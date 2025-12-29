अफ्रीका के होंगे 2 टुकड़े... भविष्य में बन सकता है एक विशाल नया महासागर; बदल जाएगा पृथ्वी का नक्शा

partition of Africa: अफ्रीका धीरे-धीरे दो हिस्सों में विभाजित हो रहा है और भविष्य में इसके बीच एक विशाल नया महासागर बन सकता है. यह प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है और इसके पूरी तरह होने में लाखों साल लग सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा बाकी महाद्वीप से अलग होकर एक नई महासागर बना सकता है.

दुनिया के सबसे बड़े रिज्ट क्षेत्रों में से एक

इस बदलाव की मुख्य वजह पूर्वी अफ्रीकी रिज्ट सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे बड़े रिज्ट क्षेत्रों में से एक है. यह प्रणाली कई अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है, जैसे इथियोपिया, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इस प्रणाली के कारण अफ्रीकी प्लेट धीरे-धीरे दो भागों में विभाजित हो रही है. छोटी सोमालियन प्लेट और बड़ी नूबियन प्लेट, जो एक-दूसरे से दूर खिसक रही हैं.

2018 में केन्या में जमीन में दरारें देखी गईं, जिसे देखकर लोगों ने अफ्रीका के विभाजन की अफवाह फैलाई है. हालांकि, यह दरार केवल स्थानीय स्तर पर होने वाली नियमित भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी. पूर्वी अफ्रीकी रिज्ट सिस्टम यह प्रक्रिया पिछले 25 मिलियन सालों से कर रहा है. यह दरार महाद्वीप के बड़े विभाजन का सीधा सबूत नहीं थी.

10 मिलियन सालों बाद बनेगा महासागर

वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 5 से 10 मिलियन सालों में यह प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ सकती है कि सोमालियन और नूबियन प्लेट के बीच एक विशाल महासागर बन जाएगा. इस बदलाव के कारण पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा और एक बड़ा समुद्र इसे पूरी तरह काट देगा. यह पृथ्वी की सतत बदलती प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है, जिसे मानव जीवन की समय सीमा से समझ पाना मुश्किल है.

पृथ्वी का सतह हमेशा बदलता रहता है. जैसा कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पश्चिम और पूर्वी तटों को देखकर देखा जा सकता है, यह पहले एक ही महाद्वीप का हिस्सा थे. अफ्रीका का यह विभाजन भी इसी भूवैज्ञानिक कहानी का नया अध्याय होगा. चाहे मानवता इसे देख पाए या नहीं, यह बदलाव निश्चित रूप से पृथ्वी के भूगोल को पूरी तरह बदल देगा.

