क्या होता है 'कॉलमैन सिंड्रोम'? जिसका शिकार था तानाशाह Hitler, महिलाओं के नजदीक आते ही हो जाता था बेचैन

Adolf Hitler: जर्मनी के तानाशाह हिटलर की DNA जांच में उसमें आनुवंशिक बीमारी कॉलमैन सिंड्रोम का पता चला है. इसमें यौन अंगों का विकास प्रभावित होता है. रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर को ऑटिज्म, शिजोफ्रेनिया, और बाइपोलर समस्साएं भी रही होंगी. पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी के एलेक्स ने कहा कि, यह साफ नहीं था कि महिलाओं के पास Hitler असहज क्यों महसूस करते थे लेकिन अब जानते हैं कि उसे कॉलमैन सिंड्रोम था. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का विकास सही समय पर नहीं हो पाता.

क्या है कॉलमैन सिंड्रोम और उसके लक्षण?

दुनिया भर में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं लेकिन वे जीवन पर गहरा असर डालती हैं. Kallmann Syndrome एक तरह का हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म (HH) है. यह ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस उन हार्मोन्स को पैदा नहीं कर पाता जो यौवन (Puberty) की शुरुआत के लिए जरूरी होते हैं. इसकी खास पहचान है सूंघने की क्षमता का खत्म या बहुत कम हो जाना.

क्या हैं इसके मुख्य लक्ष्ण?

इसके लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान सामने आते हैं जब शरीर में नेचुरल ग्रोथ नहीं होता. लड़कों में दाढ़ी-मूंछ का न आना, आवाज का भारी न होना और मांसपेशियों का विकास न होना, लड़कियों में पीरियड्स शुरू न होना. कई मरीजों को तो पता ही नहीं चलता कि वे सूंघ नहीं सकते जब तक कि उनकी जांच न की जाए.

क्यों होता है ये सिंड्रोम?

यह समस्या जन्म से ही होती है और जीन में खराबी के कारण होती है. भ्रूण (Fetus) के विकास के दौरान जो Nerves सूंघने के संकेतों को दिमाग तक ले जाती हैं वे सही जगह नहीं पहुंच पाती. इन्हीं कोशिकाओं के साथ उन हार्मोन्स का भी गहरा संबंध होता है जो शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं. जब ये प्रभावित होती हैं तो सूंघने की ताकत और शारीरिक विकास रुक जाते हैं.

क्या है इसका जांच और इलाज?

कॉलमैन सिंड्रोम का पता लगाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है क्योंकि कई बार लोग इसे केवल देर से होने वाला विकास समझ लेते हैं. इसके लिए एक जांच है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) जिसमें इंजेक्शन या जेल की मदद से शरीर में जरूरी हार्मोन्स डाले जाते हैं. इससे दाढ़ी-मूंछ आना, आवाज बदलना और बारी शारीरिक विकास शुरू हो जाता है.

क्या ये जानलेवा होता है?

कॉलमैन सिंड्रोम की बात करें तो यह जानलेवा नहीं होता लेकिन यह मेंटल हेल्थ और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. अगर समय रहते (14-15 साल की उम्र में) इसका पता चल जाए तो सही इलाज से इंसान एक सामान्य जीवन जी सकता है. अगर किसी युवा में सूंघने की क्षमता नहीं है और विकास धीमा है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. इसके अलावा सही हार्मोन इलाज की मदद से मरीज भविष्य में बच्चे पैदा करने में भी सक्षम हो सकते हैं.