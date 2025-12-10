धरती पर मंडराया बड़ा खतरा! Aditya-L1 ने देखी सूरज के अंदर पहली बार हुई बड़ी ‘टूट-फूट’, वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Aditya L1 Discovers Cme Collision: यह रिसर्च Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित हुई है. इस खोज से यह समझने में बड़ी मदद मिलेगी कि भविष्य में आने वाले खतरनाक सौर तूफान धरती को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और उनसे बचने के लिए पहले से किस तरह की तैयारी की जा सकती है.

Aditya-L1 ने खोला सोलर स्टॉर्म का राज

ISRO ने बताया है कि Aditya-L1 के द्वारा भेजे गए बेहद सटीक मैग्नेटिक फील्ड डेटा ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह समझने में बहुत मदद दी है कि मई 2024 में आया Gannon Storm उम्मीद से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली क्यों था. यह सौर तूफान पिछले 20 सालों में धरती से टकराने वाला सबसे मजबूत था. बता दें कि इस तूफान में सूरज से निकलने वाले बहुत बड़े विस्फोट शामिल थे, जिन्हें Coronal Mass Ejections (CMEs) कहा जाता है. ये गर्म गैस और चुंबकीय ऊर्जा के बड़े-बड़े बादल होते हैं जो स्पेस में तेजी से आगे बढ़ते हैं.

बता दें कि नई रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार एक अलग ही घटना घटी है. दो अलग-अलग CMEs स्पेस में धरती की ओर बढ़ते हुए आपस में टकरा गए थे. इस टक्कर से CMEs भीतर से बुरी तरह सिकुड़ गए. magnetic lines टूटकर नई तरह से जुड़ गईं और इसे Magnetic Reconnection कहा जाता है, इस चुंबकीय उथल-पुथल ने अचानक तूफान की दिशा और ताकत को बदल दिया जिसकी वजह से यह परिणाम निकला की तूफान बेहद हिंसक हो गया और धरती की चुंबकीय ढाल पर काफी तेज असर दिखाई दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Aditya-L1 बना स्पेस वेदर वॉचगार्ड?

Aditya-L1 सूरज और धरती के बीच स्थित Lagrange Point-1 (L1) पर तैनात है. यह जगह खास इसलिए है क्योंकि यहां से सूरज लगातार साफ दिखाई देता है. यहां से स्पेस वेदर में बदलाव सबसे पहले यहीं महसूस होते हैं. इस मिशन ने NASA की विंड, ACE, DSCOVR जैसे 6 अमेरिकी सैटेलाइट्स के साथ मिलकर इस तूफान को कई दिशाओं से रिकॉर्ड किया.

Aditya-L1 ने जिस Magnetic Reconnection क्षेत्र को मापा वह 1.3 मिलियन किलोमीटर तक फैला था. यह धरती के diameter से 100 गुना बड़ा है. इतनी बड़ी चुंबकीय टूट पहली बार किसी CME के अंदर देखी गई.

खोज पूरी दुनिया के लिए जरूरी

ISRO का कहना है कि यह खोज भविष्य की स्पेस वेदर प्रिडिक्शन के लिए बड़ी छलांग है. ऐसे तूफान सैटेलाइट, GPS, पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट सेवाएं और एयरलाइंस नेविगेशन को प्रभावित कर सकते हैं. हालांकि अब वैज्ञानिक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कोई CME धरती तक आते-आते कैसे बदलता है और उसकी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है.

यह भी पढ़ें: जहां उतरा था चंद्रयान-3, NASA अब वहां लगाने जा रहा 2 'जासूस'; चांद के उस रहस्यमयी कोने पर फिर हलचल!