए. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आइसोटोप सौरमंडल की शुरुआत के बारे में कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं.

कितनी दूर है ये डिस्क?

इस डिस्क की खोज NGC 6357 नाम की जगह पर हुई है जो धरती के लगभग 5,542 लाइट ईयर दूर है जहां बहुत सारे तारे बन रहे हैं. यह खोज एक्सट्रीम अल्ट्रवायलेट एनवायरमेंड(XUE)नाम के प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट में यह भी पता लगाया गया कि अल्ट्रवायलेट किरणों का किसी डिस्क के केमिकल माहौल पर असर क्या होता है.

