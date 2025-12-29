Advertisement
trendingNow13057011
Hindi Newsविज्ञानअफ्रीका के होंगे 2 टुकड़े... भविष्य में बन सकता है एक विशाल नया महासागर; बदल जाएगा पृथ्वी का नक्शा

अफ्रीका के होंगे 2 टुकड़े... भविष्य में बन सकता है एक विशाल नया महासागर; बदल जाएगा पृथ्वी का नक्शा

partition of Africa: अफ्रीका धीरे-धीरे दो हिस्सों में विभाजित हो रहा है और भविष्य में इसके बीच एक नया महासागर बन सकता है. यह बदलाव लाखों सालों में होगा और पृथ्वी की सतत बदलती भूगोलिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफ्रीका के होंगे 2 टुकड़े... भविष्य में बन सकता है एक विशाल नया महासागर; बदल जाएगा पृथ्वी का नक्शा

partition of Africa: अफ्रीका धीरे-धीरे दो हिस्सों में विभाजित हो रहा है और भविष्य में इसके बीच एक विशाल नया महासागर बन सकता है. यह प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है और इसके पूरी तरह होने में लाखों साल लग सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा बाकी महाद्वीप से अलग होकर एक नई महासागर बना सकता है.

दुनिया के सबसे बड़े रिज्ट क्षेत्रों में से एक
इस बदलाव की मुख्य वजह पूर्वी अफ्रीकी रिज्ट सिस्टम  है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिज्ट क्षेत्रों में से एक है. यह प्रणाली कई अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है, जैसे इथियोपिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इस प्रणाली के कारण अफ्रीकी प्लेट धीरे-धीरे दो भागों में विभाजित हो रही है. छोटी सोमालियन प्लेट और बड़ी नूबियन प्लेट, जो एक-दूसरे से दूर खिसक रही हैं.

2018 में केन्या में जमीन में दरारें देखी गईं, जिसे देखकर लोगों ने अफ्रीका के विभाजन की अफवाह फैलाई है. हालांकि, यह दरार केवल स्थानीय स्तर पर होने वाली नियमित भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी. पूर्वी अफ्रीकी रिज्ट सिस्टम यह प्रक्रिया पिछले 25 मिलियन सालों से कर रहा है. यह दरार महाद्वीप के बड़े विभाजन का सीधा सबूत नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

10 मिलियन सालों बाद बनेगा महासागर
वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 5 से 10 मिलियन सालों में यह प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ सकती है कि सोमालियन और नूबियन प्लेट के बीच एक विशाल महासागर बन जाएगा. इस बदलाव के कारण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा और एक बड़ा समुद्र इसे पूरी तरह काट देगा. यह पृथ्वी की सतत बदलती प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है, जिसे मानव जीवन की समय सीमा से समझ पाना मुश्किल है.

पृथ्वी का सतह हमेशा बदलता रहता है. जैसा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिम और पूर्वी तटों को देखकर देखा जा सकता है, यह पहले एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे. अफ्रीका का यह विभाजन भी इसी भूवैज्ञानिक कहानी का नया अध्याय होगा. चाहे मानवता इसे देख पाए या नहीं, यह बदलाव निश्चित रूप से पृथ्वी के भूगोल को पूरी तरह बदल देगा.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

earth changing

Trending news

बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
Manipur
बिना इजाजत के बना दी रोड; उग्रवादियों के नाम पर कर दिया नामकरण; अब NGT ने लगाई रोक
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर