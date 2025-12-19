Advertisement
trendingNow13046388
Hindi Newsविज्ञानक्या होता है कॉलमैन सिंड्रोम? जिसका शिकार था तानाशाह Hitler, महिलाओं के नजदीक आते ही हो जाता था बेचैन

क्या होता है 'कॉलमैन सिंड्रोम'? जिसका शिकार था तानाशाह Hitler, महिलाओं के नजदीक आते ही हो जाता था बेचैन

What is Kallmann Syndrome: तानाशाह एडोल्फ हिटलर, इस नाम से भला कौन अंजान होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह एक जेनेटिक बीमारी कॉलमैन सिंड्रोम के शिकार थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या होता है 'कॉलमैन सिंड्रोम'? जिसका शिकार था तानाशाह Hitler, महिलाओं के नजदीक आते ही हो जाता था बेचैन

Adolf Hitler: जर्मनी के तानाशाह हिटलर की DNA जांच में उसमें आनुवंशिक बीमारी कॉलमैन सिंड्रोम का पता चला है. इसमें यौन अंगों का विकास प्रभावित होता है. रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर को ऑटिज्म, शिजोफ्रेनिया, और बाइपोलर समस्साएं भी रही होंगी. पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी के एलेक्स ने कहा कि, यह साफ नहीं था कि महिलाओं के पास Hitler असहज क्यों महसूस करते थे लेकिन अब जानते हैं कि उसे कॉलमैन सिंड्रोम था. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का विकास सही समय पर नहीं हो पाता. 

क्या है कॉलमैन सिंड्रोम और उसके लक्षण?
दुनिया भर में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं लेकिन वे जीवन पर गहरा असर डालती हैं. Kallmann Syndrome एक तरह का हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म (HH) है. यह ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस उन हार्मोन्स को पैदा नहीं कर पाता जो यौवन (Puberty) की शुरुआत के लिए जरूरी होते हैं. इसकी खास पहचान है सूंघने की क्षमता का खत्म या बहुत कम हो जाना. 

यह भी पढ़ें: 167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हैं इसके मुख्य लक्ष्ण?
इसके लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान सामने आते हैं जब शरीर में नेचुरल ग्रोथ नहीं होता. लड़कों में दाढ़ी-मूंछ का न आना, आवाज का भारी न होना और मांसपेशियों का विकास न होना, लड़कियों में पीरियड्स शुरू न होना. कई मरीजों को तो पता ही नहीं चलता कि वे सूंघ नहीं सकते जब तक कि उनकी जांच न की जाए. 

क्यों होता है ये सिंड्रोम?
यह समस्या जन्म से ही होती है और जीन में खराबी के कारण होती है. भ्रूण (Fetus) के विकास के दौरान जो Nerves सूंघने के संकेतों को दिमाग तक ले जाती हैं वे सही जगह नहीं पहुंच पाती. इन्हीं कोशिकाओं के साथ उन हार्मोन्स का भी गहरा संबंध होता है जो शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं. जब ये प्रभावित होती हैं तो सूंघने की ताकत और शारीरिक विकास रुक जाते हैं. 

क्या है इसका जांच और इलाज?
कॉलमैन सिंड्रोम का पता लगाना थोड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है क्योंकि कई बार लोग इसे केवल देर से होने वाला विकास समझ लेते हैं. इसके लिए एक जांच है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) जिसमें इंजेक्शन या जेल की मदद से शरीर में जरूरी हार्मोन्स डाले जाते हैं. इससे दाढ़ी-मूंछ आना, आवाज बदलना और बारी शारीरिक विकास शुरू हो जाता है. 

यह भी पढ़ें: क्या कोविड बूस्टर डोज छिन रही है आपकी याददाश्त? वैज्ञानिकों की नई रिपोर्ट ने दिया शॉक

क्या ये जानलेवा होता है?
कॉलमैन सिंड्रोम की बात करें तो यह जानलेवा नहीं होता लेकिन यह मेंटल हेल्थ और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. अगर समय रहते (14-15 साल की उम्र में) इसका पता चल जाए तो सही इलाज से इंसान एक सामान्य जीवन जी सकता है. अगर किसी युवा में सूंघने की क्षमता नहीं है और विकास धीमा है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. इसके अलावा सही हार्मोन इलाज की मदद से मरीज भविष्य में बच्चे पैदा करने में भी सक्षम हो सकते हैं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

kallmann syndromeAdolf Hilter

Trending news

पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
Lok Sabha Winter Session
पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी समेत सभी दलों के नेताओं से चाय पर की चर्चा
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
hazrat sayed bale shah peer dargah
दरगाह किसे कहते हैं, एक ही पीर बाबा की दो अलग-अलग जगह कब्र कैसे हो सकती है?
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
Balloon
LoC से दूर PIA मार्क वाला गुब्बारा भारतीय सीमा में इतना अंदर कैसे आया? मचा हड़कंप!
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
Delhi Blast 2025
आतंकी हमले की खाई थी कसम...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, यासिर को पकड़ा
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
Shanti Bill
न्‍यूक्लियर एनर्जी बिल पर क्‍या BJP ने लिया यू-टर्न? कांग्रेस किस ओर कर रही इशारा
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
Nasir ul Islam
नीतीश कुमार ने 22 करोड़ मुसलमानों का अपमान किया, JK के ग्रैंड मुफ्ती ने जताया विरोध
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
indian parliament news
मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं... आधी रात संसद में ऐसा बोले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
BMC elections
मुस्लिमों को गोली मार देनी चाहिए... ठाकरे ब्रदर्स को न दें वोट; पूनावाला ने की अपील
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
delhi pollution news
नोएडा-फरीदाबाद की 3000 कंपनियां बंद कर दें? दिल्ली प्रदूषण पर चीन का विस्फोटक आइडिया
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित
Who Global Summit
पीएम मोदी आज दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट को करेंगे संबोधित