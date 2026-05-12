तो फटने वाली है धरती? जमीन के नीचे आया भूचाल, 2 हिस्सों में टूट रहा यह महाद्वीप, टेंशन में वैज्ञानिक

Science News: पृथ्वी जैसी आज दिखती है वैसी करोड़ों साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी. एक समय ऐसा था जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े थे. इसे पैंजिया बोला जाता था. वक्त के साथ जमीन के नीचे मौजूद टेक्टॉनिक प्लेट्स खिसकती गईं और धरती के बड़े-बड़े टुकड़े होकर बिखरने लगे. भले ही आपको महसूस न हो, लेकिन आज भी यह प्रक्रिया जारी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जाम्बिया के काफ्यू रिफ्ट में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जो हमारी जियोग्राफी को बदल सकता है यानी अफ्रीकी आइलैंड के नीचे नई टेक्टॉनिक बाउंड्री बन रही है, जो भविष्य में इसे 2 हिस्सों में बांट सकती है.

टूट रहे महाद्वीप

'फ्रंटियर्स इन अर्थ साइंस' में पब्लिश इस स्टडी के मुताबिक काफ्यू रिफ्ट जानिया से नामीबिया तक फैले 2,500 किलोमीटर लंबे विशाल रिफ्ट सिस्टम का एक हिस्सा है. इसके गर्म झरनों में पाए गए असामान्य हीलियम आइसोटोप संकेत बताते हैं कि धरती के क्रस्ट में दरारें इतनी गहराई तक पहुंच गई हैं कि वे सीधे पृथ्वी के मेंटल से जुड़ गई हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और रिसर्च ऑथर माइक डेली ने कहा,' जाम्बिया के काफ्यू रिफ्ट के किनारे स्थित गर्म झरनों में हीलियम आइसोटोप के संकेत मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि इन झरनों का पृथ्वी के मेंटल से सीधा संबंध है. यह फ्ल्यूड कनेक्शन इस बात का सबूत है कि काफ्यू रिफ्ट की फॉल्ट बाउंड्री एक्टिव है और इसलिए साउथ-वेस्ट अफ्रीकी रिफ्ट जोन भी है.' यह खोज उप-सहारा अफ्रीका में महाद्वीपों के टूटने के शुरुआती स्टेज की ओर संकेत दे सकती है.

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कैसे बंट सकते हैं महाद्वीप?

बता दें कि रिफ्ट धरती के क्रस्ट में पैदा हुई बड़ी दरारें होती हैं, जो टेक्टॉनिक प्लेट्स की ओर से लैंडमास को अलग खींचने के कारण होती है. अगर यह रिफ्ट लंबे समय तक जारी रहता है तो इससे महाद्वीप बंट सकते हैं और पूरी तरह से नई टेक्टॉनिक प्लेट्स और महासागरों का निर्माण हो सकता है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ईस्ट अफ्रीका पहले से ही ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के जरिए इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है.

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क्या करती हैं खिसकती हुई प्लेटें?

बता दें कि धरती की खिसकती हुई प्लेटें ऊपरी क्रस्ट के जरिए मिनरल्स को रिसाइकिल करती हैं. इससे महासागरों और महाद्वीपों की जगहें बदलती हैं और ज्वालामुखी और जियोथर्मल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है. इतना ही नहीं खिसकती हुई टेक्टॉनिक प्लेट्स धरती के कार्बन साइकिल को कंट्रोल करने में भी मदद करती हैं. रिसर्चर्स के मुताबिक एक समय ऐसा भी आएगा, जब हमारी धरती बेहद ठंडी हो जाएगी और उस समय टेक्टॉनिक प्लेट्स अपनी जगह पर ही थम जाएंगी. हालांकि, ऐसा होने में शायद अरबों साल लग सकते हैं.