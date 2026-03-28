अफ्रीका के नीचे जाग उठा है 'पाताल का दानव', 3500 KM लंबी दरार देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

Africa Splitting Apart: दुनिया के नक्शे में धीरे-धीरे एक बड़ा बदलाव होने वाला है. करोड़ों सालों से स्थिर दिख रही हमारी धरती के अन्दर एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. अफ्रीका के सीने को चीरती 3,500 किलोमीटर लंबी एक रहस्यमयी दरार एक नए महासागर को जन्म दे सकती है. कई सालों के रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने उस 'पाताल के दानव' का पता लगा लिया है जो जमीने के नीचे से ऊपर आ रहा है.
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Africa Splitting Apart: क्या आप सोच सकते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वह धीरे-धीरे दो हिस्सों में बंट रही है? दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा महाविनाशकारी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है जो आने वाले समय में दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा. दो हिस्सों में धरती बंट रही है अफ्रीका महाद्वीप में. अफ्रीका के सीने पर 3,500 किलोमीटर लंबी एक बड़ी दरार सांप की तरफ रेंगती हुई बढ़ रही है.
दशकों से वैज्ञानिक इस बार को लेकर हैरान थे कि आखिर इस महाद्वीप को बीच से फाड़ने वाली कौन सी ताकत है जो इतनी शक्तिशाली है कि महाद्वीपों को बीच से अलग कर सकती है? हाल ही में हुए एक हैरान कर देने वाले खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इस दरार के पीछे कोई धरती पर हलचल नहीं बल्कि धरती के लगभग 1,800 मील यानी करीब 2,900 किलोमीटर नीचे छिपा एक 'पाताल का दानव' यानी मेंटल सुपरप्लम है.
इथियोपिया से लेकर मलावी तक धरती में आई यह दरार करीब 3,500 किलोमीटर लंबी है. इस क्षेत्र में जल्दी-जल्दी भूकंप के झटके भी महसूस होते रहते हैं, सिर्फ भूकंप ही नहीं इन एरिया में ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहती हैं.
जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इस महाविनाशकारी बदलाव की जड़ें जमीन से लगभग 2,900 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं. रिसर्चर्स ने केन्या की रिफ्ट वैली से निकलने वाली गैसों पर रिसर्च किया. रिसर्च में खुलासा हुआ कि यहां से निकलने वाली नियॉन गैस का संबंध सीधे पृथ्वी के कोर और मेंटल की सीमा से है. जो यह संकेत देता है कि धरती की गहराई से गर्म चट्टानों का एक विशाल स्तंभ ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसे ही विज्ञान की भाषा में सुपरप्लम कहा जाता है.
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यह सुपरप्लम एक विशाल मशरूम की तरह है जो ऊपर आकर टेक्टोनिक प्लेटों को एक-दूसरे से दूर कर रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक लाल सागर से लेकर मलावी तक हजारों किलोमीटर दूर मिलने वाली गैसों का केमिकल सिग्नेचर एक ही तरह का है. यानी एक ही विशाल सुपरप्लम पूरे अफ्रीका को नीचे से गर्म कर उसे तोड़ रहा है. हालांकि राहत की बात यह है कि यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे पूरे होने में और एक नया महासागर बनने में लाखों साल लगेंगे. लेकिन यह खोज बताता है कि अफ्रीका का नक्शा हमेशा के लिए धीरे-धीरे बदल रहा है.
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