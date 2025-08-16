18 घंटे का सफर बना 35 साल लंबा...उड़ान भरते ही गायब हो गई प्लेन, लैंड हुई तो अंदर सिर्फ कंकाल
18 घंटे का सफर बना 35 साल लंबा...उड़ान भरते ही गायब हो गई प्लेन, लैंड हुई तो अंदर सिर्फ कंकाल

Santiago Flight Mystery 513: टाइम ट्रैवल सच है या नहीं यह आज भी सवाल बना हुआ है. इसे लेकर कई वैज्ञानिकों ने अलग-अलग थ्योरी दी है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:31 AM IST
18 घंटे का सफर बना 35 साल लंबा...उड़ान भरते ही गायब हो गई प्लेन, लैंड हुई तो अंदर सिर्फ कंकाल

Time Travel: टाइम ट्रैवल से जुड़ी कई सारी घटनाएं दर्ज हुई हैं जिन्हें अलग-अलग समय पर कई सारे वैज्ञानिकों ने सच भी माना है. लेकिन आज हम आपको Time Travel की सबसे चर्चित और डरावनी कहानी के बारे में बताएंगे. हम जिसकी बात करने वाले हैं वह है Santiago Flight 513 के रहस्यमय टाइम ट्रैवल के बारे में जो उड़ी तो अपने राइट टाइम पर लेकिन जब लैंड हुई तो इसे उड़ान भरे पूरे 35 साल का समय बीत चुका था. दरअसल यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर अपनी उड़ान के दौरान गायब हो गया था. 

कहां हुआ था गायब?
Santiago Flight 513 नाम का यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर दौड़ने के दौरानल अचानक से लापता हो गया था. गायब होने के कुछ समय बाद सभी ने ये मान लिया था कि यह विमान किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा. आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी. 

कब भरी थी उड़ान?
दुनिया भर में कई सारी कहानियां सर्कुलेट होती रहती हैं. Santiago Flight 513 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. यह प्लेन 1954 में उड़ा और 1989 में दोबारा लैंड हुआ. 1989 में टैबलॉयड वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आचेन से उड़ान भरी थी. 

कब होना था लैंड?
इस फ्लाइट को 18 घंटों का सफर तय करके ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक पहली बन कर ही रह गया. इस उड़ान को लेकर माना जाता है कि यह किसी टाइम पोर्टल में घुस गई थी और अचानक से 35 साल के बाद यात्रियों के कंकाल के साथ लैंड हुई. अधिकारियों ने कई दिनों तक इसकी खोज की लेकिन इसका कोई निशान नहीं मिला. 

फिर कब हुई लैंड?
12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील मे पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखाई दिया. पायलट से संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं मिला. प्लेन के लैंड होने के बाद अंदर जो दिखा उससे सब हैरान रह गए. बता दें कि, उसमें सभी 92 यात्रियों के कंकाल अपनी सीटों पर और पायलट का कंकाल भी अपनी जगह पर मौजूद था. हालांकि इस घटना के सच होने को लेकर आज भी सवाल उठते रहते हैं.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

santiago flight 513

;