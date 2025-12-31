30-40 की उम्र में तेजी से बढ़ रही है ये घातक बीमारी, जिसके कारण से हुई अमेरिका की मशहूर हस्ती की मौत

Advertisement
Acute myeloid leukemia: अमेरिका की जानी-मानी कैनेडी परिवार की टाटियाना श्लॉसबर्ग के निधन ने AML जैसी खतरनाक ब्लड कैंसर बीमारी की गंभीरता को सामने लाया है, जो अब भारत में 30-40 वर्ष के युवाओं में तेजी से बढ़ रही है. आज हम इस बीमारी के कारण, लक्षण और ईलाज के बारे में जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:15 AM IST
Acute myeloid leukemia: हाल में ही अमेरिका के मशहूर कैनेडी खानदान की टाटियाना श्लॉसबर्ग का अक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया नामक खतरनाक बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके कारण से ये बीमारी चर्चा का विषय बन गई है. ये बीमारी पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैल रही है, इसी कारण से आज हम इस बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे. अक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया अक्सर बुजुर्गों में देखा जाने वाला ब्लड कैंसर माना जाता था, लेकिन भारत में हाल के वर्षों में यह रोग 30 से 40 वर्ष की उम्र के युवाओं में तेजी से बढ़ता दिख रहा है. यह बदलाव डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गया है. समय पर पहचान और इलाज से जीवन बचाया जा सकता है.

अक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया होने का क्या है कारण? 
AML हड्डियों के अंदर बने बोन मैरो में शुरू होता है. बोन मैरो में स्वस्थ ब्लड सेल बनते हैं, लेकिन AML में असामान्य सफेद ब्लड सेल तेजी से बढ़ते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को दबा देते हैं. इस रोग का अक्यूट होना इसका मतलब है कि यह तेजी से बढ़ सकता है. 30-40 उम्र के लोगों में यह बढ़ रहा है, इसके पीछे प्रदूषण, रसायनों, खराब खान-पान, धूम्रपान, शराब और जीवनशैली में बदलाव जैसे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. साथ ही जीन में बदलाव और बेहतर जांच सुविधाओं के कारण भी इसे पहले पहचानना आसान हुआ है.

इस बीमारी के खतरनाक लक्षण 
AML के सामान्य लक्षण थकान, बार-बार संक्रमण या बुखार, त्वचा का फीका पड़ना, बिना वजह चोट लगना, मसूड़ों या नाक से अचानक रक्तस्राव, हड्डियों में दर्द, लिम्फ नोड्स या प्लीहा में सूजन और वजन घटना शामिल हैं. अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए. AML का निदान खून की जांच, बोन मैरो बायोप्सी और जीन परीक्षण से किया जाता है.

क्या हो सकता है इसका बेहतर ईलाज?
इलाज के आप्शनों में कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और सहायक देखभाल शामिल हैं. समय रहते रोगियों की उम्र, स्वास्थ्य और जीन बदलाव के आधार हॉस्पिटल से तुरंत सबसे उपयुक्त इलाज करवाना चाहिए.

AML से जूझते समय अपने इलाज योजना का पालन करें, नियमित डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें, संतुलित आहार और स्वास्थ्यवर्धक जीवनशैली अपनाएं. भावनात्मक समर्थन के लिए काउंसलिंग या मरीज समूह भी मददगार हो सकते हैं. 30 से 40 उम्र के लोग अगर लगातार थकान, संक्रमण या असामान्य चोट का सामना कर रहे हैं तो देर नहीं करना चाहिए. शुरुआती पहचान और सही इलाज से बचाव और ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

acute myeloid leukemia

