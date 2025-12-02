Advertisement
सूरज पर अंगारों का तूफान... इसरो का aditya l1 खोलेगा पूरा राज; 2026 में करेगा सूर्य की जासूसी

aditya l1 mission: अदित्य-एल1 मिशन 2026 में सूरज की चरम गतिविधियों को मॉनिटर करेगा और साथ ही सौर तूफानों से पृथ्वी और उपग्रहों की सुरक्षा में मदद करेगा.

 

Dec 02, 2025
सूरज पर अंगारों का तूफान... इसरो का aditya l1 खोलेगा पूरा राज; 2026 में करेगा सूर्य की जासूसी

aditya l1 mission: भारत का पहला सौर अवलोकन मिशन aditya l1 mission अगले साल यानी 2026 में सूरज की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने का काम करेगा. यह पहली बार होगा जब किसी मिशन के कारण सूरज के चरम गतिविधि चक्र के दौरान उसकी हरकतों को हम देख पाएंगे. हर 11 साल में सूरज के चुंबकीय पोल बदलते हैं, यानी सूरज का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बदल जाता है. इस समय सूरज शांत अवस्था से तूफानी अवस्था में चला जाता है और सौर तूफान व कोरोनल मास ईजेक्शन (CME) की संख्या बढ़ जाती है.

CME बहुत बड़े हॉट पिंड होते हैं जो सूरज की बाहरी परत कोरोना से निकलते हैं. ये चार्ज पार्टिकल्स से बने होते हैं और इनका वजन लाखों करोड़ों किलोग्राम तक हो सकता है. ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है. अगर CME पृथ्वी की ओर आए, तो इसका असर हमारे उपग्रहों, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों पर पड़ सकता है.

aditya l1 mission के पास हैं 7 वैज्ञानिक उपकरण
भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान (IIA) के प्रोफेसर आर. रमेश बताते हैं कि सामान्य समय में सूरज रोज 2-3 CME छोड़ता है, लेकिन 2026 में यह संख्या 10 या उससे अधिक हो सकती है. aditya l1 mission पर सात वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) सबसे महत्वपूर्ण है. यह उपकरण सूरज की बाहरी परत को लगातार देखने और उसके डेटा को रिकॉर्ड करने में मदद करता है.

उपग्रहों को पहुंचा सकती है नुकसान
CME के अध्ययन से न केवल सूरज के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह पृथ्वी और अंतरिक्ष में मौजूद मानव संरचनाओं की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है. जब CME पृथ्वी की ओर होती है, तो वह सुंदर ऑरोरा बनाती है, लेकिन यह उपग्रहों को नुकसान भी पहुंचा सकती है. इतिहास में 1859 का कैरिंगटन इवेंट और 1989 में क्यूबेक की पावर ग्रिड की हानि इसके उदाहरण हैं.

अदित्य-एल1 का कोरोनाग्राफ सूरज की सतह को आर्टिफिशियल चंद्रमा की तरह ब्लॉक करता है, जिससे सूर्य की उजली सतह के पीछे की कोरोना को लगातार देखा जा सकता है. यह केवल मिशन सूरज की रोशनी में CME की तापमान और ऊर्जा का माप ले सकता है.

2026 में जब सूरज की गतिविधि चरम पर होगी, अदित्य-एल1 का यह मिशन वैज्ञानिकों को पहले से चेतावनी देने में मदद करेगा ताकि बिजली ग्रिड और उपग्रहों को सुरक्षित किया जा सके. यह मिशन सूरज की समझ बढ़ाने और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी साबित होगा.

